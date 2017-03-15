Почему не надо удивляться вчерашней победе «Лестера» над «Севильей»?

Да потому что в ней нет ничего сенсационного. И сейчас мы соберём воедино всю мозаику, чтобы увидеть картину целиком.

Безусловно «Севилья» являлась как фаворитом вчерашнего матча, так и всего противостояния в целом, но те, кто уже мысленно прикидывал, кому бы из грандов было удобнее встретиться с дружиной Хорхе Сампаоли, слегка поторопились.

Третий клуб Испании, против 15 клуба Англии, что тут ещё думать. «Грузи квартиру» на первых(если не на победу, то на проход в 1/4 уж точно) и не прогадаешь. Но не всё так однозначно, если не спешить с выводами.

Во-первых , счёт первой игры. Преимущество андалусийцев над «лисами» после первого матча было всего в 1 мяч. При этом они позволили забить подопечным, на тот момент ещё Клаудио Раньере, гол в гостях, а о важности гостевого мяча уже ни раз было сказано и написано.

Во-вторых , текущая форма «Севильи»(которая вызывает вопросы). Разумеется нельзя делать далеко идущие выводы на основе нескольких игр команды. Мы этого делать и не будем, а лишь немного разберём их. Последние свои 2 матча Ла Лиги «Севилья» сыграла вничью с одинаковым счётом 1-1. Соперниками были «Алавес» и «Леганес», середняк и клуб ведущий борьбу за сохранение прописки в Примере.

Эти клубы, а вернее футбол, который они показывают можно назвать «не испанским» и провести даже некоторые параллели с футболом «Лестера» прошлого сезона. Так оба клуба предпочитают играть длинными передачами – 75 long balls в среднем за игру у «Леганеса»(3-4 показатель в лиге) и 74 длинных мячей у «Алавеса»(5 показатель в лиге). По коротким же передачам команды напротив в конце «таблицы» – «Леганес» 18-ый, а «Алавес» 17-ый.

Также оба испанских клуба не ставят контроль мяча во главу угла. Имея в среднем за игру 45.8 % владения мячом(15-18 место в лиге). В матче «Алавес» – «Севилья» владение было 44.9% на 55.1%, в домашнем для »Севильи» поединке против »Леганеса» соотношение было уже 63.3% на 36.7%.

А во вчерашнем матче и вовсе «Севилья» владела 70.8% времени, против 29.2 % у «Лестера». Вот только ни в одном из этих трёх матчей андалусийцы не победили. Начало ли это кризиса, усталость или простое невезение? Покажет только время.

В-третьих, новый тренер «Лестера». И это был пожалуй главный повод для оптимизма поклонников »лис». С тех пор как у руля встал Крейг Шекспир, «Лестер» заиграл в привычный для себя футбол, который показывал в прошлом сезоне.

Уверенная победа над «Ливерпулем», победа над не простым «Халлом», которому Марко Силва напомнил как надо играть в футбол. P.S. Я очень надеялся, что после ухода португальского специалиста из «Олимпиакоса» его пригласит какой-нибудь российский клуб.

А теперь ещё и вчерашняя победа над «Севильей».

В-четвёртых, больше времени на подготовку к матчу и отдых у «Лестера». Свой последний матч «лисы» провели 4 марта, а их оппоненты 11. Таким образом у англичан было больше времени на отдых и целенаправленную подготовку к конкретному матчу.

Ну и наконец, в-пятых.

Клубы просто так не попадают в 1/8 финала Лиги Чемпионов, а если в паре нет суперклуба, который завсегдатай полуфиналов и финалов ЛЧ, то соответственно и исход может быть любым.

Вот если всё это собрать вместе и взглянуть, то итоговый проход «Лестера» кажется до сих пор не самым очевидным, но уже не таким неожиданным.