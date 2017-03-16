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    Vanity Fair Все блоги -

    Как «Ростову» играть на «Олд Траффорд»

    16 марта 2017
    Ничья оставляет дончанам шансы на новое чудо, но в Англии придется играть без Калачева, Гацкана, Граната и, возможно, Джанаева. Разбираемся, как «Ростову» пройти в следующий раунд турнира.

    Матчи с «Тереком» и «МЮ» нужно рассматривать в связке. У англичан нет преимущества – в понедельник они играли с «Челси». Это аргумент в нашу пользу, поскольку Кубок Англии – более значимый турнир для «красных дьяволов», а у Моуринью особые счеты с лондонцами. Приоритет для Жозе – однозначно четвертьфинал на «Стэмфорд Бридж», который его команда проиграла. Однако и глубина скамейки «МЮ» по отношению к ростовской – все равно что Байкал рядом с Аральским морем. Тактическая гибкость в условиях тотального кадрового дефицита – единственный шанс для дончан.

    Плотность в таблице высока, поэтому «Ростову», нельзя терять очки с конкурентами за место в зоне еврокубков. Осложняло ситуацию незапланированное фиаско «Терека» с «Уфой» в прошлом туре, поставившее грозненцев в неудобное положение. К тому же подлечился Олег Иванов, которого не хватало в игре с уфимцами. У «Ростова» вопросы вызывают все позиции, начиная с вратарской. К матчу с «МЮ» Джанаев готовился, однако в итоге не попал даже в заявку. Класс и опыт за Сослана, но кондиции он не набрал. С «Тереком» же сыграли 0:0.

    Ерохин и Препелицэ похожи по функционалу – техничные, уверенно играют на втором этаже, но не слишком полезны в отборе и на перехватах. Видимо, Нобоа будет располагаться максимально глубоко, связывая линии и разгоняя атаки. Учитывая ориентацию средней линии на атаку и проседающие фланги, возможен сценарий, при котором Киреев и Терентьев не будут активно ходить вперед, оставляя края для смещений туда хавбеков, а в помощь и на подстраховку к Нобоа будут по ситуации выдергиваться из центра обороны Кудряшов или Мевля. Оба достаточно резкие и цепкие. В перекосе средней линии в сторону атаки есть свой плюс – «Ростов» очень много забивает в контрвыпадах, завершать которые Препелицэ умеет лучше Гацкана.

    Полоз, определяющий игру команды впереди, в воскресенье играл. Дмитрий поучаствовал в половине результативных атак «Ростова» по ходу сезона, и его роль в создании предголевых моментов трудно переоценить. Впрочем, нападение вызывает наименьшие вопросы. Набрал шикарную форму Бухаров, в порядке Азмун, усилил обойму Девич. В отсутствие Калачева эффективность Бухарова впереди снижается. В прессинге он тоже менее полезен, чем Азмун. Поэтому вполне вероятно, что в Англии именно иранец выйдет в паре с Полозом.

    Отход от традиционной игровой модели маловероятен – у «Ростова» просто нет времени наиграть что-то принципиально иное. Зато есть время подумать над стандартами, которые в отсутствие Калачева наверняка будет исполнять Нобоа. «МЮ» не будет никуда торопиться, а дончанам надо забивать. «Ростов» уже совершил в этой европейской кампании невозможное, но вся страна жаждет продолжения сказки. Для хэппи-энда на «Олд Траффорд» Бердыеву придется совершить настоящее чудо. А нам остается только верить.

    Рейтинг: 4 Голосов: 23
    Комментарии16
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 16 марта 2017, 22:06

      всё конечно может случиться,но что Ростов победит на Олд Траффорд вериться с трудом.хотя всё равно буду болеть за Ростов.вдруг произойдет чудо.

      0
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      Рейтинг: +2

      TimurT 16 марта 2017, 21:07

      У Ростова нет шансов. Хотя показывает добротный футбол.

      0
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      Рейтинг: +73

      Lexx09 16 марта 2017, 20:48

      Ростов- вперед!!!! буду болеть..

      1
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      Рейтинг: +295

      Эд1970 16 марта 2017, 19:35

      Удачи Ростову она им будет ох как нужна там.

      1
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      Рейтинг: +42

      Дима97 16 марта 2017, 19:31

      Лестор прошел,должен и Ростов пройти

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      Рейтинг: +273

      Berikosha 16 марта 2017, 18:50

      Верим в Ростов!

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      Рейтинг: +16

      rogue 16 марта 2017, 18:43

      1-1, по пенальти дальше идет Ростов.

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 16 марта 2017, 18:37

      в основное 1-1 а в доп. со стандарта ввалить им и в 1/4

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 16 марта 2017, 18:31

      как как???играть,как умеют,в свое удовольствие!

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      Рейтинг: +631

      pegas1276 16 марта 2017, 18:27

      верим в чудо ...

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