Как всё начиналось .Часть 3

В этой записи я расскажу как и где зародился футбол.

Введение.

Футбол – одна из самых популярных командных игр в мире, где за малое количество очков нужно стремительно бороться. Футбол (англ. football, от foot — нога и ball — мяч) – спортивная командная игра, в которой спортсмены, используя индивидуальное ведение и передачи мяча партнёрам ногами или любой другой частью тела, кроме рук, стараются забить его в ворота соперника наибольшее количество раз в установленное время. В команде 11 человек, в том числе вратарь. Игровая, специально размеченная прямоугольная площадка — поле (110—100 м ; 75—69 м — для официальных матчей) имеет обычно травяной покров. Время игры 90 мин (2 периода-тайма по 45 мин с 10—15-минутным перерывом).

Если говорить в общем, то футбол это страстное противоборство двух команд, в котором проявляются скорость, сила, ловкость, быстрота реакции. Как заметил лучший футболист современности бразилец Пеле , «футбол – это трудная игра, ведь в нее играют ногами, а думать надо головой». Футбол – это искусство, пожалуй, ни один вид спорта не может с ним сравниться по популярности.

История возникновения и развития футбола.

На самом деле история футбола насчитывает немало столетий и затронула немало стран.

Древняя игра в мяч.

В летописях династии «Хань», которым уже 2000 лет, встречается первое в истории упоминание об игре, схожей с футболом. Итак, можно сказать, что родоначальником футбола был Древний Китай. Когда Япония подавала заявку на проведение чемпионата мира в 2002 году, среди ее аргументов был и такой любопытный факт, что еще четырнадцать веков назад в этой стране играли в «кеннат» – игру в мяч, чем-то похожую на современный футбол. Конечно, за несколько веков правила игры сильно изменились, но факт остается фактом: разновидности игры, которую мы теперь называем футболом, существовали у многих народов на протяжении целых веков, причем игры эти остались одним из излюбленных развлечений.

Древняя Греция и Древний Рим не были исключением. Вот как «Поллукс» описывает римскую игру»гарпастум»: «Игроки разделяются на две команды. Мяч помещают на линию в центре площадки. На обоих краях площадки за спиной у игроков, каждый из которых стоит на отведенном ему месте, проводят еще по линии (эти линии, вероятно, можно соотнести с линиями ворот). За эти линии полагается занести мяч, причем совершить оный подвиг сподручно, лишь распихивая игроков соперничающей команды». Исходя из этого описания, можно сделать вывод, что «гарпастум» был предшественником и регби, и футбола.

В Британии игра в мяч начиналась как развлечение на ежегодных народных гуляниях в масленую неделю. Обычно соревнование начиналось на рыночной площади. Две команды с неограниченным числом игроков пытались забросить мяч в ворота команды соперников, причем «ворота», как правило, представляли собой какое-нибудь заранее оговоренное место неподалеку от центра города.

Игра проходила жестко, грубо и нередко опасно для жизни играющих. Когда толпа разгоряченных мужчин неслась по улицам города, сметая все на своем пути, владельцам лавок и домов приходилось закрывать ставнями или досками окна нижнего этажа. Победителем становился счастливчик, которому в конце концов удавалось «внести» мяч в ворота. Причем, это был даже необязательно мяч. Например, последователи мятежника Джека Кэда, предводителя народного восстания, гоняли по улицам Лондона надутый свиной пузырь. А в Честере ногами пинали и вовсе «жуткую вещицу». Здесь эта забава произошла от игрищ в честь победы над данами, так что вместо мяча приспосабливалась голова кого-то из побежденных.

Правда, впоследствии на празднествах во вторник масленой недели кровожадные честерцы вполне довольствовались и обычным кожаным мячом.

Существует письменное свидетельство, что в 1175 году лондонские мальчишки играли в достаточно организованный футбол на масленой недели перед Великим постом. Играли, естественно, прямо на улицах. Причем, во времена правления Эдуарда Второго футбол приобрел такую бешеную популярность, что лондонские купцы, опасавшиеся, как бы эта «буйственная» игра не повредила торговле, обратились к королю с просьбой ее запретить. И вот, в 13 апреля 1314 года, Эдуард Второй издает королевский указ, запрещающий футбол как забаву, противную общественному спокойствию и ведущую к раздорам и злобе: «Поелику от давки и толкотни, от беготни за большими мячами происходящими, в городе шум стоит и беспокойство, от каковых многое зло происходит, Господу неугодное, высочайшим указом повелеваю впредь в городских стенах богопротивную эту игру запретить под страхом тюремного заключения».

