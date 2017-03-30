Форвард класса люкс. Почему нападающий Люксембурга круче всей нашей атаки

Сборная России спаслась в матче с бельгийцами, но блог «Vanity Fair» рассказывает о бомбардире их соседей. Нападающий из Люксембурга забил четыре гола в отборе к ЧМ. Столько же, сколько все наши форварды за шесть контрольных встреч.

Четыре гола в четырех матчах – неплохо для игрока любого уровня, даже если это покер в ворота Андорры. Это реально круто, когда гол в среднем за игру – результативность форварда, оказавшегося по ту сторону баррикад. Столько же забили крепкие сборные Словении и Албании в полном составе и лично Бэйл, Манджукич и Диего Коста. Меньше голов в квалификации у Белоруссии, Финляндии и целой пачки сборных поскромнее.

Российский зритель впервые узнал о Жоакиме 6 сентября 2013 года. После дубля Кокорина и гола Кержакова Люксембург безнадежно горел 0:3 в Казани. В концовке наши расслабились, и на 90-й минуте Орельен бильярдным ударом в нижний угол подсластил пилюлю. Уйти от разгрома гостям не удалось – в компенсированное время Самедов забил четвертый. Для Жоакима тот гол был лишь пятым за восемь лет в сборной.

Орельен Жоаким получил футбольное образование в Бельгии, а переход из юношеского футбола во взрослый осуществил уже в Германии, где поиграл за вторые команды «Бохума» и «Алеманнии». Неудивительно, что вернувшись в 22 на родину, Орельен сразу стал звездой. На протяжении трех сезонов в «Дифферданже» форвард забивал почти в каждом втором матче. К 25 Жоаким созрел для флагмана чемпионата Люксембурга «Дюделанжа», и тут начался его реальный взлет.

Жоаким сходу помог «Дюделанжу» оформить «золотой дубль» и стать национальным рекордсменом – 15 трофеев за 13 лет. Сам Орельен настрелял 19 мячей в 23 матчах, но то был никому не интересный чемпионат Люксембурга. Однако ведомый Жоакимом «Дюделанж» блеснул и в Европе. В первом раунде квалификации люксембуржцы вынесли «Тре Пенне» из Сан-Марино с общим счетом 11:0. Дальше все стало серьезно – карлика ждал австрийский «Ред Булл».

Дома «Дюделанж» со скрипом добился минимальной победы благодаря голу Жоакима, а на выезде выдал настоящее шоу. Австрийцы выиграли 4:3, но за счет голов в гостях (один из которых на счету Жоакима) дальше прошел «Дюделанж». Словенский «Марибор» закончил сказку, разгромив «Дюделанж» в первой же игре. Не задалось и в плей-офф квалификации Лиги Европы, где люксембургский флагман был наголову разбит «Хапоэлем».

«Дюделанж» остался прозябать в своем уютном чемпионате, а Жоаким ушел на повышение в голландский «Виллем II». Первый сезон в Эредивизие форвард провел на правах аренды. Регулярно играл, забив несколько мячей, но на полноценный трансфер перебрался уже в «Ваалвейк». И там Орельен был игроком основной обоймы, набрав за год 10 баллов по системе гол плюс пас. Тогда же на пике формы Жоаким и забил сборной России в отборе к ЧМ-2014.

Однако летом за 50 тысяч евро люксембургский бомбардир был продан в болгарский ЦСКА. Там форвард играл реже, но свои 5 мячей забил. На Болгарии высшие дивизионы для Орельена закончились. В «Бертоне» в английской лиге-1 Жоаким выходил совсем уж эпизодически и решил вернуться к корням. Последние пару сезонов заматеревший нападающий отбегал во второй бельгийской лиге за «Уайт Стар» и «Льерс», где вновь обрел голевое чутье. А в 30 у Жоакима неожиданно открылось второе дыхание в сборной.

Отбор в Россию Люксембург начал в Болгарии. Хозяева быстро забили и играли по счету, но за полчаса до конца Жоаким забил два за три минуты. Назревала сенсация, в компенсированное время команды обменялись голами, но в сумасшедшей перестрелке Болгария все же вырвала победу – 4:3.

В Болгарии мы играли хорошо, наша игра становится лучше с каждым годом. Мы хотим развивать наш наступательный менталитет и забить как можно больше голов. Можно сказать, что я немного похож на Ибрагимовича, сильного центрфорварда. Но Златан играет на гораздо более высоком уровне.

Следующий выстрел Орельена принес команде очки. Люксембург с конца первого тайма играл с Белоруссией вдесятером. За 10 минут до конца соседи дожали карлика. Но победный счет продержался лишь несколько минут. Жоаким со штрафного с помощью рикошета от стенки сравнял. Уже этой весной Люксембург играл с Францией. Гости вышли вперед благодаря голу Жиру, но вскоре рефери назначил пенальти. Жоаким переиграл Льориса с «точки», однако вернул паритет лишь на пару минут. Гризманн также с «точки» забил победный гол. Прямо сейчас Орельен Жоаким с четырьмя голами идет на пятом месте в споре бомбардиров квалификационного этапа.