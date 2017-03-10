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    Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА.

    10 марта 2017
    РОССИЯ ЕЩЕ НА 0,2 БАЛЛА ОТОРВАЛАСЬ ОТ ПОРТУГАЛИИ

    По итогам прошедшей еврокубковой недели Россия укрепила свои позиции на шестой строчке в таблице коэффициентов УЕФА.

    В сумме наши клубы после поражения «Краснодара» от «Сельты» (1:2) и ничьей «Ростова» с «Манчестер Юнайтед» (1:1) добавили в копилку 0,2 балла.

    Из португальских клубов выступала только «Бенфика», которая проиграла дортмундской «Боруссии» (0:4) и сошла с дистанции.

    Суммарный коэффициент России составляет 50,532, а Португалии — 49,332. Если Россия сохранит шестое место по итогам текущего сезона, то получит право заявить три команды на Лигу чемпионов в сезоне-2018/19.

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