Мюнхенская «машина». Как проводит этот сезон «Бавария»

«Бавария» разгромила очередного соперника, на сей раз это был «Аугсбург». Это натолкнуло меня на мысль об описании того, как мюнхенцы играют в этом сезоне.

Начался сезон со смены главного тренера Хосепа Гвардиолы. Теперь командой заправляет Карло Анчелотти. Если честно, то по началу сезона у Карло не всё шло гладко в «Баварии». Были обыкновенные для мюнхенцев победы, но случались и ничьи, а в Лиге Чемпионов «Бавария» минимально уступила в гостях «Атлетико». Сейчас же всё отлично. Часто происходят разгромы.

В трофеях в этом сезоне Мюнхен уступать не будет. «Бавария» уже в который раз взяла суперкубок Германии и скорее всего станет чемпионом, возможно завоюет Кубок Германии. Куда более интересно посмотреть на немцев в 1/4 финала против мадридского «Реала», действующего обладателя титула. Кто-то говорит, что «Бавария» просто сметёт испанскую команду, а кто-то считает, что «Реал» покажет «Баварии», где её место. В любом случае мы увидим на что способна команда Карло Анчелотти.

Возвращаясь к чемпионату Германии, тут у Баварии всё шикарно. На счету мюнхенцев 65 очков за 26 матчей с разницей в 54 мяча 67:13. От второго места, «Лейпцига», «Бавария» в отрыве, составляющем 13 очков. За 26 матчей 8 раз мюнхенская «машина» побеждала с разгромом. Самым мощным результатом остаётся 8-0 против «Гамбурга». Лучшим бомбардиром «Баварии», как и самой Бундеслиги, является Роберт Левандовски, забивший 24 гола, из которых 3 хет-трика и 4 дубля.

Теперь рассмотрим обстановку в Кубке Германии. Мюнхен уже в полуфинале, где сыграет с «Боруссией Дортмунд». На пути к этой встречи «Бавария» успела победить 1-0 «Вольфсбург» и разгромить со счётом 3-0 «Шальке». Мюнхенцы уверенно идут к «золотому дублю».

Ну и на самый конец вспомним, как обстоят дела у «Баварии» в уже упомянутой Лиге Чемпионов. Вспомним довольно печальный дебют «Ростова» в Мюнхене, когда «Бавария» победила 5-0. Но уже в России немцы уступили 2-3. У »ПСВ» «Бавария» дважды вырывала победу. Дома 4-1, а в гостях 2-1. Куда более равная игра была с испанским «Атлетико», которому на «Висенте Кальдерон» «Бавария» уступила 1-0, но позже в 6 туре на «Альянц Арене» отплатила тем же 1-0. В 1/8 финала мюнхенцы встречают бедный «Арсенал», по которому прошлась общим счётом 10-2. Как раз после этих двух игр у «канониров» в этом сезоне упал уровень игры. Теперь нас ждёт битва «титанов», «Баварии» и «Реала» в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Таким образом, можно смело говорить, что этот сезон, как и предыдущие, довольно успешен. И кто знает, может быть немецкой «машине» в этом сезоне удастся завоевать Европу?