Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Андре Андре Все блоги -

    Экология динозавров. Почему увольнение Венгера – надуманная тема

    11 марта 2017
    В субботу лондонский «Арсенал» сыграет против «Линкольна» в 1/4 финала Кубка Англии. В преддверии матча блог «Бескрайний нападающий» в последний раз обращается к одной из главных дискуссий этой недели.

    В «Похождениях Швейка» военный священник, совершенно пьяный, напутствует солдат: «Никто не знает, что с вами будет. Несомненно. И так далее».

    Эти слова – совершенно не про сегодняшний «Арсенал». У Венгера уникальная команда, а уникальность ее в том, что на протяжении нескольких лет с ней не происходит вообще ничего. В этом тексте мне придётся употребить слово «парадигма» – надеюсь, оно никого не поставит в тупик.

    Нет причин увольнять Венгера и нет причин его оставлять. Потому что причины базируются на тенденциях, а тенденций вокруг «Арсенала» не осталось ни одной:

    – нет банды молодых игроков, которые вот-вот созреют;

    – нет банды старых игроков, которые должны, наконец, взять свое (см. «Челси»-2012);

    – нет проклятия, не позволяющего выигрывать трофеи (были взяты Кубок Англии, Кубок лиги);

    – нет селекции на усиление, все новички кого-то подменяют (Мустафи-Мертезакер, Джака-Касорла и т. д.);

    – нет провала по результатам;

    – нет новых идей.

    В отличие от людей, которые так любят мемы про «циклы сезона» (гинекологи, ей богу), я не придаю этому описанию никакого негативного оттенка. Ситуация в «Арсенале» была бы похожа на стагнацию, если бы началась недавно и сопровождалась падением. Но это не так.

    Ситуация в «Арсенале» представляет собой парадигму. Нынешняя ситуация – парадигму с Венгером, будущая – парадигму с кем-то другим.

    Динозавры не могли задаваться и не задавались вопросом «почему мы есть?» и «что будет после нас?», не создавали экологические движения, не замечали за собой деградации и не готовили себе смену. Всё изменилось единственным реально возможным способом: метеорит, новый мир.

    Нет причин для увольнения Венгера – но не потому, что у команды всё хорошо. Нет причин для новой ставки на Венгера – но не потому, что у команды всё плохо. Сегодняшний «Арсенал» потому и является парадигмой, что в нем нет добра и зла, он не идет ни к вершинам, ни к краху. Команда с нулевой энтропией.

    То, что мы горячо обсуждаем, просто однажды произойдет. Нипочему.

    Несомненно. И так далее.

    Фото: AP

    Рейтинг: 3 Голосов: 4
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11