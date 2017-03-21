Тренер или стеклодув? На сколько еще хватит Луческу в «Зените»

В воскресном матче против «Арсенала» «Зенит» наконец-то сумел забить и одержал первую победу в чемпионате с прошлого ноября. Говорит ли этот результат о выходе из игрового кризиса? Блог «Бескрайний нападающий» ищет ответ.

Вообще-то мы должны были говорить о назревающем увольнении Луческу, но «Зенит» играл против тульского «Арсенала». А «Арсенал» – это особый жанр, там тренер превращает послематчевые интервью в Болотную площадь и намекает на кольцо врагов: за полмесяца – уже два концерта с оркестром, а всего-то и беда, что ребята из Тулы любят ронять соперников на газон. Действительно любят, как показывает первый попавшийся повтор.

Ну, если не обыгрывать этих фанатов античного трагизма, то шута ль тогда вообще делать в Премьер-лиге и заявлять о чемпионстве? Вот «Зенит» и обыграл.

Однако же день был славный для обоих тренеров, и пока один говорил о том, что судьи плохо судят, второй заявлял, что арбитры неважно работают. На левую палочку мы, значит, льем вертикально, а на правую – сверху вниз. Когда сеньор Мирча дошел до слов «Мы сильнее всех, и у нас могло быть на семь-восемь очков больше», полагая, что в этот момент его чувство юмора равно моуриньевскому, уже нельзя было не процитировать в ответ: «Вперед, санитары, искусство гибнет!»

Я смотрю, все ударились в мистику, всем мерещится таинственное «Оно» – и это в лиге, где команды с трудом переваливают через отметку в один гол за игру – разумеется, на двоих.

Ладно бы слезоточил Петраков, который в Томске ловит окончательную абсурдность бытия, но он-то как раз успокоился и смотрит на цирк с первого ряда.

Что ж это за чемпионат такой, что для его понимания надо читать то Хармса, то Агнию Барто? Приглашаем тренера с еврокубковым опытом, чтобы к первому раунду плей-офф команда забыла, зачем нужен мяч, а мы потом раз в неделю слушали, как трудно играть на убывающую луну, особенно если судит козерог.

Это же характерная деталь: «Зенит» победил, как только Луческу разрушил состав, заменив шестерых. Разрушил то, что, по идее, и было плодом его подготовительной работы.

Сейчас – неделя сборных, а потом «Зениту» лететь в Казань, где тренер-испанец не строит из себя жертву режима и не рассуждает о том, в чём не смыслит (Кирьяков, например, во время пресс-конференции умудрился вспомнить даже о рейтинге ФИФА).

Кресло под Луческу по-прежнему неустойчиво, и если что-то пойдет не так, до решающего матча со «Спартаком» можно не досидеть. И тогда мы скажем, что вообще-то любим старых солдат, до сих пор несущих огонь в груди и на языке, но нельзя быть претендентом на чемпионство, делая ставку на Луиша Нету. Такого себе не позволял даже земляк Боаш, а ведь он был ещё тот стеклодув.

В августе Луческу просто не имел других защитников, а сегодня ситуация иная, но даже в перетасованном составе на вчерашний матч красовался все тот же парень по фамилии Отсутствие.

И все бы ничего, только из-за его ошибок «Зенит» уже трижды вылетал из еврокубков. А сам Нету играет чуть хуже, чем пишет блогер Борисов. Ну, это как если бы Луческу рекомендовал судью Турбина к работе в Лиге чемпионов.

Это не единственная придирка, это просто иллюстрация, но если через пару туров нам снова расскажут не о промахах Кокорина и бестолковой игре Хави Гарсии, а о том, что у российского футбола стены не того цвета, то тренер Л. наверняка будет убран с Петровского, как мяч из пустых ворот.

Фото: globallookpress.com, fc-zenit.ru