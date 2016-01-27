Канчельскис, Баджо, Бергкамп и еще семь самых дорогих трансферов сезона 1995/1996

Мировой купи-продай в разрезе Ретро.

Блог «Футбол в стиле Ретро» продолжает публиковать трансферные сделки прошлых лет.

10 самых дорогих трансферов. Сезон 1995/1996.

Стэн Коллимор / нападающий / Англия.

Из «Ноттингем Форест» (Ноттингем; Англия) в «Ливерпуль» (Ливерпуль; Англия).

9,1 млн. £.

Деннис Бергкамп / нападающий / Голландия.

Из «Интера» (Милан; Италия) в «Арсенал» (Лондон; Англия).

7,88 млн. £.

Христо Стоичков / полузащитник, нападающий / Болгария.

Из «Барселоны» (Барселона; Испания) в «Парму» (Парма; Италия).

7,7 млн. £.

Пол Инс / защитник, полузащитник / Англия.

Из «Манчестер Юнайтед» (Манчестер; Англия) в «Интер» (Милан; Италия).

7,35 млн. £.

Лес Фердинанд / нападающий / Англия.

Из «Куинз Парк Рейнджерс» (Лондон; Англия) в «Ньюкасл Юнайтед» (Ньюкасл-апон-Тайн; Англия).

6,65 млн. £.

Ник Бармби / полузащитник / Англия.

Из «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон; Англия) в «Мидлсбро» (Мидлсбро; Англия).

5,25 млн. £.

Андрей Канчельскис / полузащитник / Россия.

Из «Манчестер Юнайтед» (Манчестер; Англия) в «Эвертон» (Ливерпуль; Англия).

5,25 млн. £.

Кайо Рибейро / нападающий / Бразилия.

Из «Сан-Паулу» (Сан-Паулу; Бразилия) в «Интер» (Милан; Италия).

5,25 млн. £.

Роберто Баджо / полузащитник, нападающий / Италия.

Из «Ювентуса» (Турин; Италия) в «Милан» (Милан; Италия).

5,25 млн. £.

Дэвид Платт / полузащитник / Англия.

Из «Сампдории» (Генуя; Италия) в «Арсенал» (Лондон; Англия).

4,97 млн. £.

ТОП-10 трансферов / Сезон 1990/1991

ТОП-10 трансферов / Сезон 1991/1992

ТОП-10 трансферов / Сезон 1992/1993

ТОП-10 трансферов / Сезон 1993/1994

ТОП-10 трансферов / Сезон 1994/1995

Стоимость трансферов указана в пересчёте на британские фунты стерлингов на момент совершения сделки.

Данные о трансферах взяты со специализированного портала Transfermarkt.

Фото: www.gettyimages.com, www.pinterest.com

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