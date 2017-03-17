А что, если... Хави в роли главного тренера «Барселоны»

Известно, что нынешний наставник каталонцев Луис Энрике покинет свой пост по окончанию сезона. Я выдвигаю в кандидаты того, кого хотел бы увидеть на этой должности.

На данный момент у «Барсы» уже набралось достаточно кандидатов: Куман, Сампаоли и т. д. Но всё таки у руля каталонского клуба было бы приятно увидеть её же воспитанника, игрока, выступавшего за этот клуб. Таких примеров у «Барселоны» много: Кройф, Гвардиола и тот же Энрике. Фактически у «Барсы» это традиция. Часто наставниками каталонцев становятся люди, понимающие философию клуба. Я хочу поделиться с вами своим мнением.

Очень приятно было бы увидеть легенду снова в клубе. Безусловно Хавьер Эрнандес, или Хави, заслуживает приглашения на данный пост. И неважно, что испанец доигрывает сейчас в Катаре, в «Аль-Садд». Я уверен, что Хави было бы очень приятно занять данную должность.

За отношения между командой и тренером в данном случае точно не следует переживать. Хави точно понимает философию «Барсы», выступая за неё с 1998 по 2015. На данный момент в клубе выступает достаточно много знакомых Эрнандеса: Месси, Иньеста, Пике, Альба. Хави наверняка сможет найти нужный подход и создать «машину убийства». Думаю, у испанца есть все шансы стать вторым Кройфом для «Барсы» в трудный момент.

Также, по моему мнению, Хави справится с важной проблемой, возникающей в «Барселоне». К сожалению, Месси, Иньеста не будут играть вечно. Хави сам тому доказательство. Рано или поздно должна произойти смена поколений в Каталонии. Это очень ответственная задача, справиться с которой не каждому дано. Но у Хавьера может всё получится. С его прекрасным понимаем философии «Барселоны», заключающейся в фразе «Барселона – больше чем клуб», Хави прекрасно сможет собрать новую команду чемпионов во главе с Неймаром.

Команда Хави Эрнандеса играла бы 100% в тики-таку. Мало того, что сам Хави прекрасно подходит под данный стиль, так он ещё сможет подстроить других игроков под него. С приходом Хави на пост главного тренера я уверен, что точность передач увеличится вдвое. Учитывая какую роль играл Хави и в клубе, и в сборной, он сможет научить юнцов прекрасному видению игры и взаимопониманию. Кто знает, может быть у него получится воспитать новых себя и Иньесту?

Не знаю, кто точно станет тренером «Барсы». Но было бы великолепно, если бы тренером стал Хави. Всем удачи!