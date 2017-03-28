Что завтрашние газеты напишут о матче Россия – Бельгия

Во вторник сборная России проведет очередной товарищеский матч и откроет для себя стадион «Фишт» в Сочи. Блог «Бескрайний нападающий» уже изучил завтрашнюю прессу и предлагает обзор самых интересных текстов.

Несложно уже сейчас предположить, как ведущие спортивные авторы отреагируют на матч сборных России и Бельгии.

Евгений Ловчев по телефону надиктует текст, в котором один раз процитирует Бескова и использует афоризм «Выигрывает команда, проигрывает тренер» с длинной преамбулой («Знаете, есть такое выражение»).

Отар Кушанашвили напишет, что он «не дает своим отпрыскам лицезреть игру этой, как вы лопочете, сборной уже полгода как, ибо она суть инфернальное густопсовое ничто без единого отарика в составе».

Игорь Рабинер расскажет о том, какие чувства боролись в нем в преддверии матча. Когда эти 15 абзацев закончатся, Игорь Яковлевич подробно объяснит, что нельзя требовать от Черчесова невозможного, ведь у него совсем новый состав, нет кучи игроков, которые были у Слуцкого и Капелло, а, кроме того, много травмированных, и вообще, давайте вспомним, что с теми же самыми игроками ничего не смог сделать ни Капелло, ни Слуцкий.

Михаил Борзыкин проанализирует статистику точности обостряющих передач на средней скорости с 24-й по 31-ю минуту у игроков левой бровки сборной России и найдет эту статистику в целом закономерной.

Константин Генич напишет очень грамотный осмысленный текст, который не запомнится вообще ничем.

У Евгения Зырянкина появится абзац: «На первых минутах казалось, что наши футболисты играют с гирями на ногах. Какое-то время они не могли почувствовать себя на новом стадионе, как дома, как будто сами были в числе гостей, приглашенных на новоселье. Однако, как бы то ни было, надо признать, что минуты, наверное, после двадцатой подопечные Черчесова почувствовали себя, в некотором смысле, вольными птицами и стали более-менее своими на празднике жизни. И в этот момент было важно не броситься с омут с головой».

Юрий Цыбанев сравнит Кутепова со студентом, который пришел на пересдачу и сумел-таки ответить на тройку.

Григорий Телингатер в третий раз использует видео, которое он снял на матче с Кот-д’Ивуаром, а также заставит нас пожалеть, что мы Россия, а не Сан-Марино.

Текст Юрия Дудя можно будет не читать дальше фразы «Для начала немного фактов».

Отчет о матче на сайте «Евроспорта» выйдет под заголовком «Он вам не Симан» (в случае нулевой ничьей – «SOS, нули») и будет состоять из риторических вопросов, на которые автор ответит неправильно.

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