Это была одна из многочисленных попыток упразднить футбол, популярнейшую в народе игру. В 1349 году король Эдуард Третий попытался запретить футбол, поскольку его беспокоило, что молодые люди отдают слишком много времени и сил этой дикой забаве, вместо того, чтобы упражняться в искусстве стрельбы из лука и метания копья. Он повелел всем шерифам Лондона запретить «сие праздное времяпрепровождение». Ричард Второй, Генрих Четвертый и Джеймс Третий также пытались запретить футбол, и все – одинаково безрезультатно. Один королевский указ, изданный в 1491 году, запрещал подданным играть в футбол и гольф на территории королевства и объявлял преступлением участие «в футбольных игрищах, в гольфе, а также в иных непотребных забавах».

Однако, в эпоху Тюдоров и Стюартов футбол, несмотря на свою репутацию «игрища богопротивного и непотребного», процветал и набирал популярность. Впоследствии Кромвелю удалось почти полностью искоренить эту игру, так что футбол возродился к жизни только в эпоху Реставрации. По прошествии века после этого знаменательного события Самуэль Пепи описывает, как даже в лютую январскую стужу 1565 года «улицы были буквально запружены горожанами, играющими в футбол». В то время еще не существовало никаких определенных правил, и игра воспринималась как забава разнузданной черни. Сэр Томас Элиот в своей знаменитой книге «Правитель», вышедшей в свет в 1564 году, заклеймил футбол как игру, которая будит в людях «звериную ярость и страсть к разрушению» и которая «достойна только того, чтобы навечно о ней забыть». Однако, горячие английские парни вовсе не собирались отказываться от своей забавы. При Елизавете Первой футбол получил широкое распространение, и при полном отсутствии правил и организованного судейства «матчи» частенько заканчивались увечьями игроков, а иногда и смертельным исходом.

В 17 веке у футбола появилось несколько разных названий. В Корнуолле его называли словом, которое теперь употребляется для обозначения ирландского травяного хоккея, а в Норфолке и некоторых частях Саффолка – словом, которое в современном языке означает «отдых на лоне природы».

В «Исследовании Корнуолла» Кэрью утверждает, что корнуэльцы первыми приняли строго определенные правила. Он пишет, что игрокам не разрешалось «лягаться и хвататься под поясом». Вероятно, это означает, что во время игры запрещалось наседать на противника, ставить подножки и бить по ногам и ниже пояса. Кэрью также пишет, что футболисты не имели права «кидать мяч передом», то есть, говоря современным языком, делать пас вперед. Схожее правило существует сейчас в регби.

Однако правила существовали далеко не везде. Вот как Стратт описывает футбол в книге «Спорт и иное времяпрепровождение»: «Когда затевается футбол, играющих разбивают на две группы, так, чтобы в каждой было одинаковое количество игроков. Игру проводят на поле, где выставляют двое ворот на расстоянии восьмидесяти или ста ярдов друг от друга. Обычно ворота – это две палки, врытые в землю на расстоянии два или три фута друг от друга. Мяч – надутый пузырь, обтянутый кожей, – помещают посередине поля. Цель игры – забить мяч в ворота противника. Побеждает команда, первой забившая гол. Мастерство игроков проявляется в атаках на чужие ворота и в защите своих ворот. Частенько случается, что, чрезмерно увлекшись игрой, соперники без церемоний пинают и нередко попросту сбивают друг друга с ног, так что получается куча мала».

Похоже, что в те времена силовая борьба на футбольном поле была неотъемлемой частью игры, как, впрочем, и в середине 19 века, когда произошел своеобразный футбольный ренессанс и зародился современный футбол.

Мировое распространение футбола.

Современный организованный футбол зародился в Великобритании. С развитием коммуникаций и международных путешествий британские моряки, солдаты, торговцы, технические специалисты, учителя и студенты «привили» свои любимые виды спорта – крикет и футбол по всему миру.

