«Фишт», «Крестовский» и еще шесть самых дорогих футбольных стадионов мира

28 марта сборная России проведет контрольный матч против сборной Бельгии в Сочи. Стадион «Фишт», на котором сыграют сборные, является одним из самых дорогих стадионов мира. Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» решил рассказать о других недешевых аренах.

Стадион «Фишт», Сочи

Стоимость: 834 млн. долларов

Вместительность стадиона: 47 659

Стадион «Фишт» в городе Сочи был построен в 2013 году – к зимним Олимпийским играм 2014 года. На стадионе «Фишт» состоялась церемония открытия и закрытия зимних Олимпийских игр 2014 года. Свое название стадион получил от одноимeнной горной вершины в западной части Главного Кавказского хребта. Стоимость возведения составила 779 миллионов долларов. Однако после окончания церемонии закрытия Олимпийских игр стадион был закрыт на реконструкцию. Потребовалось еще 55 миллионов долларов, чтобы адаптировать сооружение к проведению футбольных матчей чемпионата мира 2018 года. Остается загадкой, как стадион будет использоваться после завершения Чемпионата Мира в России в 2018 году, ведь в Сочи нет профессиональной команды хотя бы уровня ФНЛ.

Стадион «Национальный», Бразилия

Стоимость: 900 млн. долларов

Вместительность стадиона: 71 000

«Национальный стадион» Бразилии имени Манэ Гарринчи расположен в столице в городе Бразилиа. Сам стадион был построен в 1974 году и первоначально вмещал 42,000 зрителей. В 2010-2013 годах стадион был перестроен в рамках подготовки к проведению матчей Кубка конфедераций 2013 года и чемпионата мира по футболу 2014 года, после чего его вместимость увеличилась до 71 000 зрителей. Стоимость возведения арены составила порядка 900 миллионов долларов, такие большие траты для не богатой Бразилии вызвали волну негодования со стороны местных жителей и ряд социальных протестов. Бразильцы посчитали излишком строительство такой большой и дорогой арены в городе, где она никому не нужна. Ведь в столице Бразилии играет местная одноименная команда, которая выступает во второй лиге и не претендует на титулы и звездный статус. Прошлым летом на Национальном стадионе было сыграно несколько матчей футбольного турнира Летних Олимпийских игр Рио-2016.

«Олимпийский стадион», Лондон

Стоимость: 1,1 млрд. долларов

Вместительность стадиона: 60 010

Проектирование главной арены Олимпиады и Паралимпиады 2012 года началось в ноябре 2007-го, строительство – в мае 2008-го. Стадион сдали в эксплуатацию в марте 2011-го. Во время Олимпиады на стадионе проходили церемонии открытия и закрытия, а также легкоатлетические соревнования. Так стоимость постройки стадиона обошлась англичанам в 750 млн. долларов, но из-за того, что стадион пришлось реконструировать, сумма возросла. Так в 2013 году «Вест Хэм Юнайтед» получил право на проведение домашних матчей на «Олимпийском стадионе» в течение последующих 99 лет. Изначально арена вмещала порядка 80 000 тыс. зрителей, но после реконструкции эта цифра снизилась на 20 тыс. «Вест Хэм» согласился вложить в реконструкцию стадиона 15 млн фунтов – помимо ежегодного платежа в размере 2,5 млн. Перестройку сначала оценивали в 200 млн. но проблемы с конструкцией крыши, погодные условия и изменения проекта в итоге подняли цену на 350 млн. Текущий сезон стал дебютным для «молотков» на новом стадионе.

«Крестовский», Санкт-Петербург

Стоимость: 1,37 млрд. долларов

Вместительность стадиона: 68 000

Стадион «Санкт-Петербург», который строится в городе на Неве с 2006 года, всем нам хорошо знаком. С изначальной примерной стоимости в 6 миллиардов рублей ценник подскочил до итоговых 50 миллиардов, плюс строительство арены растянулось более чем на 10 лет. Финансирование «Крестовского» осуществлялось из городского бюджета Санкт-Петербурга. Очевидно, ежегодные проблемы стадиона: смена подрядчиков, нехватка финансирования, увеличение стоимости стадиона и т. д. вызвали бурю негодования в обществе. Но практически все проблемы позади и уже этой весной «Зенит» сыграет свой первый матч на новом стадионе. Таким образом, «Зенит» и болельщики получат в свое распоряжение самый современный футбольный стадион в Европе, если не в мире, на который с удовольствием пойдет и млад и стар, чтобы поболеть за любимую команду.

