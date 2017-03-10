Биография Фила Невилла

Совсем недавно среди капитанов Английской Премьер-Лиги числились два человека с одинаковой фамилией — Невилл. Старший из братьев, Гари, капитанил в «МЮ», а вот младший, Фил, возглавлял «ирисок». Как раз о Филипе и пойдёт речь сегодня.

Отец семейства Невиллов по имени Невилл в своё время был известным в Британии игроком в крикет, что возможно и повлияло на выбор Фила в занятии спортом. Филип долгое время совмещал занятия в футбольной школе с выступлениями в крикете. И по словам многих специалистов, в последнем виде спорта у него были намного большие перспективы, чем в футболе. Но Фил выбрал футбол и на долгие десять лет связал свою судьбу с «Красными дьяволами», так же как и его старший брат Гари. У Филипа так же есть и сестра-близнец Трейси, которая занимается женским видом спорта — нетбол. Причем все трое представляли или представляют свою страну на международных соревнованиях. Отец Невилл старается не пропускать ни одного матча братьев-футболистов, он следит за всеми успехами и неудачами своих сыновей и одновременно является агентом Гари и Фила.

Трейси Невилл

Многим молодым футболистам, попавшим в «МЮ» в начале-середине 90-х очень повезло. Алекс Фергюсон строил новую команду и немалую роль в этом проекте отводил молодёжи. Гиггз, Бекхэм, Скоулз, Батт, братья Невиллы — всё это игроки из так называемого поколения «детей Фёрги». Свой первый контракт с «МЮ» Фил подписал в июле 1993 года, а спустя всего год провёл первую игру за «дьяволов». Невилл-младший начинал играть на левом фланге обороны, на противоположенном фланге бегал братец Гари. Но в основе «манков» ему не удавалось закрепиться очень долгое время, так как оппонент за место в основе был более чем достойным — Денис Ирвин. Великий ирландец был незаменимым игроком основы, а так же штатным исполнителем штрафных и пенальти в команде. Так, что первые сезоны Филу приходилось довольствоваться выходами на замену и редкими матчами в основе. Но, тем не менее, проведя чуть больше тридцати игр за «МЮ» Филип получил приглашение на товарищеский матч сборных Англии и Китая 23 мая 1996. Отсчёт в матчах за сборную Англии был дан.

В Манчестере же всё было не столь радужным. Фёрги видимо всё таки сильно рассчитывал на Фила, но так как его место на поле было занято, стал наигрывать Невилла на другие позиции. Филип, где только не играл: на правом и левом фланге обороны и атаки, в центре полузащиты, на месте опорника, но нигде так и не стал постоянным игроком. В Англии даже стали выходить газеты со статьями типа, что Фила ставят на любую позицию в клубе, только лишь бы тот играл за сборную. Кстати на Чемпионат Европы 1996 года в заявку попали всего два «манкунианца» – Гари и Филип Невиллы. Но если первый отыграл во всех матчах, то второй так и не появился на английских полях. Спустя два года Ходдл «прокатит» Фила мимо Чемпионата мира, а ведь зря. К тому моменту Невилл-младший уже отыграл практически два полных сезона, всё чаще стал ломаться и не дотягивать до нужного уровня стареющий Ирвин, а в сборной выбор с левофланговыми защитниками и вовсе был мал. Гленн Ходдл предпочёл Филу Грэма Ле Со, но не думаю, что скандалист из «Челси» был хоть в чём-то лучше «манкунианца». Но то был выбор тренера... Спустя год Ходдл наверное кусал себе локти, признавая свою ошибку, когда Филип, как один из важных элементов команды, помогал «манкам» завоевать знаменитый трэбл.

К началу 2000-х годов Фил наконец-то стал единственным полноправным хозяином левой бровки в команде, и его место в основе не подвергалось сомнению. Так продолжалось пару сезонов. Всё было бы хорошо, но травмы выбили из строя главных разрушителей в центре поля команды — Роя Кина и Никки Батта, а заменить их мог только Невилл-младший. Действуя в связке с Вероном, Филип довольно неплохо провёл игры на данной позиции и даже успел отличиться несколько раз. Вообще Фил забивает крайне мало, за 15 сезонов он отличился всего 11 раз. В 2000-ом году Филип попал на очередной турнир Чемпионата Европы. В Бельгии и Голландии он отыграл все три матча и по сути его фол в матче с Румынией на последних минутах положил конец выступлениям сборной на этом Евро. Возможно помня об этом, швед Эрикссон решил не брать с собой младшего брата на Дальневосточный Чемпионат мира. Невилл опять не попал на большой праздник футбола.