Местное население постепенно входило во вкус, и футбол набирал популярность во всем мире. К концу 19 века футбол буквально вторгся в Австрию. В Вене в то время существовала большая британская колония. Причем, ее влияние было настолько сильным, что два старейших австрийских клуба носили английские названия «Первый венский футбольный клуб» и «Венский футбольный и крикетный клуб». Из этих клубов потом образовалась знаменитая «Аустрия».

В «Венском крикетном» играл Хуго Майзль, который впоследствии занял пост секретаря Австрийской футбольной ассоциации. Он вспоминал, что первая в Австрии игра по настоящим футбольным правилам состоялась 15 ноября 1894 года. Это был матч между «Крикетчиками» и «Веной», который закончился убедительно победой «Крикетчиков». В 1897 году М.Д.Николсон был назначен на должность в венском офисе компании «Томас Кук и сыновья». Он проявил себя, как самый яркий и знаменитый английский игрок в истории австрийского футбола и стал первым секретарем Футбольного союза Австрии.

Футбол получил широкое распространение в континентальной Европе благодаря усилиям Хуго Майзля. Именно он был главным инициатором Кубка Митропа (предшественника современных Еврокубеов) и различных национальных первенств, которые способствовали популяризации футбола в Центральной Европе.

Венгрия была одной из первых европейских стран, где узнали и сразу же полюбили футбол. А завез его молодой студент, вернувшийся домой из Англии в 1890-х гг. В первой венгерской команде играли два англичанина, Артур Йолланд и Эштон. Еще до начала Первой мировой войны некоторые английские клубы посетили Венгрию.

Некоторые утверждают, что футбол в Германии появился еще в 1865 году. Тогда это была мало организованная разновидность игры, которую английские мальчишки, учившиеся в немецких школах, показали своим одноклассникам. Но «взрослый» немецкий футбол развился во многом благодаря энтузиазму двух братьев Шрикеров, которые даже взяли у матери взаймы крупную сумму денег, с тем, чтобы внести свой вклад в финансирование первого заграничного турне, которое команда Футбольной ассоциации провела в 1899 году.

Неоценимый вклад в развитие голландского футбола внес Джимми Хоган. В 1908 году в Голландии было уже 96 клубов и достаточно сильная сборная, которой руководил Эдгар Чедвиг, в прошлом игрок национальной сборной Англии.

В Росси футбол появился в 1887 году благодаря английским братьям Чарнокам, которые владели мельницей в селе Орехово недалеко от Москвы. Экипировку они закупили в Англии, но им не хватало денег на бутсы. Клемент Чарнок решил эту проблему, приспособив часть мельничного оборудования под своеобразный штопальщик, при помощи которого шипы крепились к подошвам обычной обуви игроков. В России с воодушевлением приняли новую игру и в 1890-ч гг. в столице уже сформировалась Московская футбольная лига. Первые пять лет победителями всех ее первенств была команда Чарноков – «Морозовцы».

Одной из первых стран в континентальной Европе, где сформировались по-настоящему сильные команды, была Дания. Датчан тренировали английские профессионалы, и в начале 20 века датская сборная была одной из сильнейших в Европе. На Олимпийских играх в 1908 году датчане дошли до финала, но проиграли Великобритании.

Футбол покорил не только Европу, но и весь мир. В Бразилию его привезли английские моряки в 1874 году. Однако истинным миссионером футбола в Бразилии считается Чарльз Миллер, уроженец Сан-Паулу, сын английских иммигрантов. Он долгое время учился в Англии и играл там за клуб «Саутгемптон», а вернувшись домой спустя 10 лет, привез с собой довольно полный комплект формы и два футбольных мяча. Миллер поощрял рабочих и служащих Газовой компании, Лондонского банка и железнодорожного управления Сан-Паулу организовать свои футбольные команды. Он также привлек к этому делу и основателей Атлетического клуба Сан-Паулу, который в то время занимался исключительно крикетом. Первый «настоящий» футбольный матч состоялся в апреле 1894 года. Железнодорожники победили команду Газовой компании.

Первый клуб, состоявший в основном из одних бразильцев («Спортивная академия колледжа Макензи»), был основан в Сан-Паулу в 1898 году. Так что южноамериканский футбол развивался одновременно с европейским.

