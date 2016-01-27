Канчельскис, Баджо, Бергкамп и еще семь самых дорогих трансферов сезона 1995/1996

Блог «Футбол в стиле Ретро» продолжает публиковать трансферные сделки прошлых лет.
10 самых дорогих трансферов. Сезон 1995/1996.
Стэн Коллимор / нападающий / Англия.
Из «Ноттингем Форест» (Ноттингем; Англия) в «Ливерпуль» (Ливерпуль; Англия).
9,1 млн. £.
Деннис Бергкамп / нападающий / Голландия.
Из «Интера» (Милан; Италия) в «Арсенал» (Лондон; Англия).
7,88 млн. £.
Христо Стоичков / полузащитник, нападающий / Болгария.
Из «Барселоны» (Барселона; Испания) в «Парму» (Парма; Италия).
7,7 млн. £.
Пол Инс / защитник, полузащитник / Англия.
Из «Манчестер Юнайтед» (Манчестер; Англия) в «Интер» (Милан; Италия).
7,35 млн. £.
Лес Фердинанд / нападающий / Англия.
Из «Куинз Парк Рейнджерс» (Лондон; Англия) в «Ньюкасл Юнайтед» (Ньюкасл-апон-Тайн; Англия).
6,65 млн. £.
Ник Бармби / полузащитник / Англия.
Из «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон; Англия) в «Мидлсбро» (Мидлсбро; Англия).
5,25 млн. £.
Андрей Канчельскис / полузащитник / Россия.
Из «Манчестер Юнайтед» (Манчестер; Англия) в «Эвертон» (Ливерпуль; Англия).
5,25 млн. £.
Кайо Рибейро / нападающий / Бразилия.
Из «Сан-Паулу» (Сан-Паулу; Бразилия) в «Интер» (Милан; Италия).
5,25 млн. £.
Роберто Баджо / полузащитник, нападающий / Италия.
Из «Ювентуса» (Турин; Италия) в «Милан» (Милан; Италия).
5,25 млн. £.
Дэвид Платт / полузащитник / Англия.
Из «Сампдории» (Генуя; Италия) в «Арсенал» (Лондон; Англия).
4,97 млн. £.
ТОП-10 трансферов / Сезон 1990/1991
ТОП-10 трансферов / Сезон 1991/1992
ТОП-10 трансферов / Сезон 1992/1993
ТОП-10 трансферов / Сезон 1993/1994
ТОП-10 трансферов / Сезон 1994/1995
Стоимость трансферов указана в пересчёте на британские фунты стерлингов на момент совершения сделки.
Данные о трансферах взяты со специализированного портала Transfermarkt.
Фото: www.gettyimages.com, www.pinterest.com
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