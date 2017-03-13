«Барселона» предложит Месси 40 млн евро за продление контракта.

Испанская «Барселона» намерена всеми силами удержать своего лидера

Испанский футбольный клуб «Барселона» предложит аргентинскому нападающему Лионелю Месси бонус в размере более €40 млн за продление контракта. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

Ранее «Барселона» выплатила более €30 млн бразильскому нападающему Неймару за продление контракта.

Летом 2018 года Месси может стать свободным агентом. Ранее стало известно, что «Барселона» готова предложить аргентинцу заработную плату €35 млн в год.

29-летний Месси выступает за «Барселону» с 2004 года. За это время он восемь раз становился чемпионом Испании, четыре раза – обладателем Кубка Испании и четыре раза – победителем Лиги чемпионов. Месси является пятикратным обладателем «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту года.