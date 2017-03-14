«Севилья» Сампаоли против «Севильи» Эмери. В чем разница?

Хорхе Сампаоли находится у руля «Севильи» недолго, но уже сотворил революцию. Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» объясняет, что изменилось на «Рамон Санчес Писхуан» при аргентинском наставнике по сравнению с временами Унаи Эмери.

На предмет «Севильи» Сампаоли мы уже размышляли пару месяцев назад. С тех пор не так много изменилась. Номинально «Севилья» все еще в чемпионской гонке, хотя почему номинально? Они скорее являются темной лошадкой, ведь впереди – поединки против «Барселоны» и «Реала». В Лиге Чемпионов андалусийцы очень близки к 1/4, все-таки «Лестер» не представляется тем соперником, который способен создать им проблемы.

Никто не спорит, что Эмери вписал свое имя в историю «Севильи»: завоевать три подряд Лиги Европы невероятно. Но разве Лига Европы – предел мечтаний? Лига Чемпионов по праву считается самым престижным европейским турниром, да и в Примере есть места выше шестого.

«Севилья» Сампаоли объективно находится в лучшей форме, чем когда-либо в прошлом. Недаром аргентинский наставник числится в шорт-листе наследников Луиса Энрике.

Сегодня я хотел бы выделить четыре позиции, которые радикально изменились при Сампаоли по сравнению с Эмери.

Атакующая идеология

В Южной Америке Сампаоли прославился благодаря своей атакующей доктрине/концепции, сфокусированной на мелком и частом пасе, с достаточно агрессивным прессингом и высокой линией обороны.

Стиль игры «Севильи» существенно изменился, что было весьма предсказуемо. В текущем сезоне команда в среднем совершает 403.35 успешных передач за матч, при Эмери средней показатель едва ли достигал 293 успешных пасов – все это потому, что значительный упор делается на владение мячом.

Изменение глобальной модели невозможно без изменения локальных объектов. К примеру, Хорхе радикально изменил роль Стивена Н'Зонзи. Если при Унаи футболист совершал в среднем 35.82 передачи за матч, то при Сампаоли этот показатель составил 67.78 пасов за игру. Все это потому, что испанский наставник видел в нем лишь незаурядного опорника, задача которого – просто разрушать атаки соперника и совершать тактические фолы. Аргентинец взглянул на вещи с другой, новаторской точки зрения и протестировал Н'Зонзи в качестве полузащитника «бокс ту бокс». Результат превзошел всякие ожидания.

В матче ЛЧ против «Загреба» точность передач Нзонзи составила 96%.

Аналогично Эмери использовал и Гжежога Крыховяка, которого увез с собой во Францию. Поляк и Н'Зонзи сидели глубоко перед линией обороны, и в таком случае страдала атакующая мощность. Как я уже отмечал, Сампаоли использует высокую линию обороны, а его игра строится на принципах доминирования.

Команда Эмери была скорее реактивная, команда Сампаоли – активная. Такая доминирующая модель по большей части приносит свои плоды, лишь в нескольких случаях слишком самонадеянная тактика привела к очковым потерям: например, поединок на «Корнелье» против «Эспаньола» (1:3).

Выездная форма

Тактика Сампаоли помогла «Севилье» стать одной из лучших выездных команд Примеры. При Эмери ситуация была без преувеличения катастрофической: в сезоне 2015/2016 – ни единой победы вне «Рамон Санчес Писхуан». Недаром Унаи прозвали кубковым тренером.

По количеству очков, набранных вне дома, команда Сампаоли уступает лишь «Барселоне» и «Реалу», опережая даже «Атлетико» Диего Симеоне.

Они занимают второе место в Ла Лиге по общему количеству передач (4614) в выездных играх, второе по количеству ударов за матч (143) и третье по количеству созданных шансов (103).

Практичные трансферы

С одной стороны, трансферы всегда были сильной стороной «Севильи». Старина Мончи знает свое дело, у него есть чуйка, свой глаз-алмаз. Но, с другой стороны, все трансферы команды текущего сезона совершались в чутком тандеме Мончи и Сампаоли. Аргентинцу наплевать на авторитеты, он без всяких проблем отпустил Гамейро, Крыховяка, Коноплянку и Банегу.

Летом в команду прибыл целый вагон новых футболистов – таких, как Хоакин Корреа, Франко Васкес, Пабло Сарабия и, наконец, главный трансфер – Самир Насри. Все эти игроки идеально вписываются в атакующий стиль, и каждый из них крайне хорош в разных фазах атаки.

Виссам Бен-Йеддер и Лусиано Вьетто также присоединились к команде летом, и сейчас это двойка основных форвардов. Они – игроки одного профиля, хорошо работают с мячом, причем обеими ногами; кроме того, Бен-Йеддер и Вьетто способны действовать из глубины в фазе наращивания.

Прошлым летом «Севилья» потеряла множество проверенных бойцов и рискнула привлечь игроков, чья карьера либо была в штопоре, либо этих футболистов вовсе списали со счетов. Качества, которыми обладают эти игроки, сделали их идеальными для проекта Сампаоли, и его эскизы воплотились в реальность.

Потенциал перед воротами соперника

«Севилья» в среднем забивает по два мяча за игру в этом сезоне, это на 1.34 гола лучше, чем при Унаи Эмери. Учитывая, что Гамейро, забивший 29 мячей в прошлом сезоне, перебрался в мадридский «Атлетико», это – действительно уникальное достижение.

Снятые данные не выглядят так, как будто они сильно изменились: в прошлом сезоне у «Севильи» было немного больше шансов, но в штрафной площади было меньше выстрелов.

Если статистически сравнивать атакующие действия при Эмери и Сампаоли, каких-либо существенных расхождений там не найти. Так, может быть, нынешней «Севилье» просто везет, и они лишь поймали белую полосу?

Нет, на самом деле это не так. Все дело в том, что при Эмери атака была слишком зависима от одного футболиста (в прошлом сезоне таковым являлся Кевин Гамейро). В текущем сезоне 14 разных футболистов «Севильи» отмечались забитым голом, а Бен-Йеддер является лучшим бомбардиром команды лишь с восемью забитыми мячами.