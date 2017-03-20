Простите, а у вас игра точно чемпионская?

Когда на поле нет безразличия и скуки

Ненавижу это состояние. Вот ничего плохого не произошло, а чувство такое, как будто я потерял что-то ценное и дорогое. Кажется, что меня обманули с особым и нескрываемым цинизмом. Аппетита нет, на улице дождь. «Но, если есть в кармане пачка сигарет…»

Только что судья Михаил Вилков под одобрительный гул почтенной публики троекратно просвистел окончание матча на стадионе в Черкизово. Перед игрой шансы команд расценивались как равные, с небольшим креном в сторону «Спартака». И я был уверен, что этот «крен» обеспечивал мой, пусть и тонкий, но голос. Хотелось победы. А вот тем, кто все же решил поставить на ничейный исход, мои искренние поздравления.

Тем не менее, матч все же подарил болельщику букет душистых переживаний, а стадиону – долгожданный рекорд по посещаемости и неплохие деньги.

Страсть, азарт, красота подкатов, искры, высекаемые локтями в процессе верховых единоборств, и все то, чем можно охарактеризовать прилично надоевшее слово «дерби», зрителю показали. Для пущего жару в топку волнительного ожидания игры газетные кочегары подкинули полную лопату скандального уголька в виде «бородатых» историй натянутых взаимоотношений Самедова и Семина, Ари и «Спартака».

Вот только Ари опять забил, Самедов, увы, – нет.

Ничья теперь кажется вполне себе приличным результатом. Но вотточит печаль-беда, и я вижу, что Массимо Каррера чувствует нечто подобное. За обычными, протокольными словами в его послематчевом интервью таится раздражение и горечь осознания упущенных возможностей.

«Мы играем так, как позволяет нам соперник. В первом тайме пытались разыгрывать мяч, медленно его передвигали. Конечно, надо было играть быстрее. „Локомотив“ грамотно оборонялся».И все это без его фирменной хитрой улыбки.

Было понятно. Вулкан Этна снова проснулся. К счастью, пока только в душе у своего соотечественника.

Чувствую, как с каждым следующим матчем вырастает за спиной у Массимо увесистый мешок огромной ответственности за положительный результат перед болельщиком, перед своими парнями.

Заметно, как нервничают игроки, иной раз поражая ошибками в простых передачах, реализации голевых моментов, неосмотрительностью в обороне.

Минуло три тура с той поры, когда чемпионат России взял курс на определение победителя чемпионата. К наградам для одних и батистовым сопливчикам для всех остальных.

Есть о чем рассуждать и чем поделиться с «группой».

Подготовительный этап «Спартака».

Каррера – новенький, необстрелянный. Команду сам еще не готовил. Тренировочные игры подтверждают опасения специалистов и множат радость оппонентов. Команда не на ходу, играет вяло, состав не определен. Кажется, что итальянец растерян. А уж восторги после поражения москвичей от «Рубина» по уровню эмоционального выплеска были сродни победе «Барселоны» или поражения ПСЖ, это уж кому как больше нравится.

Но из «спартаковской» берлоги ни звука. Кто-то там ворочается, валит дым, слышится скрежет то ли зубов, то ли металла, стоны и снова тихо.

– Что там у вас? Помощь не нужна? – кричат журналисты из-за забора…

– No grazie – uscite!!!

– Ну, ничего, ничего. Подождем 5-го марта. Тогда-то и поговорим, – обижались журналисты, залезая в автобусы.

Бесполезно было скрывать, а теперь и незачем, безумное волнение перед первым матчем после перерыва. Ведь даже в самые успешные сезоны «Спартак», который по осени, казалось бы, борется за чемпионство, весной с понурой головой опять лез на фанатскую Голгофу, пытаясь найти объяснения своему очередному провалу.

Но обошлось. Команда показала свою великолепную готовность, ни пяди не уступив подопечным Шалимова, которые к тому моменту сыграли три официальных матча. Команды устроили великолепный праздник и незабываемое шоу. Огонь в глазах, клочья травы из-под бутс, травмы, пятый пенальти в ворота «Спартака», глупый и обидный автогол, четыре забитых мяча. Заполненный до отказа стадион в Краснодаре стоя аплодировал футболистам.

В этом матче по общему количеству ТТД хозяева победили со счетом 643 – 587. В то же времяфутболистам «Спартака» удалось лучше сыграть в атаке: по ударам, навесам и обостряющим передачам москвичи имели преимущество.

