Возьмите сдачу! Почему успех в матче с Бельгией не надо принижать

Сборная Станислава Черчесова провела матч, за который не стыдно. Или всего лишь тайм, за который не стыдно? Блог «Бескрайний нападающий» выясняет, можно ли считать вырванную ничью серьезным успехом.

Мне таки нравится ваш аргумент насчет того, что бельгийцы бросили играть. Он, как говорил Веничка Ерофеев, наполняет меня негой.

А что, коллеги, вы же всё знаете, так ответьте: за все последние годы у Бельгии не нашлось других матчей, в которых можно было расслабиться? И тем более – других концовок? Это не они в отборочной группе забили 21 гол в четырёх играх? Им что, было настолько интересно доигрывать матчи с Кипром и Эстонией?

Да проще всё, господа. Если у команды есть привычка играть неважные отрезки матчей в полноги, она не окажется на 5-м месте в рейтинге ФИФА. Уж на что этот рейтинг кривой и непонятный, будь он даже при смерти, но такие вещи показывать способен.

И не надо про «второй» состав. Свои два гола мы забили после того, как у соперника вышли самые что ни на есть звёзды.

А если бы всякая слабая команда пользовалась расслабленностью сильной, то слабые и сильные быстро поменялись бы местами.

Так что нам надо думать о себе, а не ссылаться на знакомые грехи в чужой душе. Кончайте мерить бельгийцев градусником, извлеченным из собственной подмышки.

Фото: РИА Новости