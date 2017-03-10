Вот опять, «лет ми спик и фром май харть»!

База «Спртака»

Я всякого повидал в этой жизни. Один раз даже Александра Бубнова. Очень близко. Он шел мне навстречу. Это случилось в подтрибунном помещении спорткомплекса «Олимпийский» после одного из матчей популярного в свое время зимнего турнира «спартаковских» команд.

Это было незабываемое ощущение. Страх вперемешку с восхищением. Эта встреча навсегда отпечаталась в моей памяти гигантским следом его огромной подошвы.

Согласитесь, суровое испытание для подростка. В общем, хлебнул, помотала жизнь, закалила. Казалось, что еще может случиться? Но нет. Все не так просто.

Жизнь постоянно испытывает нас на прочность. Иным она дарует калейдоскоп увлекательных приключений, а для других – она кажется извечной чередой болезненных разочарований. В любом случае, она учит всегда быть готовым к неожиданному повороту.

Последнее время есть твердое ощущение, что мы только и делаем, что преодолеваем опасные пороги, сплавляясь по бурной своенравной реке в надежде на удачное завершение опасного приключения.

Допинговые скандалы, борьба с Олимпийскими комитетами, с держимордами в различных спортивных судебных инстанциях, доклады и высосанные санкции стали для нас обыденностью и чем-то противоестественно– естественным.

Все понимаю, чувствую и снова пью успокоительные средства. Знаю, наше дело правое и мы победим. Осталось только выяснить – когда и как.

На горизонте новые испытания. И как не греби, сколько не хлебай горькую пену своенравной жизненной реки, пока не видно этому испытанию ни конца, ни края.

И все чаще кажется, что там, за очередным участком, неспокойная водная гладь райского озера, а бурлящий и последний в этом опасном сплаве бурлящий водопад.

Сегодня нам сообщили, что вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко больше не будет входить в совет Международной федерации футбола. Мутко не прошёл проверку и не сможет баллотироваться в совет организации, выборы в который состоятся 5 апреля.

В ФИФА «неожиданно» решили, что нахождение Мутко в совете нарушило бы законы, запрещающие вмешательство правительства в вопросы футбола. Источник в Международной федерации отметил, что Мутко не прошёл проверку приемлемости, так как является вице-премьером РФ.

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков 28 лет представлял интересы нашей родины в исполкоме ФИФА и теперь, комментируя это заявление, как бы недоумевает:

«Что касается формулировки, что якобы нахождение Мутко в совете нарушило бы законы, запрещающие вмешательство правительства в вопросы футбола, то это очень странно. Два года Виталию Леонтьевичу это не мешало быть министром спорта РФ, президентом РФС и членом исполкома ФИФА. Не главное, какую должность он занимает, ведь она не препятствует участию в международных форумах и руководству футболом. Вмешательство – это когда правительство или руководящие должности отменяют решения РФС. А Виталий Мутко никогда таких решений не принимал».

Но ведь догадывались, что так будет и знали отношение в определенных кругах к нашему «великому кормчему».

Шутка ли? С 1946 года у нашей страны всегда были наши люди в главной футбольной организации. Нас уважали и к нам прислушивались. Мы участвовали в принятии важных решений, и с нами считались. Теперь представительства у нас нет и в Международной футбольной федерации. И это накануне чемпионата мира 2018 года.

И поделом. Должны были просчитать и понимать (и наоборот), насколько высока вероятность именно такого развития событий, но кандидатом пошел именно вице-премьер по вопросам спорта, туризма и молодежной политики. Сам Виталий Леонтьевич ничего страшного опять не ощущает и обещает, что будет найдено решение о представительстве России в руководящих органах ФИФА, но обжаловать решение о своем отстранении от выборов в совет – не будет.

Тут, как говорится, и сказочке бы конец, но не тут-то было. Это жизнь, и у нее для тумаков и пряников нет ни своих, ни чужих, ни выходных, ни праздников.

Сегодня, когда рабочий день подходил к своему логическому концу, и мне уже мерещилась вечерняя дремотная нега, от моего извечного оппонента, страстного и активного поклонника ЦСКА пришло, как водится, глумливое и странное сообщение.

-Строительство новой базы рядом со спартаковским стадионом началось осенью 2015 года. Изначально планировалось, что «Спартак» сможет перебраться из Тарасовки в Тушино уже в 2016 году.

«База переходит в ведение государства. Не исключаю, что после чемпионата мира мы передадим ее в аренду или в управление „Спартаку“. До чемпионата мира „Спартак“ туда не переедет»,– заявил Мутко.

«Я недавно посещал эту базу, все уже готово. Думаю, ближе к апрелю мы официально ее откроем. Тренировочная база для команд прекраснейшего уровня – три поля, раздевалки, пресс-центр»,– добавил вице-премьер.

После этой новости, вероятно с целью утешения, приятель присовокупил три веселые, улыбающиеся рожицы.

«В аренду или в управление»? Простите, а давно ли спартаковская база перестала быть собственностью футбольного клуба? Ведь я помню, как Виталий Леонтьевич при закладке капсулы на месте новой базы «Спартака», увещевал, что:

«Мы рассчитываем, что к апрелю 2017-го она будет полностью построена и сдана организационному комитету ЧМ-2018. Хочется отметить, что проект создается на частные деньги – как и стадион „Открытие Арена“. Еще раз хочется поблагодарить руководство „Спартака“ и пожелать строителям успешной реализации. Качество они нам гарантируют. Поздравляю вас!»

Спасибо за поздравление. Я сидел, как громом прибитый и не мог найти разумного ответа.

Как сооружение, построенное на частые средства, вот так просто, одним росчерком пера вдруг перешло в «ведение государства»? Как можно сдавать в аренду, то, что сам арендатор и построил. На свои, так сказать, кровные? Есть ощущение, что что-то кроится во фразе «качество они нам гарантируют», но речь то о чемпионате мира, и я по наивности своей был уверен, что как бы «Спартак» на время проведения Мундиаля будет сдавать базу государству. Но что-то изменилось, или после отказа просто испортилось настроение.

Да уж. Вот и думай, была ли моя встреча с Бубновым самым сложным испытанием? Жизнь хитра и у нее всегда в кармане свои аргументы. А может, это не жизнь? Чувствую, что я чего-то не знаю, но все еще надеюсь. Вразуми меня читатель и поделись. Может, база в Тушино все же спартаковская, да и в ФИФА будет наш представитель? Может, Виталий Леонтьевич просто расстроен решением ФИФА?

Отдохнул, называется.