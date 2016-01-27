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    Футбол в стиле Ретро Все блоги -

    Канчельскис, Баджо, Бергкамп и еще семь самых дорогих трансферов сезона 1995/1996

    27 января 2016
    Мировой купи-продай в разрезе Ретро.

    Блог «Футбол в стиле Ретро» продолжает публиковать трансферные сделки прошлых лет.

    10 самых дорогих трансферов. Сезон 1995/1996.

    Стэн Коллимор / нападающий / Англия.

    Из «Ноттингем Форест» (Ноттингем; Англия) в «Ливерпуль» (Ливерпуль; Англия).

    9,1 млн. £.

    Деннис Бергкамп / нападающий / Голландия.

    Из «Интера» (Милан; Италия) в «Арсенал» (Лондон; Англия).

    7,88 млн. £.

    Христо Стоичков / полузащитник, нападающий / Болгария.

    Из «Барселоны» (Барселона; Испания) в «Парму» (Парма; Италия).

    7,7 млн. £.

    Пол Инс / защитник, полузащитник / Англия.

    Из «Манчестер Юнайтед» (Манчестер; Англия) в «Интер» (Милан; Италия).

    7,35 млн. £.

    Лес Фердинанд / нападающий / Англия.

    Из «Куинз Парк Рейнджерс» (Лондон; Англия) в «Ньюкасл Юнайтед» (Ньюкасл-апон-Тайн; Англия).

    6,65 млн. £.

    Ник Бармби / полузащитник / Англия.

    Из «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон; Англия) в «Мидлсбро» (Мидлсбро; Англия).

    5,25 млн. £.

    Андрей Канчельскис / полузащитник / Россия.

    Из «Манчестер Юнайтед» (Манчестер; Англия) в «Эвертон» (Ливерпуль; Англия).

    5,25 млн. £.

    Кайо Рибейро / нападающий / Бразилия.

    Из «Сан-Паулу» (Сан-Паулу; Бразилия) в «Интер» (Милан; Италия).

    5,25 млн. £.

    Роберто Баджо / полузащитник, нападающий / Италия.

    Из «Ювентуса» (Турин; Италия) в «Милан» (Милан; Италия).

    5,25 млн. £.

    Дэвид Платт / полузащитник / Англия.

    Из «Сампдории» (Генуя; Италия) в «Арсенал» (Лондон; Англия).

    4,97 млн. £.

    ТОП-10 трансферов / Сезон 1990/1991

    ТОП-10 трансферов / Сезон 1991/1992

    ТОП-10 трансферов / Сезон 1992/1993

    ТОП-10 трансферов / Сезон 1993/1994

    ТОП-10 трансферов / Сезон 1994/1995

    Стоимость трансферов указана в пересчёте на британские фунты стерлингов на момент совершения сделки.

    Данные о трансферах взяты со специализированного портала Transfermarkt.

    Фото: www.gettyimages.com, www.pinterest.com

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