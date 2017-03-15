Прежний Фалькао и новый Анри. Как «Монако» будет побеждать «Манчестер Сити»

Первый матч плей-офф Лиги Чемпионов между «Манчестер Сити» и «Монако» выдался фееричным. Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» рассказывает о том, как самая результативная команда Европы попробует выиграть у англичан.

В этом сезоне «Монако» демонстрирует качественную и результативную игру, которая радует болельщиков не только результатами, но и голами. «Монегаски» недавно преодолели отметку в сто голов во всех турнирах, а произошло это достижение, благодаря разгромной домашней победе над «Ниццей». Кроме «Монако», такую результативность в этом сезоне демонстрирует лишь «Барселона». Поэтому не удивительно, что «монегаски» и «каталонцы» стали первыми представителями из пяти ведущих лиг Европы, которые достигли этой впечатляющей отметки результативности. Свою сотню голов »Монако» забило в 38 матчах, а Барселоне понадобилось на два матча меньше – 36 игр.

Первые 100 голов по турнирам для «Барселоны» и «Монако» распределились так:

Барселона:

Примера: 55 голов

Лига чемпионов: 20 голов

Кубок Испании: 20 голов

Суперкубок Испании: 5 голов.

Монако:

Лига 1: 68 голов

Лига Чемпионов: 16 голов

Кубок Франции: 7 голов

Кубок Лиги: 9 голов.

Главный вклад в столь результативную игру «Монако» в этом сезоне, конечно же, сделали форварды «монегасков»: Фалькао и Жермен. В этом сезоне тренер «Монако» Леонарду Жардим решил использовать расстановку 4-4-2, где в атаке в основном играют Жермен и Фалькао, которые в прошлом сезоне играли в аренде за «Ниццу» и «Челси» соответственно, ну а подменяет их, молодой и очень перспективный нападающий Мбаппе.

Именно эти форварды – стали главной ударной силой «монегасков» в этом сезоне. Колумбиец постепенно возвращает свою былую форму демонстрируя невероятную производительность в атаке в этом сезоне. В данный момент Фалькао наколотил 24 гола в 31 матче, такую форму «Эль Тигре» демонстрировал последний раз, играя в «Атлетико». Его партнёр по атаке Жермен, поддерживает Фалькао в атаке и за частую атакует из глубины или вторым темпом, по сути, француз связывает колумбийца и полузащиту «Монако».

Но главным решением Жардима стало – активное использование флангов, ведь именно фланговые игроки создают основную опасность соперникам «Монако». Например, в матче против «Ниццы» защитник Менди отдал две результативные передачи (всего в этом сезоне на его счету 8 ассистов), в принципе, за счёт большого количества фланговых передач, результативность форвардов возросла, ведь большинство своих голов Фалькао забивает из пределов штрафной площади. Также атаку «Монако» дополняет 18-летний нападающий Килиан Мбаппе-Лоттен, который уже забивал в ворота «Сити» в первом матче, в этом сезоне француз показывает отличную статистику – 16 голов и 9 результативный передач. Этим летом молодой талант «монегасков» мог покинуть клуб за сумму в 40 млн. евро и оказаться в составе «горожан», но «Монако» не отпустило свою »звездочку», очевидно, сейчас француз стоит в разы дороже. Арсен Венгер сравнивает Мбаппе с молодым Анри, но нападающий не видит сходств с легендой «Арсенала». «Я восхищаюсь Тьерри Анри, но надеюсь, что войду в историю со своим стилем игры, а не буду для всех второй версией Анри», — сказал Мбаппе.

Мбаппе это лишь одна из молодых «звездочек» «Монако», да и всей Европы, ведь «монегаски» настолько успешно работают с молодёжью, что сам Арсен Венгер «обзавидуется», уже сейчас практически всю молодёжь «монегасков» хотят приобрести топ-клубы Европы. «Да, да, это так. Не хочу вдаваться в подробности, но все наши ведущие футболисты находятся в сфере интересов ведущих европейских клубов. Сейчас неподходящее время говорить об этом. Давайте закончим сезон и посмотрим, что будет в следующем», – Вадим Васильев .