К 28 годам Фил стал одним из лучших универсальных игроков АПЛ, его основными качествами были неуступчивость и боьшой объём выполняемой работы. В 2005 году сэр Алекс решил затеять революцию в команде, и избавиться от некоторых игроков. Самым вероятным местом работы Филипа изначально виделся «Ньюкасл», но тут подсуетились «ириски» и уже пять лет Невилл играет на «Гудисон Парк». За 11 лет проведённых в стане «Красных дьяволов» Фил собрал внушительную коллекцию наград и трофеев. Возможно, так было задумано, но первый свой матч в составе «Эвертона» Невилл-младший провёл именно против «МЮ». Матчи против манкунианцев приобрели новое значение для Фила, теперь при каждом подобном случае он пытался доказать Фёрги, что тот был не прав. Но при этом Филип всегда уважал болельщиков «манков», и даже после победы в полуфинале Кубка Англии в 2009 году над «МЮ» в серии пенальти, когда вся команда носилась по полю и радовалась результату, Невилл старался сдерживать свои эмоции.

Спустя год после прибытия в «Эвертон» Фил получил капитанскую повязку от Дэвида Уэйра. В команде не было больше таких опытных игроков, с яркими задатками лидера. Болельщики «ирисок» конечно, немного переживают, ведь Филип не является мерсисайдцем, а значит, не может знать всех тонкостей истории клуба. В «Эвертоне», как капитан, Невилл-младший в прошлом году мог поднять над головой первый трофей, но на пути к Кубку Англии встал «Челси».... В финале «ириски» проиграли 1:2. А немного раньше в истории АПЛ произошло знаменательное событие. Впервые на поле две команды выводили капитаны-братья, случилось это 29 ноября 2006 года.

В «Эвертоне» Фил так же являл главным весельчаком и приколистом, так на его шутку попался и Динияр Билялетдинов. ”Нам устроили обед для команды в одном из ресторанов Манчестера. Я уже готовился к выходу – в джинсах, кроссовках и футболке, – когда вдруг раздался звонок. Это был Фил, который вполне серьезным голосов сообщил, чтобы я не забыл облачиться на время обеда в клубные цвета. Я был в панике и попросил свою подругу Марию, чтобы она как можно быстрее погладила мой спортивный костюм. Я переоделся и добрался до ресторана, где обнаружил, что все мои товарищи по команде одеты в повседневную одежду, то есть в джинсы и футболки! Фил Невилл забавный человек. Его шутка удалась”.

В 2013 году контракт Фила Невилла подходил к концу, и он принял решение перейти на тренерскую должность. Его желали видеть и в структуре сборной, так он попал в молодежку. И в тренерском штабе Дэвида Мойеса. И когда шотландец был назначен главным тренером «МЮ», его правой рукой стал именно Фил. Так в новом качестве он вернулся в свой родной клуб. Но оба спустя полтора года покинули команду из-за неудовлетворительных результатов. Но Невилл не отчаялся и попробовал свои силы в новом чемпионате – Примере. Там он стал помощником тренера Нене в «Валенсии», а после входил в тренерский штаб своего брата Гари. Сегодня Фил один из главных кандидатов на пост молодежки сборной Англии, которая осталась без рулевого после перехода Гарета Саутгейта в главную команду страны.

Помимо футбола Фил занимается благотворительностью и участвует в различных акциях. Это наверное тоже передалось ему от отца. Невилл Невилл когда-то помог клубу «Бэри» не обанкротиться. Благотворительностью Филип решил заняться в первую очередь после того, как у его дочери Изабеллы был обнаружен церебральный паралич. С тех пор Фил активно помогает детским больницам. Так же Невилл-младший часто выступает в акциях против насилия и террора. Например, в мае 2007 года он и ещё ряд английских и португальских футболистов выступили с просьбами и осуждениями по поводу похищения 3-хлетней английской девочки Маделейн Маккан на курорте в португальской Алгавре.

Так же Фила можно часто увидеть на телевидении и в прессе. Он выступает в качестве эксперта. Так же он выступает за ветеранов «МЮ» в благотворительных и выставочных матчах. Та команда для многих является культовой и Фил один из игроков, который пусть и не был на главных ролях, но никогда не был лишним в команде.