Калачев в 17-м году. В чем «Ростов» превзошел половину Европы

Блог «Бескрайний нападающий» об итогах еврокубковой кампании, в которой ярко проявилась подлинная природа футбола Курбана Бердыева.

Коллега Зырянкин из «Спорт-Экспресса» делится верным наблюдением: наши клубы – «Спартак», «Зенит» и «Краснодар» – вылетели из Лиги Европы, пропустив голы на последних минутах. В общем-то, мы давно подозревали, что губит людей не пиво, а что-то еще.

Думаю, Евгений ошибается, когда ставит ударение на слове «наши». В России та еще экология, но, следуя данной логике, мы должны признать, что, например, «Ростов» – клуб чужой, какой-то туркменский, то ли дело родная команда «ПСЖ» из города Железнодорожный, где свои правила, и матчи играются по 85 минут, или вот «Фиорентина», пропустившая четыре за тайм – бог мой, как это знакомо, будто и за околицу выходить не пришлось.

А смысл-то в другом. Говоря о «Спартаке», «Краснодаре» и «Фиорентине», мы автоматически начинаем говорить о «Ростове». Именно на фоне команд, позволяющих себе маленькие слабости, проявляется главное качество курбано-бердыевской модели игры. В том, что эта модель существует, рационально описывается и срабатывает с очаровательной регулярностью, теперь, после «Баварии» и «Манчестера», может сомневаться только редкостный кроманьонец.

Феномен «Ростова», как и «Рубина», не в везении – такими дозами его просто не отпускают. Бесспорно важная часть этого феномена – классная оборона. Но все же главный стержень – другой.

Высочайшая концентрация.

Всего-то? А вы попробуйте. Что-то у вас не получилось с вашим «ПСЖ». Что-то вы, зенитовцы, рано вылетели. И где, кстати, хваленая «Севилья»?

Мы не заметили, в какой момент способность держать концентрацию стала заповедной ценностью и привилегией рабоче-крестьянских классов. Она кажется банальной, потому что мы не следим за ней специально, но каждое еe проявление встряхивает нас, и мы начинаем близоруко размахивать словом «героизм».

Если не спорить о терминах, то «Ростов» и правда героичен, причем не голливудским, а сермяжным героизмом, как та самая «советская автоматика», которую с мрачной прямотой описал ранний Пелевин. Конечно, стиль Бердыева – чистая пролетарщина, прекрасное эхо Союза, и до чего символично, что в решающем матче российская команда не смогла победить, оставшись без белоруса и молдаванина.

А Калачев – он же почти Ильич. Долысеет – и на знамя.

Фото: «Чемпионат.ком».