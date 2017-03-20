Ждём их в следующем сезоне. Кто сможет вернуться в премьер-лигу своей страны

Испания, Англия, Италия, Германия, Франция. К этому списку я добавлю ещё Россию. Какие же клубы с высокой вероятностью вернуться в элиту своей страны?

Испания

Команда: «Леванте»

30 матчей сыграно. У «Леванте» очень хороший шанс вернуться в Примеру, что скорее всего они и сделают. конкуренцию за 1 место Леванте может составить «Жирона», имеющая 58 очков. Однако отрыв от третьего места у второго составляет 8 очков, так что «Жирона» ещё под вопросом.

Англия

Команды: «Ньюкасл», «Брайтон», «Хаддерсфилд»

Конечно не стоит исключать «Лидс» из борьбы, но всё же тройка клубов, выше названная, состоит из реальных претендентов на выход в АПЛ. Конечно же команды ещё поспорят за первое место. Думаю, должна получится интересная борьба.

Германия

Команды: до 4 места, включая 4-ое.

Сразу видно, что в Германии идёт не менее яростная битва за возвращение в Бундеслигу. Не исключено, что возможно, мы увидим «Динамо Дрез» на 3-1 строчке, если клуб постарается, так как шансы у него неплохие. Наверняка, Бундеслигу 2 покинет «Штутгарт».

Франция

Команды: 1-3 места

Делаю такой вывод, смотря на текущую форму команд. полностью уверен в «Лансе». Под сомнением находится «Брест». Если «Реймс» поднажмёт, наверное сможет ещё оказаться в Лиге 1.

Италия

Команды: 1-3 места

Явно, что скорее всего «Спал» не захочет отдавать первую строчку, поэтому скорее всего клуб ожидает Серия А. «Вероне» придётся напрячься, чтобы покинуть Серию В.

Россия

Команды: 1-2 места

Ну вот мы и добрались до нашего родного ФНЛ, где полностью доминируют московский «Динамо» и «Тосно». Без сомнений, «Динамо» уже готовится к РФПЛ, а вот «Тосно» нужно ещё приложить сил. Однако всё таки и бело-голубым не стоит расслабляться.

Надеюсь, хоть чуть-чуть я вас ознакомил с ситуацией во вторых лигах. Желаю не хворать!