Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Андре Андре Все блоги -

    Тренер или стеклодув? На сколько еще хватит Луческу в «Зените»

    21 марта 2017
    В воскресном матче против «Арсенала» «Зенит» наконец-то сумел забить и одержал первую победу в чемпионате с прошлого ноября. Говорит ли этот результат о выходе из игрового кризиса? Блог «Бескрайний нападающий» ищет ответ.

    Вообще-то мы должны были говорить о назревающем увольнении Луческу, но «Зенит» играл против тульского «Арсенала». А «Арсенал» – это особый жанр, там тренер превращает послематчевые интервью в Болотную площадь и намекает на кольцо врагов: за полмесяца – уже два концерта с оркестром, а всего-то и беда, что ребята из Тулы любят ронять соперников на газон. Действительно любят, как показывает первый попавшийся повтор.

    Ну, если не обыгрывать этих фанатов античного трагизма, то шута ль тогда вообще делать в Премьер-лиге и заявлять о чемпионстве? Вот «Зенит» и обыграл.

    Однако же день был славный для обоих тренеров, и пока один говорил о том, что судьи плохо судят, второй заявлял, что арбитры неважно работают. На левую палочку мы, значит, льем вертикально, а на правую – сверху вниз. Когда сеньор Мирча дошел до слов «Мы сильнее всех, и у нас могло быть на семь-восемь очков больше», полагая, что в этот момент его чувство юмора равно моуриньевскому, уже нельзя было не процитировать в ответ: «Вперед, санитары, искусство гибнет!»

    Я смотрю, все ударились в мистику, всем мерещится таинственное «Оно» – и это в лиге, где команды с трудом переваливают через отметку в один гол за игру – разумеется, на двоих.

    Ладно бы слезоточил Петраков, который в Томске ловит окончательную абсурдность бытия, но он-то как раз успокоился и смотрит на цирк с первого ряда.

    Что ж это за чемпионат такой, что для его понимания надо читать то Хармса, то Агнию Барто? Приглашаем тренера с еврокубковым опытом, чтобы к первому раунду плей-офф команда забыла, зачем нужен мяч, а мы потом раз в неделю слушали, как трудно играть на убывающую луну, особенно если судит козерог.

    Это же характерная деталь: «Зенит» победил, как только Луческу разрушил состав, заменив шестерых. Разрушил то, что, по идее, и было плодом его подготовительной работы.

    Сейчас – неделя сборных, а потом «Зениту» лететь в Казань, где тренер-испанец не строит из себя жертву режима и не рассуждает о том, в чём не смыслит (Кирьяков, например, во время пресс-конференции умудрился вспомнить даже о рейтинге ФИФА).

    Кресло под Луческу по-прежнему неустойчиво, и если что-то пойдет не так, до решающего матча со «Спартаком» можно не досидеть. И тогда мы скажем, что вообще-то любим старых солдат, до сих пор несущих огонь в груди и на языке, но нельзя быть претендентом на чемпионство, делая ставку на Луиша Нету. Такого себе не позволял даже земляк Боаш, а ведь он был ещё тот стеклодув.

    В августе Луческу просто не имел других защитников, а сегодня ситуация иная, но даже в перетасованном составе на вчерашний матч красовался все тот же парень по фамилии Отсутствие.

    И все бы ничего, только из-за его ошибок «Зенит» уже трижды вылетал из еврокубков. А сам Нету играет чуть хуже, чем пишет блогер Борисов. Ну, это как если бы Луческу рекомендовал судью Турбина к работе в Лиге чемпионов.

    Это не единственная придирка, это просто иллюстрация, но если через пару туров нам снова расскажут не о промахах Кокорина и бестолковой игре Хави Гарсии, а о том, что у российского футбола стены не того цвета, то тренер Л. наверняка будет убран с Петровского, как мяч из пустых ворот.

    Фото: globallookpress.com, fc-zenit.ru

    Рейтинг: 3 Голосов: 15
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +29

      sega77+ 24 марта 2017, 07:09

      и я говорю что нормальный тренер нужно верить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      D'achkov 23 марта 2017, 23:20

      нормальный тренер вы чего?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      sega77+ 23 марта 2017, 07:06

      в шахтере первый год тоже не удачный был а потом.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      umarjon1935 22 марта 2017, 07:14

      Пора собирать чемоданы!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +315

      ateist90 22 марта 2017, 07:13

      Много буков обо всем и в то же время ни о чем, молодец автор)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3982

      Kollljan 21 марта 2017, 22:23

      Что это за словесный понос?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Kollljan 22 марта 2017, 10:34

      Это называется стеб или сарказм, ну юмор такой. Понимаешь?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      boggp 21 марта 2017, 19:09

      Тренер до завершения сезона , а потом продолжение контракта по полученному результату.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2636

      Andrering87 21 марта 2017, 15:23

      Ну не фиг все валить на судей.... это плод работ его, а результат на лицо...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 21 марта 2017, 14:01

      Хорошая статья , с юмором, но в точку.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11