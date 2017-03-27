За что я люблю футбол

Футбол – спорт №1, и ни для кого это не секрет. Хочу рассказать, что меня привлекает в этой игре.

История

Помимо того, что мне нравится история всего человечества, меня привлекла история и этого спорта, которой уже более 100 лет. За всё время в футболе происходили взлёты и падения, триумфы и трагедии. Всё это часть большой игры. Ведь когда играет тот же Месси, его сравнивают с Марадоной, Неймара с Пеле, Доннаруму с Буффоном и тому подобное. Чемпионства, легендарные матчи и голы, – всё это история футбола, его составляющая. И она продолжает пополняться. Уже, к сожалению, скоро Роналду и Месси скажут футболу:»Прощай! Я буду по тебе скучать, любимая игра!». На смену им придут новые звёзды, которых впоследствии заменят другие таланты. И всё это неизбежный процесс. В истории есть какие-либо эпохи. Например, эпоха Просвещения. В футболе тоже есть свои эпохи. Как раз только что я говорил об одной из них. Эпоха Месси и Роналду, которая подходит к концу. В итоге, она слоем уйдёт вниз, и её накроет новая эпоха. Именно все эти исторические события в футболе меня очень привлекают: первый чемпионат Европы, золотой мяч Льва Яшина, эпоха Пеле и так далее.

Интрига

В футболе интрига живёт и по сей день. Никто не ожидал победы того же «ПСЖ» над «Барселоной» 4-0. И в то, что каталонцы отыграются 6-1 тоже никто не верил. Куда уж без «Лестера» в этом пункте. Победа в АПЛ сезона 2015/2016 точно стала самой неожиданной в 21 веке на данный момент. Кто мог предсказать, что «Спартак» будет лидером РФПЛ, а в верхушке таблицы окажутся «Амкар» и «Уфа». Чемпионства сборной Португалии на Евро-2016, Греции на Евро-2004, бронза России на Евро-2008. Футбол полон интриг. Из года в год какие-нибудь матчи заставляют удивиться весь мир, так как никому и в голову и не пришло бы то, что игра завершится таким образом. Вам тоже пришла в голову именно та игра? Полуфинал Чемпионата мира 2014 Германия – Бразилия 7-1. Его можно было ещё упомянуть в пункте «история». Какой же шок был у меня после этого матча. А ведь вроде бы Бразилия живёт футболом. Ладно, оставим бразильцев с этой трагедией. Вот! А вспомним чемпионства тех же «Атлетико» из Мадрида и «Боруссии» из Дортмунда. В заключении этого пункта хочу сказать, что каждый год нас ждут какие-то ни было удивительные события как в футболе, так и в жизни.

Красота

Прекрасно обвёл одного, навес в штрафную, удар головой, мяч влетает в сетку ворот, какой великолепный гол... В футболе красота имеет иное значение. Прекрасные финты, голы, пасы, сейвы, – всё это предаёт футболу некую красочность. Представьте, что в футболе никто не финтит, не пытается обвести соперника неординарным способом, не даёт передач наперёд, а просто увидел игрока и ровно ему дал мяч. В футболе есть свои особенности, за которые мы его обожаем. Тяжело здесь что-либо говорить, это надо увидеть...