К черту гордость. Как «Фейеноорд» идет к чемпионству

15 лет назад «Фейеноорд» взял последний большой трофей – Кубок УЕФА. В 2015 году в клуб вернулся Кейт, а ван Бронкхорст возглавил тренерский штаб. Блог «Vanity Fair» – о том, как легенды «Фейе» тащат роттердамцев к первому в XXI веке «золоту».

В 2002 в финале роттердамцы справились с чехо-бразильской «Боруссией». Совсем юный ван Перси рассекал на левом фланге, но исход матча решили забивной датчанин Йон-ДальТомассон и ветеран Пьер Ван Хойдонк. Три против двух от Коллера и Аморозо, и серебряную чашу подняли над головой посланцы Эредивизие. Спустя 15 лет история повторяется. Тон в «Фейеноорде» задают неувядающий Дирк Кейт и датчанин с почти русским именем Николай.

До середины нулевых роттердамцы пытались навязать борьбу, но раз за разом оставались третьими. Без Лиги чемпионов дела постепенно пошли хуже. К 2010 году клуб скатился на десятое место, а долги достигли 40 млн. евро. Болельщики выкупили большую часть акций, сумев спасти «Фейеноорд» от финансового краха, а Рональд Куман вернул его в борьбу за высокие места. Однако уровень Эредивизие не устраивал рыжеволосого коуча, и он подался удовлетворять амбиции в Англии. Уже без Кумана роттердамцы опустились на четвертую строчку.

В 2015 менеджмент клуба рискнул доверить тренерский мостик Джованни ван Бронкхорсту, попутно выписав из Турции матерого Дирка Кейта и совершив ещё несколько толковых приобретений. «Фейеноорд» бодро начал и до середины декабря дышал в спину «Аяксу», но затем случился провал в виде рекордных семи поражений кряду. Руководству хватило выдержки и терпения. Ван Бронкхорст с командой достигли дна, оттолкнулись и выиграли восемь из оставшихся 11 матчей, добыв в итоге «бронзу». Параллельно «Фейе» взял Кубок Голландии – первый трофей после восьми лет засухи. Настрелявший 19 голов Кейт продлил контракт еще на год.

Летом «Фейеноорд» не шумел на рынке, сохранив всех лидеров. Пополнили команду вратарь Брэд Джонс, экстренно подписанный из-за того, что порвал ахилл Вермеер, бомбардир «Копенгагена» Николай Йоргенсен да не сумевший закрепиться в «Уотфорде» вингер Бергейс. Ван Бронкхорст учёл ошибки прошлого сезона и переформатировал игровую модель. Оборона изменений не претерпела, а в опорной зоне двужильного Карима Эль-Ахмади органично дополнил юный Триндаде де Вильена, которому даже проще разгонять атаки из глубины. На позицию оттянутого форварда тренер переставил Кейта. Теперь потеря скорости ветераном в глаза не так бросается, а по объему выполняемой работы Дирк по-прежнему один из лучших.

С приглашением Йоргенсена в Роттердаме угадали на все сто. Не от хорошей жизни в прошлом году пришлось взвалить на себя бомбардирские функции Кейту, а Крамер хоть и забивал регулярно, не выглядел форвардом уровня клуба, борющегося за чемпионство. Йоргенсен великолепен в роли столба. Он одинаково успешно придерживает мяч для партнеров и завершает их усилия сам. Умение пользоваться габаритами вкупе с пониманием игры и голевым чутьем позволили Николаю набрать уже больше 30 очков в системе гол + пас, а в рядах «Фейе» датчанин лучший снайпер и лучший ассистент одновременно. На крыльях атаки, где наиболее важны свежесть и быстрота, ван Бронкхорст имеет возможность ротировать Торнстру, Элиа, Башачикоглу и Бергейса.

На фоне перестройки в «Аяксе» и спада ПСВ мощный старт из девяти побед подряд выглядел особенно впечатляюще. Ничья с «Аяксом» слегка подкосила роттердамцев, которые взяли всего очко в следующих двух турах, но развалиться команде второй год подряд ван Бронкхорст не позволил. «Фейе» оперативно вернулся на победную стезю и больше спадов не допускает. Секрет прост – слаженная оборона и убийственная атака. Чаще роттердамцев забивают только «Монако» да «Реал» с «Барсой». Пропускают реже лишь «Бавария» и ЦСКА с «Ростовом».

После нового года ван Бронкхорст продлил контракт до 2019 года, а его подопечные продолжают рваться к чемпионству. Нельзя сказать, что тренер кардинально поменял принципы футбола. Факторы успеха – временная слабость конкурентов, сыгранность состава, то, что серьезные травмы обошли лидеров «Фейеноорда», и, наконец, ранний вылет из Кубка с Лигой Европы.

Звезды в кои-то веки сошлись над Роттердамом, а ван Бронкхорст кует железо, пока оно горячо. Наверняка уже летом удержать всех сегодняшних героев не удастся, кого-то накроет синдром второго сезона. Но все это будет потом. А сейчас у «Фейе» 6 очков отрыва за 7 туров до финиша и вояж к «Аяксу» сразу после паузы на матчи сборных. Если ребята ван Бронкхорста устоят в Амстердаме, то только чудо помешает им взять «золото».

Так вышло, что в 90-е оба чемпионства «Фейеноорда» прошли мимо ван Бронкхорста. В 1993 он еще выступал за «Валвейк», а в 1999 уже уехал в Шотландию, так и не став первым дома. При Кейте в начале нулевых команда не поднималась выше третьего места. Сейчас оба как никогда близки к осуществлению мечты. Собственной и своих преданных фанатов.

Где еще на клуб, не становившийся чемпионом с прошлого века, ходит по 47,5 тысяч человек? Даже в провальном 2010 матчи «Фейеноорда» собирали по 42 тысячи на трибунах. В Роттердаме уже планируют строительство новой 60-тысячной арены на берегу Мааса, а Гордость Юга возвращает себе былое величие.

Фото: сайт ФК «Фейеноорд».