А этот сюрприз Карреры, который он до последнего момента держал в секрете? Уверен, что появление на поле сразу двух нападающих было для Шалимова неприятной неожиданностью.Итальянец упорно не хочет поддаваться модному российскому тренду и играть в условных пять игроков оборонительного плана, но при этом наблюдать за его тактическими выдумками, неожиданными кадровыми назначениями, очень интересно.

Если кто-нибудь подскажет, были ли в этом сезоне такие же искрометные игры без участия «Спартака», буду весьма признателен.

В матче с «Локомотивом» владение мячом 62 на 38 процентов в пользу лидера чемпионата, причем в первом тайме, который он проиграл, – 67 на 33. Число передач – 674 против 376, из них точных – 559 и 279 соответственно, а в процентах точности – 83 и 74. Ключевые передачи (в штрафную и на обострение) – 31 против 20. Количество атак – 118:92. Удары по воротам – 7:4, в створ – 5:2. Скорость атакующих действий – 17,1 на 16,4. А в результате ничья.

Но дело не только и не столько в этих запредельных эмоциях, поцелуях ромбиков, шестиочкового преимущества перед преследователями, поражающих воображение цифрах ТТД.

Болельщик, как известно, голосует ногами. Три аншлага в трех турах. И порой сложно понять, кто из соперников сегодня играет в гостях. Это очень важно и показательно.«Спартаковский» болельщик весьма требовательный, и его на дешевый эмоциональный «понт» – так просто не возьмешь, турнирными очками не задобришь, как и разовой победой над ЦСКА.

А тут еще восемь матчей команда побеждает, как кажется, с унылыми цифрами 1:0. Но есть абсолютное понимание того, чего хочет добиться тренер от своих игроков, и что уже удалось сделать. За столь короткое время«спартаковская» торсида очень ценит и уважает этого специалиста. Да при чем тут? Человека.

Он ни разу не искал причин неудачного результата в предвзятости судейских решений, картофельных, промерзших полях, глупых лимитах или своих же игроках.

Когда команда знает и понимает, как, куда и зачем она должна двигаться, как играть в атаке и обороне (пусть иногда и с глупыми ошибками). Когда на поле нет безразличия и скуки, вот тогда я за тренера. Тогда я готов ждать и с пониманием относиться к временным неудачам.

«Спартак» пока лидирует. Команда находится в хорошем физическом и эмоциональном состоянии. Вероятно, именно поэтому из пыльного чулана достали еще один, пусть и побитый молью, но все же такой любимый фразеологизм. «Нечемпионская игра».

Любимый термин, который часто используют для принижения очевидных достоинств победителя. Знать бы, что сия фраза значит. Что такое игра чемпионская?

Пришлось обратиться за помощью к поисковым системам. И сразу же резануло.

Бывший нападающий «Зенита» Сергей Герасимец поделился мнением, кто из фаворитов Премьер-Лиги показывает сейчас наиболее интересную игру:

«Давайте для начала определимся, что такое чемпионская игра. Футбола, который нравился бы болельщикам и приносил результат, не показал никто. Только, может быть, мы слишком строги к уровню мастерства футболистов российских клубов?»

Спасибо. Я согласен с доводами Сергея, что «Спартак» часто «мучается» в играх с неуступчивыми середняками, что у «армейцев» большие проблемы в атаке, а «Зенит» пока не сыгран. Но а как же быть с результатом?

Хорошо, что на помощь подоспел Валерий Георгиевич. Нет, не главный аналитик страны. Главный реформатор. Газзаев успокоил:

«Я не знаю, что такое „чемпионская игра“. Если команда весь сезон идет первой, а ее обвиняют в отсутствии игры, которая позволит выиграть чемпионат? Нет, можно, конечно, пытаться играть так, чтобы нравилось некой абстрактной аудитории, а потом рассказывать: вот, мол, как мы умеем красиво проигрывать, а если бы еще и повезло – то высоко взлетели бы в таблице. Но лучше, по-моему, выиграть чемпионат и в рассуждениях исходить уже из, как мы говорим, счета на табло».

После 20 туров лидирует «Спартак», опережая в таблице РФПЛ ЦСКА и «Зенит» на шесть очков. Мне будет, конечно, обидно, если и в этом сезоне по какой-нибудь подлой причине москвичи опять не станут чемпионами. Но даже и в этом случае сомнений, кто показывал в этом сезоне «чемпионский футбол», у меня не будет.