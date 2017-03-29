Возьмите сдачу! Почему успех в матче с Бельгией не надо принижать

Мне таки нравится ваш аргумент насчет того, что бельгийцы бросили играть. Он, как говорил Веничка Ерофеев, наполняет меня негой.
А что, коллеги, вы же всё знаете, так ответьте: за все последние годы у Бельгии не нашлось других матчей, в которых можно было расслабиться? И тем более – других концовок? Это не они в отборочной группе забили 21 гол в четырёх играх? Им что, было настолько интересно доигрывать матчи с Кипром и Эстонией?
Да проще всё, господа. Если у команды есть привычка играть неважные отрезки матчей в полноги, она не окажется на 5-м месте в рейтинге ФИФА. Уж на что этот рейтинг кривой и непонятный, будь он даже при смерти, но такие вещи показывать способен.
И не надо про «второй» состав. Свои два гола мы забили после того, как у соперника вышли самые что ни на есть звёзды.
А если бы всякая слабая команда пользовалась расслабленностью сильной, то слабые и сильные быстро поменялись бы местами.
Так что нам надо думать о себе, а не ссылаться на знакомые грехи в чужой душе. Кончайте мерить бельгийцев градусником, извлеченным из собственной подмышки.
Фото: РИА Новости