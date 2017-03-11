Экология динозавров. Почему увольнение Венгера – надуманная тема

В субботу лондонский «Арсенал» сыграет против «Линкольна» в 1/4 финала Кубка Англии. В преддверии матча блог «Бескрайний нападающий» в последний раз обращается к одной из главных дискуссий этой недели.

В «Похождениях Швейка» военный священник, совершенно пьяный, напутствует солдат: «Никто не знает, что с вами будет. Несомненно. И так далее».

Эти слова – совершенно не про сегодняшний «Арсенал». У Венгера уникальная команда, а уникальность ее в том, что на протяжении нескольких лет с ней не происходит вообще ничего. В этом тексте мне придётся употребить слово «парадигма» – надеюсь, оно никого не поставит в тупик.

Нет причин увольнять Венгера и нет причин его оставлять. Потому что причины базируются на тенденциях, а тенденций вокруг «Арсенала» не осталось ни одной:

– нет банды молодых игроков, которые вот-вот созреют;

– нет банды старых игроков, которые должны, наконец, взять свое (см. «Челси»-2012);

– нет проклятия, не позволяющего выигрывать трофеи (были взяты Кубок Англии, Кубок лиги);

– нет селекции на усиление, все новички кого-то подменяют (Мустафи-Мертезакер, Джака-Касорла и т. д.);

– нет провала по результатам;

– нет новых идей.

В отличие от людей, которые так любят мемы про «циклы сезона» (гинекологи, ей богу), я не придаю этому описанию никакого негативного оттенка. Ситуация в «Арсенале» была бы похожа на стагнацию, если бы началась недавно и сопровождалась падением. Но это не так.

Ситуация в «Арсенале» представляет собой парадигму. Нынешняя ситуация – парадигму с Венгером, будущая – парадигму с кем-то другим.

Динозавры не могли задаваться и не задавались вопросом «почему мы есть?» и «что будет после нас?», не создавали экологические движения, не замечали за собой деградации и не готовили себе смену. Всё изменилось единственным реально возможным способом: метеорит, новый мир.

Нет причин для увольнения Венгера – но не потому, что у команды всё хорошо. Нет причин для новой ставки на Венгера – но не потому, что у команды всё плохо. Сегодняшний «Арсенал» потому и является парадигмой, что в нем нет добра и зла, он не идет ни к вершинам, ни к краху. Команда с нулевой энтропией.

То, что мы горячо обсуждаем, просто однажды произойдет. Нипочему.

Несомненно. И так далее.

Фото: AP