В Аргентине футбол появился во многом благодаря представителям британской диаспоры в Буэнос-Айресе. Однако местные жители поначалу не очень заинтересовались этой игрой. Даже в 1911 году в аргентинской национальной сборной играло немало англичан. Но популяризации футбола в Аргентине и в некоторых других странах Латинской Америки способствовали все же не англичане, а итальянские иммигранты.

В Африку футбол пришел благодаря английским и французским колонистам. Свой скромный, но не менее значимый вклад в развитие футбола на Африканском континенте внесли Германия и Португалия.

Регламент и порядок этой когда-то неорганизованной «дикой» игры определился в комнатах частных школ и университетов Оксфорда и Кембриджа.

Почти каждая школа и каждый футбольный клуб имели свои собственные своды правил. Одни правила допускали ведение и передачу мяча руками, другие – категорически отвергали; где-то количество игроков в каждой команде было ограничено, где-то – нет. В одних командах разрешалось толкать, делать подсечки и бить соперника по ногам, в других это было строго запрещено.

Иными словами, английский футбол пребывал в хаотическом состоянии. И в 1846 году была предпринята первая серьезная попытка унифицировать свод футбольных правил. Х. де Уитон и Дж. С. Тринг из Кембриджского университета встретились с представителями частных школ с целью сформулировать и принять свод единых правил.

Дискуссия длилась 7 часов 55 минут и в результате возник документ, опубликованный под названием «Кембриджские правила». Они были одобрены большинством школ и клубов и позднее (лишь с незначительными изменениями) их приняли за основу правил Футбольной ассоциации Англии. К сожалению, копии первоначального свода «Кембриджских правил» не сохранились. Самый ранний из существующих документов, к которому восходят современные правила Футбольной ассоциации, это свод правил, опубликованный мистером Трингом в 1862 году. Это были правила игры, которую сам мистер Тринг определил как «самая простая игра». Они оказали большое влияние на развитие футбола в том виде, в котором мы знаем его теперь.

Формирование футбольной ассоциации.

Футбольная Ассоциация Англии была основана в октябре 1863 года. Ее основанию предшествовала встреча представителей всех ведущих английских футбольных клубов в лондонской таверне «Вольные каменщики» на Грейт-Куин-стрит. Цель встречи определялась как «учреждение единой организации и установление конкретного свода правил».

Председательствовал этом заседании А. Пембер, а мистер Э.С. Морли был назначен почетным секретарем. Мистеру Морли было получено составить и разослать обращения к руководству старейших престижных частных школ с призывом присоединиться к движению за организованный футбол. Второе заседание состоялось несколькими днями позднее. Некоторые команды уже успели прислать ответ: и представители школ Харроу, Чартерхаус, и Вестминстер написали, что предпочитают придерживаться своих собственных правил.

На третьем заседании футбольной Ассоциации присутствующим зачитали письмо от мистера Тринга из Аппингем-Скул, в котором он выражал согласие принять правила Ассоциации. Тогда же были окончательно сформулированы законы и правила игры, опубликованные 1 декабря 1863 года. На шестом заседании был назначен первый комитет ассоциации.

В него вошли: мистер Дж.Ф. Элкок («Форест Клаб»), старший брат К.У. Элкока, который появился в Ассоциации позже, мистер Уоррен («Уор-Офис»), мистер Тернер («Кристалл Пэлас»), мистер Стюард («Крусейдерс» – «Крестоносцы») и мистер Кэмпбелл («Блэкхит») на должности казначея, а также Пембер и Морли.

На этом собрании произошел раскол между Регбийным союзом (как его называют теперь) и Футбольной ассоциацией. Клуб «Блэкхит» вышел из Ассоциации, хотя Кэмпбелл согласился остаться в комитете на должности казначея.

Постепенно Футбольная ассоциация и игра по единым правилам получили широкое общественное признание. Был учрежден Кубок Футбольной ассоциации (Кубок Англии), начали проводиться международные матчи. Но в 1880 году наметился очередной кризис, и мирный период постепенного развития футбола сменился десятилетием радикальных реформ.

