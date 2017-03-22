Почему сборная Англии развивается и что не так со сборной Германии

В среду в Дортмунде пройдет товарищеский матч между сборными Англии и Германии. Блог «Бескрайний нападающий» рассматривает интригу этого матча в историческом разрезе и объясняет, почему англичане могут стать фаворитами на ближайшие годы.

Как говорил исторический оратор, побеждают все равно немцы.

Англичане никогда не были сильнее, но разве об этом мы будем думать во время сегодняшнего товарищеского матча, будь он даже контрольным?

Вот ведь что интересно. Немецкое поколение, выигравшее чемпионат мира, рассматривается нашими окулистами пера и вообще многими, чьим словом зачем-то интересуются СМИ, как результат гениальной реформы молодежного футбола Германии. И, разумеется, после запятой неизменно звучит фраза: «А что стоит нам?..»

Тем временем в Германии не осталось форвардов. И на очередные два матча Лев вызывает Гомеса, человека дореформенного, которому послезавтра 67, и о котором говорят, что он не очень хорош в своем «Вольфсбурге». Но – кого?

Лев уже шесть лет пытается наигрывать схему с «ложной девяткой», но на чемпионате мира он вынужден вернуть в основу Клозе, на чемпионате Европы – Гомеса. И вот теперь снова. Это страна, о которой нам, брызгая слюной, рассказывают: у них несколько сотен детей на будущее место в сборной.

Реформа, разумеется, не была провалом. Но ведь у ее почитателей нет разве что собственной секты, а в остальном – ну, чистые проповедники неказистого знания. Можно подумать, десятилетиями раньше немецких игроков готовили настолько неправильно, будто это и не Германия была, а – ну кто, Россия что ли? – да, как будто это была Россия.

Тем временем на смену Ламу, Швайнштайгеру, Клозе и Гомесу пришли Кроос, Озил, Дракслер и Гетце. Ничуть не менее крутые, скажете вы? О да, так и есть. Но есть и проблема.

Германия осталась без чистых функционалов. Без чистого форварда, без чистого крайка, без прямолинейного центрального полузащитника, мастера дальних ударов. Новое немецкое поколение сплошь креативно и бесформенно, как силиконовый чехол для айфона. Их сегодняшние лидеры – гении, не отличимые друг от друга.

Да, этот заявка на тотальный футбол. Но ведь забавно: тотальный футбол в свои пиковые, самые волшебные времена был бит именно немцами. В 1974-м. И в 2013-м. Да, кстати, и в 1954-м, когда невообразимо сильная Венгрия так и не стала чемпионом мира.

А почему? Почему беспримесная, доведенная до совершенства добродетель ломает зубы именно об немцев?

Есть версия. Дело в том, что для сборной Германии характерно уметь все. Но – понемножку. То, что другие великие команды делают гениально, но выборочно, немцы превращают в свой набор отверток. Отвертка не гениальна, но айфоном шуруп не закрутить.

Без Клозе, Швайнштайгера, Лама это несомненно прелестное молодое поколение остается со своей прелестностью наедине. Они могут забить восемь или восемнадцать голов Сан-Марино, но что они станут делать, когда придется доить козу и колоть гуся?

Белоручки.

И совсем другая генерация подросла в Англии. Премьер-лига стала мультикультурной – и вот плоды. Почитайте недавнее интервью Саутгейта – оно чрезвычайно футуристично, я, вообще говоря, не ожидал, что в таком обывательского вида дяде гнездится талант прибивать к стенам тезисы.

А ведь англичане только на полпути. Озилу скоро 30, Дайеру – едва 23.

Да, мы повторим фразу, данную в начале: англичане все равно никогда не были сильнее. Но это абстрактно. А сейчас мы видим, что они, по крайней мере, разнообразнее. И это удивительно. В составе немцев можно найти пяток футболистов, способных сыграть вместо Деле Алли, а взамен Кейна и Варди – никого. И нет у Германии игрока, близко похожего на Лаллану, с таким же огнем из-под пяток. И крайних защитников, как Роуз, Уокер и Клайн – нет. Растет Киммих – но фланга-то два.

Англия может победить сегодня. Для этого есть все возможности – да, травмирован Кейн, но у немцев не будет Озила, Дракслера и даже (ну, не ирония?) Гомеса. А Саутгейт вызвал старика Дефо, и он обязательно сыграет.

Немцы, когда у вас вырастет новый Дефо?

Против Англии может сработать гостевое поле и те дополнительные эмоции, которые хозяева получат от прощального матча Подольски.

Сегодня они еще не успеют задуматься о том, что даже Подольски, будучи совсем не гением, оставляет после себя не молодого наследника, а вакантное место.

Фото: Global Look Press