Тренеру «Монако» удалось создать достаточно молодой боеспособный коллектив, который успешно не только атакует, но и обороняется. Сам же Жардим больше восхищается атакующей игрой своей команды и Фалькао в частности.

«Мне доставляет огромное удовольствие тот факт, что мы смогли воплотить в жизнь все наши задумки и сейчас являемся одной из самых лучших атакующих команд на континенте. В первую очередь отмечу качество футболистов. В „Монако“ у меня целых 14 человек, которые могут успешно играть в атаке. Благодаря столь обширному выбору, удается варьировать состав и доставлять дополнительные сложности нашим соперникам. Что касается Фалькао, то вся команда сделала очень многое, чтобы он мог снова почувствовать уверенность в себе и своих силах. Все что ему требовалось – это доверие. В итоге, сейчас мы с вами можем наблюдать того прежнего Фалькао, который несколько лет назад считался одним из лучших форвардов мира», – тренер «Монако» Леонарду Жардим .

Безусловно, главным преимуществом «Монако» перед очным противостоянием против «Манчестер Сити» является лучшая реализация моментов, что подтверждает статистические данные от whoscored.com, конечно этот компонент может сыграть важнейшую роль в проходе «монегасков» в следующий раунд.

Число выигранных единоборств (за игру): 19.

Точность передач (в среднем за игру): 81.1 %.

Владение мячом (в среднем за игру): 51.4 %

Число ударов (в среднем за игру): 13.7.

Средняя результативность: 2.8 гола за игру.

Число выигранных единоборств (за игру): 15.9.

Точность передач (в среднем за игру): 84.9 %.

Владение мячом (в среднем за игру): 60.8 %.

Число ударов (в среднем за игру): 16.5.

Средняя результативность: 2 гола за игру.

Реализация моментов у «Монако» значительно выше, чем у «Сити», плюс «монегаски» выигрывают больше единоборств. В принципе, игра команды Жардима отображает это, ведь игра «Монако» строится на высоком и активном прессинге, быстром отборе мяча и активной фланговой игре защитников и полузащитников. Очевидно, в матче против «горожан», подопечные Жардима, постараются выиграть центр поля и организовывать быстрые «кинжальные» контратаки, которые помогут «монегаскам» добиться положительного результата. Пеп Гвардиола с опасением рассказал о игровой модели «Монако» и их преимуществах перед «Сити». «Монако» меня по-настоящему впечатлил. Очень сильная физически команда, в которой крайние защитники играют как вингеры, вингеры превращаются в атакующих полузащитников, а форварды бьются изо всех сил и убийственно действуют в чужой штрафной. «Монако» не нужно много моментов, чтобы забивать. Если мы не забьем, то вылетим. Дома мы победили 5:3, но приехали сюда не просто удерживать преимущество, а побеждать. Думать о добытом преимуществе будет большой ошибкой. На данный момент никто в мире не может сравниться с Монако по умению забивать голы. Они атакуют сразу пятью-шестью игроками. У них физически сильная и быстрая команда. Это почти совершенная команда, которая сейчас показывает самый результативный футбол в Европе», – сказал Гвардиола.

В Лиги чемпионом результативные свершения «Монако» выглядят значительно лучше результативности «Манчестер Сити». Похоже матч «Монако» и «Манчестер Сити» подарит болельщикам ещё один фееричный и результативный матч, который не оставит равнодушным каждого поклонника футбола. Да, «монегаскам», чтобы пройти дальше нужно забивать дважды и не пропускать, но есть ощущение, что счёту 4:2 болельщики «Монако» не расстроятся. А если вдруг французский клуб, покинет Лигу Чемпионов, то он всё равно останется в памяти болельщиков, благодаря своей яркой и атакующей игре.

Конечно, результативность команды – это хорошо, но выигрыш трофеев в футболе значительно важнее. Все мы знаем, что атака выигрывает матчи, а оборона чемпионат, но есть ощущение, что этот атакующий и организованный «Монако» сможет пополнить коллекцию трофеев в этом сезоне. Если «Монако» не покорится Лига Чемпионов, то выиграть чемпионат Франции «монегаскам» вполне под силу в этом сезоне, а нам остаётся лишь немного подождать и мы узнаем развязку невероятно интересного и интригующего матча ЛЧ и, в кои-то веки, чемпионата Франции.