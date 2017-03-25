Россия как «Томь». Почему у сборной ничего не получается

Проигранный матч с Кот-д’Ивуаром нарекли самой безысходной игрой сборной России при Черчесове. Блог «Бескрайний нападающий» не оправдывает команду, но ищет причину неудачи не только в неловкости Кутепова.

На включенный вентилятор не плюют, но позвольте одну единственную реплику насчет сборной России.

Во-первых, мы знаем три вещи:

– у нас крайне мало футболистов для сборной;

– у нас совершенно новая сборная;

– у нас нет ни одного игрока, показавшего себя лидером.

Скажите, ну как в этой ситуации может быть не важно, что у команды нет почти десятка основных игроков? Как? Вы можете что угодно думать об их уровне, можете считать, что эти ребята – тупиковая ветвь, что их соскребли со дна кастрюли. Пусть даже никто не возразит на эту чушь. Дано: Смолов – сельский забивака, Дзагоев – переоцененная и сплошь девиантная личность, Игнашевича вообще непонятно, кто подпустил к мячу...

Окей, коллеги, но вообще-то для хилой команды наличие позвоночника еще важнее, чем для фаворита. Что, враньё? А вот навскидку: отберите у Польши хотя бы их пару форвардов. Ничего не поменялось? А если по игроку из каждой линии? А если не у Польши, а у Литвы?

Вот, кстати, у Петракова в Томске уже отняли. А ведь это не сборная, здесь тренировки всю зиму. И потеряли, подумать только, Дьякова с Самодиным. Ну, Бикфалви. И что, мы теперь скажем: дядя, предъяви конфетку?

Ну ей богу, ваши обиды даже не забавны давно. Вы, товарищи, когда строите дачу где-нибудь в глуши и не можете организовать себе туалетную комнату с биде и барельефами Дюкенуа, а можете только поставить нужник из досок – вы тоже скажете: ну а доски зачем, раз такая непруха?

Они прекрасны, эти два лагеря: первые, которые подписывают петицию и готовы приседать по нужде в чистом поле, и вторые, которые видят сортир без крыши и требуют, чтоб дождь на темечко не капал.

Вам перед матчем говорят: нет системообразующих, вы после матча восклицаете: что-то система не образовалась!

Никому не собираюсь отпускать грехи: ни Черчесову, ни футболистам, и если где-то поют «Не ждите от этой сборной побед», я возглавлю пение, но ровно до тех пор, пока кто-то не добавит «...уже никогда».

P.S. Сравнение сборной России с деревянным туалетом случайно и не претендует на иной смысл, кроме открыто заявленного в тексте.

Фото: РФС