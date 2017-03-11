Как всё начиналось .Часть 2

В этой записи я расскажу как и каких странах зарождался футбол

Зарождение футбола в Англии

Впервые в футбол начали играть в Англии и вся история футбола начинается с британского полуострова. В Англии футбол использовали как народную забаву, проводимую каждый год в масляную неделю. Никаких правил тогда, естественно не существовало, и команды с неограниченным числом участников пытались закатить мяч в ворота соперников. Воротами в те времена, было определенное место в какой-то части города. Мяч изготавливался из кожи убитого животного. Футбольной площадкой были любые рыночные площади или просто улицы города. По времени могли играть с утра до вечера. Играть можно было не только ногами, но и другими частями тела, руками в том числе. Можно было схватить игрока ведущего мяч или сбить его с ног. Как только игрок получал мяч, на него сразу же бежала огромная толпа других участников. В итоге, рушились многие постройки и даже разносились базарные палатки. Когда в футбол играли в деревнях, то реки для них не считались препятствием. Бывали случаи, что игроки падали с переправ и тонули в реке, но на это никто не обращал внимания, и игра продолжалась. Один английский писатель написал: «у них щеки в синяках, ноги, руки и спины переломаны, выбитые глаза, носы, полные крови…». Также, путешественник Гастон де Фуа, наблюдая за футбольной игрой, заявил: «Если англичане называют это игрой, то, что же они называют дракой?!

Но вскоре, церковные служители и феодалы потребовали отменить такую грубую игру. Эта игра казалось им опасной, и церковники называли футбол «выдумкой дьявола». В 1313 году король Эдуард II прислушался к мнению феодалов и запретил футбол в окрестностях городов. Теперь играть в футбол начали за пределами города.

В 1333 году король Эдуард III приказал шерифам преследовать игры с мячом, ссылаясь на то, что из-за этого стрельба из лука перестала быть популярной. Англичанам нравилась эта игра, и они несколько раз просили короля отменить запрет, но всегда получали отказ.

В 1389 году Ричард II полностью запретил футбол во всем королевстве. Если кто-то был замечен за этой игрока, то следовали самые суровые наказания, вплоть до смертной казни.

Невзирая на эти запреты, англичане продолжали играть в футбол. Начиная с 1592 года, в Шотландии сняли запрет на футбол, а в 1603 году этому примеру последовала и Англия. Жители британского полуострова сумели добиться разрешения на любимою игру, но все же, футбол ещё долго считался «подлой» игрой.

Футбол на Руси

Ранее на Руси существовала игра с мячом, напоминающая футбол. Эта игра называлась «шалыгой», и в ней, игроки пытались доставить мяч на территорию противников. Играть выходили в лаптях, а полем было: летом -базарные площади, а зимой – лед замерзших рек. Мяч изготавливался из кожи, который набивали перьями. В. Г. Белинский писал, что «в играх и забавах русского народа отразились простодушная суровость его нравов, богатырская сила и широкий размах его чувств».

Играть в футбол русские люди любили больше, чем ходить в церковь, поэтому церковники не любили эту игру и призывали к её истреблению. Больше всех она не нравилась главе староверов-раскольников протопопу Аввакуму, который призывал сжигать участников футбола!

Зарождение современного футбола?

По мнению нескольких итальянских источников, современный футбол произошел от «кальчио» — игры, которая пользовалась популярностью в XVI веке во Флоренции. Как доказательство, они указывают на тот факт, что в «кальчио» играли кожаным мячом на полях, размерами 100×50 метров.

Но первыми назвали игру «футбол» именно англичане, поэтому они имеют все основания считать себя родоначальниками этой игры.

В Англии в 1863 году была создана первая в мире футбольная ассоциация. Кроме этого, появились первые футбольные клубы, и были созданы первые официальные правила игры, которые через несколько десятилетий были признаны на мировой арене.

Сторонники игры только ногами разработали футбольные законы, которые запрещали полевым игрокам играть руками, и зачитали их на собрании в Кембридже. Эти законы были одобрены 8 декабря 1863 года, и эта дата стала считаться датой зарождения современного футбола.

С того момента футбол начал активно развиваться и усовершенствоваться. Чтобы в игре не было спорных моментов, были придуманы и опубликованы первые футбольные правила.

1871 год – продолжительность матча ограничена до 90 минут.

1873 год – был придуман аут и угловой.

1874 год – в экипировке футболистов появились щитки.

1875 год – судья впервые вышел на поле и у него появился свисток. Также для ворот была придумана перекладина.

1891 год – на воротах появилась сетка. Введен 11-метровый удар. У арбитра появились ассистенты.

1902 год – вратарю дозволено играть руками во всей штрафной площади.

1909 год – форма вратаря имеет другой цвет в отличие от полевых игроков.

1913 год – во время штрафного и свободного удара расстояние до стенки должно быть 9,12 см

1966 год – разрешена замена игроков.

1993 год – вратарь не имеет права касаться мяча рукой после передачи от партнера по команде.

1999 год – вратарь имеет держать мяч в руках не больше 6 секунд.

С каждым годом футбол прогрессировал и добрался до международного уровня.

1872 год – состоялся первый в истории международный футбольный матч между сборными Англии и Шотландии. Матч завершился вничью 0:0.

1900 год – футбол впервые был включен в программу Олимпийских игр. Англия стала первым Олимпийским чемпионом.

1904 год – в Париже образована ФИФА (Международная Федерация Футбола).

1930 год – прошел первый чемпионат мира по футболу в Уругвае. Первым чемпионом мира стал Уругвай, который обыграл в финале Аргентину 4:2.

1954 год – создан УЕФА (Союз Футбольных Европейских Ассоциаций).

1960 год – прошел первый чемпионат Европы по футболу во Франции. Первым чемпионом Европы стала сборная СССР, которая обыграла в финале сборную Югославии 1:0.