Иско перейдет из «Реала» в «Барселону». Это правда?

Таблоиды активно пишут об интересе «Барселоны» к полузащитнику «Реала» Иско. Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» рассуждает на предмет возможного трансфера.

Несколько дней подряд интернет гудит на предмет возможного трансфера Иско в «Барселону». Хитрые журналисты-коммерсанты уже сподобились даже составить подборку игроков, которые в разные года мигрировали из Мадрида в Барселону и обратно. На самом деле, эта новость затронула меня. Иско симпатизирует мне ещё со времён «Малаги», в 2013 я жаждал его трансфера в «Реал» и после совершенной сделки был сладкий привкус победы, потому что, во-первых, в коем то веке «бланкос» обставили «блауграну» на трансферном поприще, во-вторых, это не был один из тех дурацких трансферов на 100 миллионов, которые так любит Перес, в данном случае качество абсолютно соответствовало сумме.

Я помню, когда первый раз увидел игру Иско воочию. На вид – маленький парень с неуклюжей походкой, на практике было отчётливое чувство, что мяч прочно приклеен к его бутсам.

El Mundo Deportivo известный прокаталонский таблоид, именно они стали источником новости о сильном интересе к полузащитнику со стороны «Барселоны». Не думаю, что это пустые слухи, всё-таки в 2013 главными претендентами на Иско были «Реал» и «Барселона».

В прессу просочились также пикантные детали хитрого плана «Барселоны». В контракте Иско прописана опция, согласно которой он не может мигрировать в «блауграну» (эта опция прописана в контрактах всех игроков «бланкос). Проворные каталонские дельцы предложили собственное решение проблемы – они выплачивают испанцу 20 миллионов евро подъёмных за то, что он отбудет все оставшиеся 16 месяцев согласно контракту и уже в 2018 году перейдёт в «Барселону» на правах свободного агента.

Несколько месяцев назад появилась новость, дескать, Перес сделал предложение по Неймару, но тогда эта новость вызвала лишь искренний смех. Сейчас не смешно, Иско едва ли представляется прототипом легендарного Гути или Рауля.

В подростковые годы Иско не скрывал своих антимадридских взглядов, за несколько лет до переезда в столицу он без всякого стеснения сказал:

Игроки «Реала» высокомерные. Надо быть скромнее.

После «золотого» сезона в «Малаге» голден бой получил горы предложений от Мадрида, транзитом через Барселону и до самого Манчестера. Тяжело узнать чего хотел сам тинейджер, поговаривают, что слово отца стало решающим фактором при выборе места работы.

Проворные журналисты охотно искали сенсацию и им удалось пронюхать интересную информацию, оказалось пса Иско зовут Месси. Пресса надеялась раздуть эту историю и для подогрева решила задать провокационный вопрос в лоб на что футболист уверенно и без сомнений ответил:

Я назвал свою собаку «Месси», поскольку Лео является лучшим в мире, как и моя собака.

Тем не менее, на интерес болельщиков это ни коем образом не повлияло, презентация Иско собрала 8 000 человек на «Сантьяго Бернабеу». Болельщики просили футболиста поцеловать эмблему на груди, но тот отказался, место него это сделал его родной брат. На пресс-конференции Аляркон заявил:

Я не считаю, что ещё заслуживаю высокого права целовать эмблему «Мадрида». Я смогу это сделать после того, как помогу команде завоевать титулы.

За три с половиной года, что полузащитник провел в сливочной форме, его ни разу не освистывали, напротив, болельщики с большим трепетом относятся к нему. Проблема в другой плоскости – Иско до сих пор не имеет стабильного место в основном составе. И это несправедливо.

Несправедливо не только это, дело касается и финансовых вопросов. Может быть дело в пиаре или ещё в чем-то, я не могу понять. Почему он получает такие копейки? У него самая низкая зарплата в команде, даже Евгений Коноплянка в своё время в «Севилье» получал больше или, к примеру, Джейми Варди, будучи игроком «Лестера», который телепался внизу таблицы АПЛ. За какие заслуги Хамес Родригес получает более чем в 2 раза больше?

Зидан говорит – Иско ценный игрок для нас. Но по правде говоря. если не лукавить, нужен ли ему Иско? В контексте средней линии Зидан консервативен, рокировки в трио Кроос-Каземиро-Модрич он сделает в случае травмы кого-то из тройки. Довольствоваться ролью запасного? Не лучший вариант. Испанец исправно отыграл в квалификации к Евро-2016, но из-за отсутствия игровой практики в клубе Дель Боске не взял его во Францию. Какие объективные причины задерживаться в Мадриде? Деньги, игровая практика, слава?

В плане Иско есть один интересный момент, он появлялся на поле чуть ли не больше всех со времени перехода в «Реал», больше лишь у Роналду. Другое дело – количество минут. Когда Иско на поле «бланкос» добывают больше побед, например, он не появлялся на поле в провальных поединках против «Севильи», «Валенсии», «Сельты».

Испанец любит короткий пас, обладает широким виденьем поля, отдаёт просто вылизанные передачи на своих партнёров. Статистика в помощь - за четыре последних розыгрыша Примеры, Иско – третий по количеству пасов вразрез (33) после Месси (93) и Нолито (36).

Иско креативен, его дриблинг завораживает, он обладает отличной скоростью. При этом едва ли Аляркон передерживает мяч, порой ему достаточно трёх-четырёх касаний, дабы сотворить нечто продуктивное.

Обращаясь за помощью к статистике, можно идентифицировать, Иско – третий по отборам в команде, больше лишь у Ковачича и Каземиро, последний является чистым опорником, а хорват уступает испанцу в скиллах. Испанец подходит к стыкам с интеллектом, 70% единоборств заканчиваются в его пользу.

В этом сезоне Иско эффективен, в среднем, он тратит 100 минут на эффективное действие, а также входит в ТОП-4 бомбардиров «Реала» в Ла Лиге, имея лишь на 1 мяч меньше, чем Бензема, Бэйл или Мората.

При этом, что самое приятное – Иско продолжает молча пахать.

Я не всегда выходил в основе при Анчелотти и Бенитесе, не выхожу и при Зидане. Значит, дело во мне.

Если Хамеса бросается то в жар, то в холод, то набирает вес, то пашет в тренажёрном зале, то говорит, что несчастлив, то уходит, то остаётся, Иско стабильно работает на тренировках.

«Барселона» хороший вариант для Иско, особенно на фоне преклонного возраста Иньесты. Испанец может идеально вписаться в концепцию команды: мелкий пас, смертельные разрезные передачи, техника, дриблинг – всё это приветствуется в Каталонии. Другая сторона чисто человеческая. Даже на фоне товарно-рыночных отношений и коммерциализации футбола – переход в стан врага остаётся подлым поступком. А с третьей стороны в «Реале» Иско ценят лишь на бумаге, у него крайне мало игровой практики, самая низкая зарплата.