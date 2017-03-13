Моуринью считает предстоящую игру с «Ростовом» важнее игр Кубка Англии.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии сегодняшнего матча 1/4 финала Кубка Англии с «Челси», заявил, что игра с бывший клубом не будет для него принципиальной. Жозе Моуринью возглавлял «Челси» в общей сложности пять лет (2004 –

Моуринью, по прозвищу Особенный, раньше выиграл с «Челси» множество трофеев. Однако сейчас португалец больше думает о еврокубках, чем о Кубке Англии. – У меня в «Челси» остались друзья – мы друзья до игры и после нее, – признался Моуринью. – Что касается матча, то это просто очередной поединок для меня. Для меня это просто неудобная в календаре игра, ведь Лига Европы все-таки может дать нам путевку в Лигу чемпионов. Лига Европы важнее, чем Кубок Англии для нас. Игра между «МЮ» и «Челси» состоится в Лондоне 13 марта. А уже 16 марта «красные дьяволы» будут принимать на своем поле «Ростов» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Первая игра между этими соперниками завершилась со счетом 1:1. У ростовчан отличился Бухаров.