Помимо домашних матчей клуба, «Крестовский» примет матчи Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и чемпионата Европы-2020 – во время международных турниров арена будет называться «Санкт-Петербург».

«Кинг Финал Арена», Канада

Стоимость: 1,44 млрд. долларов

Вместительность стадиона: 65 255

Раньше этот стадион назывался «Олимпийским» и был построен в Монреале к Олимпийским играм 1976 года. На нeм проходили церемонии открытия и закрытия Игр. Крупнейший по вместимости стадион Канады. 17 июля 2012 стадиону исполнилось 36 лет и в честь годовщины стадион был закрыт на реконструкцию, которая завершилась в 2015 году и обошлась канадскому бюджету в 1,44 миллиарда долларов. Новый стадион получил имя «Кинг Финал Арена». На нем проходят домашние матчи сборной Канады по футболу, а также важнейшие игры канадской футбольной лиги. Иногда стадион используется в качестве домашней арены клуба «Монреаль Импакт» играющего в MLS.

«Singapore National Stadium», Сингапур

Стоимость: 1,4 млрд. долларов

Вместительность стадиона: 55 000

«Национальный стадион» был открыт в 2014 году на месте снесeнного в 2011 году стадиона «Национальный». Новый стадион является многофункциональным и способен принимать футбольные, регбийные, легкоатлетические, крикетные соревнования.

В основном на «Национальном стадионе» проводит свои матчи сборная Сингапура, которой так и не удалось собрать аншлаг на своeм матче. Рекорд посещаемости «Национального стадиона» (59 475) удалось установить английским клубам «Арсеналу» и «Эвертону», которые летом 2015 года проводили там выставочный матч, видимо часть болельщиков была вынуждена наблюдать матч любимой команды стоя. Вообще возведeнный стадион стал центром мультиспортивного комплекса Singapore Sports Hub, в который вошли также дворец водных видов спорта, многофункциональная арена, спортивный музей, лаборатория и торговый центр.

«Wembley Stadium», Лондон

Стоимость: 1,46 млрд. долларов

Вместительность стадиона: 90 000

Главный и один из самых легендарных стадионов Англии – «Уэмбли» был открыт в 1923 году. Поэтому к концу века реконструкция стадиона напрашивалась сама собой, подготовка началась 1996 году, когда Англия принимала чемпионат Европы. Далее порядка 6 лет понадобилось, чтобы утвердить проект и выбрать лучшего подрядчика. Так с некоторой задержкой стадион был сдан в марте 2007 года, а его реконструкция обошлась англичанам в «кругленькую» сумму. В мае того года состоялся матч-открытие реконструированного «Уэмбли», конечно, это был финал Кубка Англии. С тех пор стадион в основном принимает домашние матчи сборной Англии, финал Кубка лиги, а также полуфинал и финал Кубка Англии.

А с этого сезона из-за реконструкции своей домашней арены «Уайт Харт Лейн» «Тоттенхэм» вынужден арендовать «Уэмбли» на еврокубковые матчи, а в следующем сезоне «шпоры» будут проводить на «главном стадионе Англии» уже все свои домашние матчи.

«Yankee Stadium», Нью-Йорк

Стоимость: 2,3 млрд. долларов

Вместительность стадиона: 49 600

Строительство стадиона началось в августе 2006 года для местного бейсбольного клуба «New York Yankees». Затраты клуба оказались достаточно скромными – 671 млн. долларов, остальную сумму на строительство стадиона выделило государство, спонсоры и бейсбольная лига. Всем известно, что MLS (Major League of Soccer) стремительно расширяется и из года в год пополняется новыми клубами, так в 2013 году «Манчестер Сити» и хозяева бейсбольных «Янки» Yankee Global Enterprises заплатили 100 млн. долларов за вступление в MLS нового клуба, который в 2015 году должен будет пополнить лигу. Этим клубом оказалась дочерняя команда «Сити» (80% акций клуба принадлежат «горожанам») – «Нью-Йорк Сити», молодой клуб, но достаточно быстро прогрессирующая команда,которая в прошлом сезоне добилась первых успехов, ведь недавнему новичку МЛС удалось выйти в плей-офф под руководством экс-легенды «Арсенала» Патрика Вийера. Таким образом, именно «Нью-Йорк Сити» является обладателем самого дорогого футбольного стадиона мира.

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