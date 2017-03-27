Давай поспорим. Часть первая.

накипело

Жил когда-то давно в древней Греции мужик. Умный был. Используя свой метод диалектических споров, он пытался донести до соплеменников важность и необходимость высоких знаний предмета разговора. Друзья и знакомые звали его Сократ. Рассказывают, что не любил он пустые перебранки, прекрасно понимая никчемность этого времяпрепровождения.

Этому мудрейшему из мужей потомки приписывали фразу, что именно в споре должна рождаться, эта самая сермяга, но сам Сократ бесполезной болтовне всегда предпочитал осмысленный диалог. Ведь если погрузиться, то становится очевидно, что в основе любой громогласной полемики, лежит неуемное желание каждого из участников спора доказать оппоненту свою правоту. Сократ уже тогда догадывался, что в словесной перепалке невозможно достичь не только правоту, а уж абсолютную истину – тем более.

Обладая тонким знанием человеческой психологии, Сократ вычислил, что в задушевной, спокойной беседе, куда как проще, подлавливая собеседника на его очевидных противоречиях, в доступной форме наводящих вопросов сподвигнуть спорщика к обнаружению простой и такой неприятной для него истины.

Прошли века. Учения Сократа позабыли, а с течением беспощадного времени желание слушать или слышать, аргументировано высказывать свою точку зрения поубавилось и окончательно испарилось. Сегодня, уж если спор и затевается, то в основном из-за неуемного желания нанести своему оппоненту максимально возможный морально-нравственного урон.

Непримиримость враждующих фанатских лагерей, людей разных возрастных категорий, с разным уровнем умственного развития, образования, воспитания, знания предмета, делает споры на футбольные темы пустой и бесполезной тратой времени.

Особенно, если эти споры разворачиваются на просторах нашего любимого Интернета. Стоит ли сейчас говорить об этой площадке, как об идеальном инструменте поиска непреложной истины? Не для этого сюда стекаются толпы людей, ох не для этого.

Софистика, против которой так яростно боролся Сократ, победила. Так называемые «вбросы» в большинстве своем давно заменили нам обстоятельные, толковые суждения общепризнанных специалистов. Теперь каждый сам себе специалист. Нет авторитетов. Нет правды кроме той, которая живет в тюрьме собственного сознания и иллюзии понимания. Теперь существуют только два мнения – мое и неправильное, а ведь еще есть и «враги».

Так, как же быть в поисках этой футбольной истины? И есть ли она вообще? Как до нее добраться, как найти?

Вооружившись терпением и желанием поговорить, позволим себе предположить, что футбол, как игра весьма простая и незатейливая, не содержит в себе множества причин, для разговора на повышенных тонах.

И если вспомнить, что у игры есть четкие правила, которые при желании можно почитать, так вообще, что мы тут делаем? Но часто поводом для лобового столкновения становятся причины не только связанные с событиями на зеленом газоне.

Спор №1. Лимит.

Предмет спора: Нужен лимит Российскому чемпионату лимит на легионеров?

Доводы «против»:

При отмене лимита куда девать наших родных и талантливых? И станет ли их больше? Это наш, российский чемпионат, и чужим здесь не место. Понакупят клубы чужих и бестолковых, и у сборной России совсем не останется никаких перспектив. Мы не хотим видеть чужестранцев, особенно, если они не играют на серьезном международном уровне.

Доводы «за»:

Разве за все время этого эксперимента, направленного исключительно на благую цель – вырастить и дать возможность проявить себя отечественным футболистам, не стало очевидно, что эта дорожка ведет нас в обратную от развития мирового футбола сторону? Разве приезд таких футболистов, как Вагнер, Думбия, Муса, Карвальо, Робсон, Веллитон, Халк, Витсель не стал причиной пусть и локальных, но все же успехов наших клубов на международной арене? Разве не говорили наши молодые ребята, что с такими мастерами растешь и прогрессируешь? Разве не ходил зритель именно на таких исполнителей? Почему специалисты, многие из которых поддерживали эту идею, спустя годы кардинально изменили свою точку зрения? Зарплаты футболистов, благодаря заветной книжке, взлетели до неприличных высот, конкуренция, как главная составляющая развития и прогресса – превратилась в фарс. Тренер вынужден следить за количеством россиян на поле, а не варьировать состав в соответствии с тактическими и стратегическими задачами. Многие из легионеров своим профессиональным отношением к делу и мастерством заставили уважать и себя, и клуб, за который они выступают. Новых российских игроков не появилось, а наоборот, многие из них стали объектом для насмешек и уничижительных эпитетов.

