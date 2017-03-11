Как всё начиналось .Часть 1

В этой записи я расскажу как зарождался футбол.

Об этой популярной игре, наверняка, слышали абсолютно все. Футбол является самой распространенной игрой, ведь не зря по всему миру его называют спортом под номером один. В футбол, во всех странах, с большим интересом играют как взрослые, так и дети. А многие любят проводить время, просто наслаждаясь просмотром футбольных матчей, искренне болея за свою любимую команду, радуясь каждому забитому голу в ворота соперников. Но ведь большинство любителей футбола не знают, где и как он зародился! Именно об этом мы хотим рассказать в этой статье.



Еще в древние времена, человек осознал, что он может бросать и катать предметы, которые имеют боле менее округлую форму. После чего подобные действия превратились в своеобразную игру. Постепенно произошло разделение людей на две команды, установились конкретные правила игры и ее цель. Именно в таком виде, игра распространилась среди южноамериканских индейцев, которые, кстати, первыми применили для игры каучуковый мяч.



Также, при раскопках, в захоронениях фараонов Египта, которые относятся ко 2-3 тысячелетию до н.э., были найдены мячи для подобной игры. В тот же период времени, китайцы играли в три похожих с футболом игры, которые назывались чжу-чу, цу-цзюй и дзу-ню. А в древнем Риме данную игру называли гарпас-туп. В Греции – фе-нинда, гарпанон, эпискирос. Также, в шестом веке в Японии была популярна подобная игра в мяч, которая называлась кемари. И это еще далеко не все страны, которые считают, что футбол появился именно у них.



Но официальной родиной футбола все же, считается Англия, даже не смотря на то, что первый профессиональный футбольный клуб, который назывался «Шеффилд», был создан в 1857 году, а в 1830-ых годах в Британии уже насчитывалось около пятидесяти любительских объединений, которые регулярно играли в футбол. Помимо этого, первые правила данной игры также были установлены в Шеффилде в 1862 году, по которым на поле должно было находиться не более одиннадцати человек. Лишь годом позже, в 1863 году, футбольная ассоциация появилась в Англии и только через девять лет провела первую официальную игру.



Все же, в некоторых документах, которые сохранились до наших дней, говорится, что в Англии первый футбольный матч прошел в 217 году нашей эры, в городе Дерби. Тогда Кельты города Дерби противостояли римлянам. В те древние времена, понятие «лига чемпионов» не было никому известно. Тогда в Англии, чтобы выиграть эту игру, командам необходимо было провести ногами мяч к определенному месту, через весь город. В игре принимали участие более пятисот человек с обеих сторон, именно поэтому подобные соревнования зачастую приводили к дракам и кровопролитию.



Большинство известных личностей того времени, например английский писатель Стаббес, считали, что футбол очень негативная игра и что из-за нее, возникает много ссор, драк и даже убийств. Поэтому, в 1313 году король Эдуард II запретил игры в пределах города, а следующий король Эдуард III, окончательно поставил запрет на подобные игры в стране. Но, не смотря на это, люди, так полюбившие футбол, продолжали играть в него. Тогда, в 1389 году, король Ричард II объявил, что тех, кто нарушит запрет, постигнет самое суровое наказание – смертная казнь. И лишь в 1603 году, запрет на эту игру был снят. А в 1660 году, после того, как на престол взошел Карл II, футбол стал очень популярен. Правила игры не были строго установленными и постоянно менялись, но ее цель оставалась прежней: необходимо было прогнать ногами мяч до заранее установленного места.



В начале девятнадцатого века решили разработать систему единых правил игры и сделать футбол отдельным видом спорта. Но, осуществление этого решения длилось довольно долго.



А в 1863 году, представители колледжа, который расположен в городе Регби, создали новый вид футбола. В нем можно было играть ногами и руками. Сегодня, данный вид спорта известен нам, как регби.



В том же году, Д.Фринг продемонстрировал всем Свод футбольных правил. Именно они стали основой современной игры. С того момента, правила футбола практически не изменялись, за исключение незначительных поправок.



В 1871 году, в Англии прошел первый матч. После этого, через год, состоялась первая встреча шотландской и английской сборных команд.



К началу двадцатого века, футбол стал популярен во всем мире. Спортсмены всех стран желали посоревноваться друг с другом, именно поэтому 21.05.1904 г., по инициативе французов, в Париже решили создать Международную федерацию футбольных ассоциаций (сегодня – ФИФА). Первым ее президентом стал Робер Герен.



С древних времен, на Руси тоже были распространены игры с мячом, которые походили на футбол. Играли в них на базарных площадях или на льду рек, в лаптях. Для этого использовали мяч из кожи, который набивали перьями птиц. Одна из подобных игр носила название «шальга».



На такие игры с мячом, русский народ шел охотнее, чем в церковь. Служители церкви призывали искоренить подобные игры, поэтому в своде церковных постановлений шестнадцатого века было написано, что игры с мячом караются телесными наказаниями.



Но, не смотря на все запреты, футбол продолжал развиваться. Со временем его признали олимпийским видом спорта (в 1908 году, футбол впервые вошел в программу Олимпийских игр).



Помимо этого, в скором времени, дамы тоже увлеклись этим видом спорта и начали создавать свои команды. В Англии, на родине футбола, дошло до того, что в 1921 году женский футбол запретили. Но любительницы данной игры все же добились того, чтобы этот запрет был снят. За них даже заступалась сама королева Англии. Кроме того, на сегодняшний день женский футбол входит в олимпийскую программу и ничем не уступает мужскому футболу.



И теперь, в наше современно время, сложно представить себе жизнь без футбола. Ведь это не просто увлечение, работа, политика деньги, а прежде всего интересная и увлекательная игра.