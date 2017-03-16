Как «Ростову» играть на «Олд Траффорд»

Ничья оставляет дончанам шансы на новое чудо, но в Англии придется играть без Калачева, Гацкана, Граната и, возможно, Джанаева. Разбираемся, как «Ростову» пройти в следующий раунд турнира.

Матчи с «Тереком» и «МЮ» нужно рассматривать в связке. У англичан нет преимущества – в понедельник они играли с «Челси». Это аргумент в нашу пользу, поскольку Кубок Англии – более значимый турнир для «красных дьяволов», а у Моуринью особые счеты с лондонцами. Приоритет для Жозе – однозначно четвертьфинал на «Стэмфорд Бридж», который его команда проиграла. Однако и глубина скамейки «МЮ» по отношению к ростовской – все равно что Байкал рядом с Аральским морем. Тактическая гибкость в условиях тотального кадрового дефицита – единственный шанс для дончан.

Плотность в таблице высока, поэтому «Ростову», нельзя терять очки с конкурентами за место в зоне еврокубков. Осложняло ситуацию незапланированное фиаско «Терека» с «Уфой» в прошлом туре, поставившее грозненцев в неудобное положение. К тому же подлечился Олег Иванов, которого не хватало в игре с уфимцами. У «Ростова» вопросы вызывают все позиции, начиная с вратарской. К матчу с «МЮ» Джанаев готовился, однако в итоге не попал даже в заявку. Класс и опыт за Сослана, но кондиции он не набрал. С «Тереком» же сыграли 0:0.

Ерохин и Препелицэ похожи по функционалу – техничные, уверенно играют на втором этаже, но не слишком полезны в отборе и на перехватах. Видимо, Нобоа будет располагаться максимально глубоко, связывая линии и разгоняя атаки. Учитывая ориентацию средней линии на атаку и проседающие фланги, возможен сценарий, при котором Киреев и Терентьев не будут активно ходить вперед, оставляя края для смещений туда хавбеков, а в помощь и на подстраховку к Нобоа будут по ситуации выдергиваться из центра обороны Кудряшов или Мевля. Оба достаточно резкие и цепкие. В перекосе средней линии в сторону атаки есть свой плюс – «Ростов» очень много забивает в контрвыпадах, завершать которые Препелицэ умеет лучше Гацкана.

Полоз, определяющий игру команды впереди, в воскресенье играл. Дмитрий поучаствовал в половине результативных атак «Ростова» по ходу сезона, и его роль в создании предголевых моментов трудно переоценить. Впрочем, нападение вызывает наименьшие вопросы. Набрал шикарную форму Бухаров, в порядке Азмун, усилил обойму Девич. В отсутствие Калачева эффективность Бухарова впереди снижается. В прессинге он тоже менее полезен, чем Азмун. Поэтому вполне вероятно, что в Англии именно иранец выйдет в паре с Полозом.

Отход от традиционной игровой модели маловероятен – у «Ростова» просто нет времени наиграть что-то принципиально иное. Зато есть время подумать над стандартами, которые в отсутствие Калачева наверняка будет исполнять Нобоа. «МЮ» не будет никуда торопиться, а дончанам надо забивать. «Ростов» уже совершил в этой европейской кампании невозможное, но вся страна жаждет продолжения сказки. Для хэппи-энда на «Олд Траффорд» Бердыеву придется совершить настоящее чудо. А нам остается только верить.