Лимит пока существует, но должного эффекта не дает. Даже наоборот. Но любой тренер хочет ставить в состав не иностранца, а игрока, который отвечает его требованиям и способен приносить пользу своей команде.

Спор №2 Натурализация. Тема, вытекающая из предыдущей.

Доводы «против»

Мы не будем болеть за российскую сборную, если там будут играть натурализованные иностранцы. Это противоречит нашему восприятию статуса нашей национальной сборной. Российская команда – для русских. Только русские должны представлять нашу страну. Натурализованные футболисты ничем не лучше наших игроков. Пусть плохие, но свои.

Доводы «за»

Если посмотреть на состав сборной Франции, Германии и многих других, то становится ясно, что этот дикий по своей сути национальный антагонизм уже давно перестал существовать. Опять возвращаемся к исходной точке. Футболист, который хочет играть за сборную, соответствует требованиям тренера национальной команды, на законных основаниях получил паспорт гражданина этой страны, имеет полное и неотъемлемое право играть за сборную команду. Есть твердое ощущение, что иностранные игроки хотят играть за нашу сборную не только для дополнительного заработка.

Только тренер сборной должен решать, нужен ему этот игрок или нет. Все остальное - проявление ксенофобии и средневековья. И главное. Натурализованный игрок не должен быть априори футболистом сборной команды. Тогда и не будет повода для данного спора. Нет причин чураться желанию иностранных игроков помочь нашей команде.

Спор №3. Сборная России

Доводы без «за» и „против“

В том состоянии, в котором пребывает сейчас наша национальная сборная, доводы „за“, существуют только в высших эшелонах футбольной власти. Сложно представить, что на необъятных просторах нашей страны есть болельщик, удовлетворенный последними результатами. Но давайте разбираться.

Изначально, особенно после бесславной эпопеи Дона Капелло, нам было сказано, что тренер сборной ДОЛЖЕН быть в доску нашим, отечественным. Многие этот посыл поддерживали. Болельщики со слабой нервной системой с врожденным талантом в области эпистолярного жанра писали петиции с просьбой распустить все возможные предыдущие созывы. Тренера выбрали своего, но по принципу, кто согласится. Это теперь его зона ответственности и больше ничья. Только Черчесов набирает команду, только он ставит задачи на игру, разбирает соперника, проводит тактические и любые другие занятия. Результат мы видим, но разве контрольно-товарищеские матчи могут служить поводом для принятия кардинальных решений? Вроде бы нет, но стоит ли ждать чуда? Наверное, тоже – нет. Так в чем же суть споров? А именно в этом. Черчесова выгнать (как и Слуцкого, Капелло, Адвоката и, напомню, как и Хиддинка, после приснопамятного матча со Словенией). Так кто же нам нужен? Ну да. Давай нам любого другого.

А по сути, желание только одно и давно не принципиальное. Важно, чтобы это был тренер, который начнет приносить нашей сборной победные, рейтинговые очки. И тогда, как по мановению волшебной палочки, закончатся споры о лимите, натурализации, и все будет прекрасно.

Парадокс от нашего любителя футбола. Писал и повторю, что только тренер с четким пониманием и видением целей и задач, умением их достичь и донести до сознания игроков, который перестанет метаться в поисках оптимального состава, исходя из игр последнего тура российского чемпионата, получит возможность создать сплоченный, конкурентоспособный коллектив. Даже из тех, кто сегодня вызывается в команду. И это будет видно. И тогда пусть поработает, потренирует.

Почему есть ощущение, что, несмотря на попытки свалить большую часть ответственности на РФС, их „происки“, „козни“, пагубную политику в области детско-юношеского футбола, господину Бердыеву это абсолютно не помешает.

А пока, мы сначала желаем избавиться от стариков, а потом выливаем ушат нечистот на новеньких защитников, полузащитников и нападающих. Этот спор не найдет своего логического завершения. Он беспочвенен и лицемерен. И так было всегда и, к сожалению, это продолжается. Жирков в матче в Мариборе позволяет подать, Василий Березуцкий упускает нападающего, а виноват, разумеется, Аршавин и Хиддинк.

Все просто и так грустно. Болельщику просто нужны победы или просто горящие глаза футболистов, ну и, конечно, беготня. Ну, зритель – потребитель продукта, что с него возьмешь? Радость от первой победы, живет только до следующего поражения.

Продолжение следует….

Люди почти всегда склонны верить не тому, что до­казуемо, а тому, что им больше по вкусу.

(Блез Паскаль)