Грация, «Ювентус»!

Итальянцы выбили из евротурниров последний португальский клуб. А значит, с будущего года Россию в ЛЧ будут представлять не две, а три команды!

Определились еще два четвертьфиналиста Лиги чемпионов УЕФА. В ночь со вторника на среду к «Баварии», «Барселоне», «Реалу» и дортмундской «Боруссии» присоединились «Ювентус» и «Лестер».

«Порту» вновь в меньшинстве

Итальянцы повторно обыграли «Порту». Оптимистичные 2:0 первого матча они дополнили скромной победой со счетом 1:0. Португальцы, как и на своем родном «Драгау», больше тайма отыграли вдесятером. Незадолго до перерыва неудачно сыграл голкипер «Порту» Касильяс, отразив мяч прямо на ногу Игуаину, который не раздумывая мощно пробил в ближний угол ворот, а Макси Перейра вынужден был в падении по-вратарски отразить мяч руками. Вслед за этим защитник увидел перед собой красную карточку и покинул поле, а неизбежный в таких случаях пенальти уверенно реализовал Дибала.

За эту победу мы должны сказать «Ювентусу» большое спасибо. Благодаря итальянцам еврокубковые турниры покинул последний португальский клуб. А именно Португалия – самый принципиальный конкурент российских команд в таблице коэффициентов УЕФА. Теперь мы, вне зависимости от результатов оставшихся матчей «Ростова» и «Краснодара» в ЛЕ, обойдем португальцев, поднявшись на шестое место! А это означает, что через сезон Россию в Лиге чемпионов-2018/19 будут представлять не две, а три команды. Чемпион России сезона-2017/18 и серебряный призер точно сыграют в главном клубном соревнований континента. А обладателю бронзовых медалей, чтобы туда попасть, придется пройти два отборочных раунда.

Три других российских клуба (обладатель Кубка России-2017/18, а также четвертый и пятый по итогам чемпионата) выступят в Лиге Европы.

Шмейхель спасает «Лестер»

«Лестер», уступивший в первом поединке «Севилье» со счетом 1:2, дома сумел отыграть оба мяча, оставив свои ворота сухими. Справедливости ради отметим, что инициативой большую часть времени владели испанцы, они чаще и опаснее атаковали, однако защитные порядки «Лестера» свою разрушительную миссию исполняли исправно. Клаудио Раньери расстался с «лисами», но дело его живет.

Кстати, и испанцы также доигрывали матч вдесятером. Нападающий «Севильи» Самир Насри повздорил с Джейми Варди, а в итоге оба игрока получили по «горчичнику». У француза это было уже второе предупреждение.

Невезение преследовало «Севилью» и в дальнейшем. За десять минут до окончания основного времени голкипер хозяев Шмейхель снес в своей штрафной Витоло, и гости получили великолепный шанс спасти матч. К величайшему их огорчению Н`Зонзи не реализовал одиннадцатиметровый – выше всяких похвал сыграл Шмейхель, отразивший довольно бесхитростный удар соперника.