К тому времени количество правил возросло с 10 до 15. Шотландия по прежнему отказывалась включить в свои правила вбрасывание рукой и не соглашалась с английским определением понятия «вне игры». За исключением этих маленьких разногласий, отношения между Футбольными ассоциациями Англии и Шотландии были вполне дружескими.

Но назревал еще один кризис, оказавший колоссальное влияние на развитие современного футбола. Речь идет о появлении наемных игроков, играющих за деньги, – первых профессионалов.

К тому времени общее число членов ФА, включая клубы и присоединившиеся ассоциации, возросло до 128. Из них 80 относились к Южной Англии, 41 – к Северной Англии, 6 – к Шотландии и 1 – к Австралии.

Ходили слухи, что многие северных районов Англии платят игрокам за то, чтобы они выступали за их команды. В связи с этим в 1882 году к правилам ФА прибавилось еще одно (№16): «Всякий игрок клуба, получающий от клуба вознаграждение в какой бы то ни было форме или денежное возмещение, превышающее его личные расходы или средства, которое он потерял с выходом на ту или иную игру, автоматически отстраняется от участия в соревнованиях на кубок, в любых соревнованиях под эгидой ФА и в международных турнирах. Клуб, нанявший такого игрока, автоматически исключается из Ассоциации».

Некоторые клубы злоупотребляли этой маленькой вольностью в правилах, касающейся «возмещения фактических расходов». Такое несоответствии с любительским статусом игроков южные клубы считали следствием неспортивного духа среди клубов северных и центральных графств Англии.

Шотландские команды считались самыми сильными в Великобритании, и вовсе не удивительно, что английские клубы начали «поглядывать» на север и привлекать шотландцев с целью усиления своих команд.

Поначалу ФА закрывала на это глаза, но в конце концов руководству Ассоциации все же пришлось принять меры, поскольку сразу три футбольные ассоциации – Шеффилда, Ланкашира и Бирмингема – были обвинены в поощрении профессионализма. В январе 1883 года была назначена специальная проверочная комиссия, которая не смогла ничего доказать. Однако недовольство ведущих любительских клубов росло, и некоторые из них грозили бойкотировать Кубок Англии буквально накануне открытия сезона 1883/84 г.

Гром грянул в начале 1884 года, когда клуб «Аптон Парк» выдвинул официальное обвинение в поощрении профессионализма против «Престона». Этот случай привлек внимание широкой общественности. Вильям Саделл, президент и менеджер «Престона», публично признал, что его клуб платит своим игрокам, но при этом он заявил, что может доказать, что подобная практика существует почти во всех сильнейших клубах Ланкашира и Центральных графств.

«Престон» был дисквалифицирован на сезон и отстранен от участия в Кубке Англии, но откровенные заявления Саделла заставили руководство Ассоциации признать, что реальность диктует свои условия. На следующем собрании комитета К.У. Элкок заявил, что «пришло время легализовать профессиональный футбол». Его поддержал доктор Морли, однако не все члены комитета были с этим согласны. Страсти бушевали почти полтора года, но в июле 1885 года профессиональный футбол все же был легализован.

Однако о любительском и профессиональном статусе футбола не прекращались еще несколько лет (и не только в Англии, но и в других странах). В конце 1920-х гг. в Аргентине существовали две официальные лиги – любительская и профессиональная, которые соперничали между собой. Но постепенно профессионализм набирал силу. И именно развитие профессионального футбола способствовало учреждению чемпионата мира.

Британские ассоциации были категорически не согласны с регламентом ФИФА, предполагавшим так называемую плату за простой: практику, при которой игроку-любителю выплачивалось возмещение за то время, когда он играл в футбол и не мог получать деньги на основной работе. В результате конфликта все четыре Ассоциации (Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии) вышли из ФИФА. Этот жест стоил им права на участие в первых трех чемпионатах мира, предшествовавших Второй мировой войне.

Заключение.

Итак, можно сделать вывод о том, что футбол одна из старейших спортивных игр, происхождение которой относится к далекому прошлому.

Стоит отметить то, что многолетние попытки королей и царей пресечь эту «опасную» игру, потерпели неудачу. Футбол оказался сильнее запретов, благополучно жил и развивался, приобрел современную форму и даже стал олимпийским видом спорта.

В наши дни футбол пользуется всенародным признанием. И сейчас трудно представить себе жизнь любой страны без футбольных матчей.