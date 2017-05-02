Как не стать чемпионом, или страшный сон спартаковского болельщика!

"Спартак" в шаге от чемпионства в Премьер-лиге. Блог «Чего хотят болельщики?» подводит итоги и гадает, что может произойти, чтобы непредсказуемый "Спартак" упустил титул.

«Спартак» лидирует в чемпионате с 4 тура. Сейчас «Зенит» и ЦСКА остались далеко позади. И все в руках красно-белых. Последний раз спартаковские болельщики радовались чемпионству в далеком 2001 году. Я тогда сосал соску, а некоторых болельщиков еще и на белом свете не было. И вот настал тот прекрасный момент, когда «Спартак» стал показывать качественную игру, конечно, везение было на стороне красно-белых. Сколько было матчей, когда счет был 1:0? Довольно много.

А помните два крупных разгрома? Кто ждал, что «Спартак» может проиграть 4:0 «Крыльям»? А матч с «Ростовом»? Есть еще много вопросов к неидеальной игре спартаковцев. Но стало много положительных моментов. В игре появилась искра, которая держится до сих пор. Каррера, на мой взгляд, в первую очередь очень хорошо подготовил игроков психологически, и это неимоверно важно. Вообще нужно сказать пару приятных слов об этом тренере. Он умеет держать эмоции, говорит все по делу и не ругает судей. Это редкость для нашего чемпионата. После назначения было много разных мнений о его будущем. И лично я не ожидал такого эффекта от человека, который ни разу не был главным тренером. Конечно, работа в «Ювентусе» ему сильно помогла.

Разумеется, нужно упомянуть Аленичева, который успел внести свою руку в игру «Спартака». Может именно то поражение от АЕКа и помогло красно-белым сконцентрироваться на чемпионате и стать лидером. Что бы было если «Спартак» прошел дальше в Лиге Европы? Никто не знает! Возвращусь к названию статьи. Что может помешать «Спартаку» стать чемпионом? Осталось 4 игры. Отрыв от «Зенита» 8 очков. Впереди соперники – «Томь», «Амкар», «Терек» и »Арсенал». Я думаю здесь всё ясно. «Спартак» может стать чемпионом уже в следующем туре, если обыграет дома «Томь» (у кого-то есть в этом сомнения?), а «Зенит» не победит грозненский «Терек».

По моему мнению, «Спартак» сейчас выглядит лучше всех российских клубов, показывая симпатичную игру. И заслуженно возьмет титул, если, конечно, не случится что-то невероятное, а зная красно-белых, всё может произойти.

Удачи!