Защитник-бомбардир. В чем секрет успеха Рамоса

Рамос отыграл весь матч против «Атлетика», хотя за 48 часов до этого был в больнице. В этом сезоне Серхио забил уже десять важных голов. Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» представляет глубокий разбор и видеоанализ голов капитана «Реала».

Серхио Рамос уже второй год является капитаном «Реала». За это время игрок вырос в разы и стал настоящим лидером на поле. У Серхио много талантов – лидер, мощный атлет, технически одарённый футболист и один из величайших защитников своего времени. Но то, что выделяется на общем плане – его невероятная способность забивать с стандартных положений. В Примере на его счету 7 мячей, столько же забил, к примеру, лучший бомбардир «Осасуны».

Способность забивать с стандартов проявилась уже давно, обострилась в Лисабоне. Этот сезон невероятен, 10 забитых мячей, из которых 8 со стандартных положений, а впереди то ещё солидная часть сезона. Кроме того, каждый из его забитых мячей пришел в решающие моменты, дабы открыть счёт, сровнять его или сократить отрыв (паненка против «Севильи» в Копа дел Рей) либо же выиграть игру в Мадриде.

Рамос нанёс 29 ударов после стандартов в Примере и Лиге Чемпионов (в среднем, 1.3 ударов за 90 минут в Примере и 1.00 ударов за 90 минут в Лиге Чемпионов), это лишь на немного меньше, чем у Криштиану Роналду, 33 удара во этих же турнирах. В случае Рамоса 28% этих ударов были конвертированы в голы.

Неужели менеджеры оппонентов не понимают этого? Почему они не пытаются нейтрализовать его? Ответ один – Рамоса не остановить.

Многие говорят, дескать, это просто чистая решимость и сила воли. С одной стороны так, но есть ещё такие вещи как интеллект, тактика и стратегия. Продукт чего голы Серхио? Везения, воли, тактики, интеллекта, стратегии или всего вместе взятого?

Прежде чем подробно погрузиться в тонкости мастерства Рамоса, мы быстро рассмотрим стили защиты при стандартных положениях. Все команды без исключения при свободных, штрафных, угловых используют три различных типа защиты: зональная маркировка, маркировку игрока либо смесь двух первых типов.

Зональная маркировка не так проста, как может показаться, на практике её непросто реализовать. Каждому игроку назначается определённая зона в штрафной площадке, за которую он отвечает. Соответственно вступать в единоборство разрешается лишь когда оппонент врывается в твою зону.

Маркировка игрока – полная противоположность зональной маркировке. В этой игре футболисты берут себе под опеку определённого игрока команды соперника и следуют за ним повсюду.

Учитывая некоторые недостатки этих обоих стилей обороны, некоторые тренеры задумались о симбиозе.

Поскольку Рамос имеет дело с разными типами обороны оппонентов, то дальше я рассмотрю отдельно поведение Рамоса при использовании к нему зональной маркировки и персональной опеки. В отдельный раздел возьмём также штрафные/свободные удары из-за немного другой динамики, чем при тех же угловых ударах.

Серхио Рамос против зональной маркировки при угловых

Самой распространенной системой, с которой Реал Мадрид сталкивался, была некоторая форма зональной маркировки, и Рамос зачастую успешно преодолевает эту систему практически каждый раз.

Первое, что нужно отметить, это начальная позиция Рамоса – она одинакова во всех поединках.

Его позиционирование всегда происходит от области от края поля до штрафной площади. Это происходит по нескольким причинам.

Наиболее очевидным является то, что подобное позиционирование всегда даёт Рамосу возможность спринта в сторону мяча и, следовательно, поражать цель с большой движущей силой. В сочетании с мощными мышцами шеи и совершенной техникой удар Серхио практически невозможно парировать вратарю.

Еще одно преимущество заключается в том, что исходная позиция Рамоса делает невозможным отслеживание. Это потому, что стартовая площадка, с которой «взлетает» Серхио, далеко вне поля зрения вратаря, не говоря уже о зонах сбоку или перед ним. Таким образом, защитники, которые должны следить мячом в воздухе, попросту не могут видеть приближение Рамоса, пока не станет слишком поздно. Этот элемент неожиданности, в сочетании с движением Серхио означает, что для игрока либо опекающего футболиста, либо находящегося в конкретной зоне буквально невозможно защититься от скорости и интеллекта забегов Эль Капитано.

Это очень важно для Серхио, так как он – знатная угроза, к которой наверняка готовится менеджер команды соперника. Пребывание вне поля зрения защитника, которого он намерен атаковать, отменяет предполагаемую «готовность» защитника.

Еще одна любопытная особенность, которую можно наблюдать, – это финальная позиция Рамоса. И снова практически всегда защитника оказывается в одном и том же месте.

Это «место», по-видимому, находится в левой части от ворот, независимо от того, будет ли угловой слева или справа. Трудно объяснить, почему Рамос предпочитает именно такое положение, возможно, это просто план Зидана, но вполне вероятно, Серхио просто прощупал верный вариант, поэтому старается постоянно придерживаться.

Единственным исключением из вышеприведенных примеров является его второй гол в игре против «Наполи».

В данном случае подача Крооса отошла от траектории, но Серхио удалось прочитать эту подачу, избежать традиционного забега, замедлить ход и поразить ворота соперника.

Серхио Рамос против маркировки игрока при угловых

Были команды, которые использовали и персональную опеку, к таковым относим «Бетис» и «Малагу».

Просмотрев эти видео, вы, скорее всего, заметили, что исходные позиции Рамоса были такими же, как и в матчах, где он столкнулся с зональной маркировкой.

Очень плотная опека защитника «Малаги», он прям вцепился в футболку Рамоса:

Не менее плотная атака защитника «Бетиса»:

Однако, как вы, наверное, опять заметили, заключительные позиции Рамоса были разными.

Из-за плотной опеки Рамосу сложнее выйти на свободное пространство. Вместо этого ему нужно сосредоточиться на том, чтобы избавиться от опекуна и выпрыгнуть в завершающей стадии. В данном случае Серхио вылазит за счёт своей силы атлета и технике.

Также на этих видео прослеживается, что Рамоса никогда сразу не бежит на намеченную позицию, практически всегда сначала следуют ложные движения и уловки, а потом уже включается скорость, атлетизм и техника. Благодаря грамотной комбинации всех перечисленных качеств, Серхио грамотно применяет это на европейской арене.

Серхио Рамос при свободных/штрафных ударах

Конечной ситуацией для анализа является свободный удар. В данной положении испанец изящно хитрит с положением вне игры, перед подачей он находится в оффсайде, за секунды до подачи совершает несколько ложных движений, избегает положения вне игры и наносит сокрушительный удар. Соответственно в таких условиях не суть какой из типов обороны используют соперники зональный или опекают лично (последний априори отпадает из-за хитрости Рамоса).

Однако угол, расстояние и направление свободного удара, очевидно, значительно меняют роль Рамоса и его партнеров по команде. Из-за того, что они представляют собой бесконечную комбинацию указанных факторов, которые могут иметь место при свободном ударе, число вариаций, которые происходят, является многочисленным.

Я выбрал несколько более менее наглядных примеров:

В подобных ситуациях важно также положение партнеров по команде. Либо Бэйл, либо Роналду находятся впереди и стягивают на себя пару соперников. Идеальный пример – второй забитый мяч против «Малаги».