Хаби Алонсо объявил о завершении карьеры после окончания сезона.

Испанец повесит бутсы на гвоздь.

Полное имя Хабьер Алонсо Олано

Родился 25 ноября 1981 в городе Толоса, Гипускоа, Испания

Хаби Алонсо происходит из известной футбольной семьи. Его отец, Перико Алонсо, играл за «Реал Сосьедад», в составе которого стал двукратным чемпионом Испании, и за «Барселону». Брат Хаби, Микель Алонсо, играет на позиции полузащитника за «Чарльтон Атлетик». Другой брат, Йон — футбольный судья. Алонсо родился в Толосе, небольшом городке страны Басков, до шести лет жил в Барселоне, потом его семья переехала в Сан-Себастьян. Именно здесь проявилась его страсть к футболу, он провёл своё детство, играя в футбол на Плайя де ла Конча (Шел Бич). На пляжах Сан-Себастьяна Алонсо подружился с жителем Калле Матиа, Микелем Артетой, и они часто соревновались друг с другом, играя вместе в футбол по выходным. В раннем возрасте Алонсо решил стать опорным полузащитником, это амплуа помогло ему научиться хорошо распоряжаться мячом на поле.

Когда ему было 15, он по школьной программе обмена отправился в ирландский город Келлс, графство Мит, чтобы выучить английский язык.

Алонсо и Артета были амбициозны и мечтали играть бок о бок за «Реал Сосьедад», но их пути разошлись после того, как Артета перешёл в «Барселону», в то время как Алонсо подписал контракт с «Реал Сосьедадом».

Алонсо прогрессировал, выступая за резервную команду «Реал Сосьедад», и возрасте 18 лет в сезоне 1999/2000 он дебютировал в первой команде сан-себастьянского клуба. Его первый выход на поле состоялся 1 декабря 1999 года в поединке кубка Испании с «Логроньесом».

«Реал Сосьедад»

Джон Тошак признал потенциал в Алонсо и потратил много времени, разрабатывая методы обучения, направленные на индивидуальное улучшение его технических возможностей. Первую половину сезона 2000/01 Алонсо отыграл в «Эйбаре» на правах аренды, после чего вернулся в родную команду. Команда укрепила свои позиции в середине таблицы в 2001/02 сезоне, заняв 13-е место. Алонсо провёл 30 матчей по ходу сезона, а также забил свой первый гол в Ла лиге, за весь сезон отличившись 3 раза. Летом 2002 года у «Реал Сосьедада» вновь сменился тренер, тем не менее с приходом Рейнальда Денуэкса Алонсо сохранил своё место в первой команде. В неожиданно успешном для команды сезоне 2002/03, когда она заняла второе место в чемпионате, пропустив вперёд только мадридский «Реал», Хаби Алонсо был ключевым игроком «Реал Сосьедада», он принял участие в 33 матчах и забил в них 3 гола, заявив о себе как о «восходящей звезде» испанского футбола.

Летом 2004 года в «Реал Сосьедад» перешёл друг детства Алонсо, Микель Артета. Артета был в восторге от перспективы стать партнёром Алонсо в центре поля, но его радость была недолгой. Алонсо получил предложение от «Ливерпуля» и 20 августа 2004 года перешёл в мерсисайдский клуб.

«Ливерпуль»

Алонсо прибыл в Ливерпуль вместе с Луисом Гарсия из «Барселоны», положив тем самым начало новой эры на «Энфилде». Новый тренер «Ливерпуля», Рафаэль Бенитес, стремился реорганизовать клуб и полностью переработать игру команды, выбрав свой собственный стиль тренерства и тактику команды. Алонсо дебютировал в английской Премьер-лиге 29 августа на «Рибок Стэдиум» в матче с «Болтон Уондерерс», который «Ливерпуль» проиграл со счётом 0:1. Свой первый гол в Англии Хаби забил со штрафного в ворота «Фулхэма» 16 октября, к перерыву того матча «Ливерпуль» проигрывал 0:2, но затем после выхода Алонсо на замену переломил ход игры, победив со счётом 4:2.

1 января 2005 года в результате столкновения с Фрэнком Лэмпардом из «Челси» Алонсо сломал лодыжку и на три месяца выбыл из игры. Вернувшись к решающим матчам плей-офф Лиги чемпионов, он выручил команду, когда из-за травмы не мог играть капитан «Ливерпуля», Стивен Джеррард. В финальном матче против «Милана» Алонсо сравнял счёт, а затем «Ливерпуль» победил в серии пенальти. Алонсо был в восторге от победы, сказав: «Это лучший момент в моей профессиональной карьере.»

7 января 2006 года в матче кубка Англии с клубом «Лутон Таун» Хаби Алонсо забил самый дальний гол в истории «Ливерпуля», поразив ворота противника со своей половины поля (мяч пролетел расстояние примерно в 60 метров). Хотя ворота «Лутона» были в этот момент пустыми (вратарь пошёл в штрафную «Красных» на подачу углового), это достижение Алонсо стало предметом длительного обсуждения болельщиков и прессы. Также сообщалось, что один фанат «Ливерпуля» поставил 200 фунтов на то, что Хаби до конца сезона удастся забить со своей половины поля, и выиграл 25 000 фунтов.

20 сентября 2006 года Алонсо вновь отметился дальним голом, на этот раз поразив ворота «Ньюкасла» в матче Премьер-лиги. В результате Алонсо был признан мастером дальних ударов, Хаби признался, что отрабатывает такие удары на тренировках.

1 сентября 2007 года ему впервые в карьере удалось сделать дубль в Премьер-лиге. Это случилось в матче на «Энфилде» против «Дерби Каунти», который «Красные» выиграли со счётом 6:0. Алонсо открыл счёт в этом матче, поразив ворота гостей на 25-й минуте ударом со штрафного с расстояния в 50 метров. Во втором тайме баск отличился ещё раз, пробив из-за пределов штрафной площади. Этот гол стал для «Ливерпуля» четвёртым в данном поединке.

«Реал Мадрид»

Летом 2009 года мадридский «Реал» начал активно проводить трансферы известных игроков; одной из целей команды стал Алонсо. Несмотря на то, что тренер «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес неоднократно сообщал о том, что клуб не намерен продавать Хаби, представители «Реала» давили на «красных», постоянно заявляя через прессу о том, что игрок им очень нужен. При этом «сливочные» отказались соглашаться с минимальной суммой отступных (около 35 миллионов фунтов), которую требовал за футболиста «Ливерпуль». «Реал» назвал её «чрезмерно большой» за «игрока, которому нет замены» и пригрозив вообще отказаться от сделки, и это при том, что незадолго до того мадридский клуб потратил 93,5 и 63,5 миллионов евро на Криштиану Роналду и Кака соответственно.

После двух месяцев лета, в течение которых тянулись переговоры между клубами, 30 июля Алонсо официально запросил трансфер. 4 августа было достигнуто соглашение между клубами о сумме компенсации, а ещё два дня спустя игрок был продан в «Реал», примерная сумма трансфера составила 30 миллионов фунтов. Предполагалось, что главной причиной ухода Алонсо стали его напряжённые отношения с Бенитесом. Но в своём первом интервью после перехода полузащитник сказал, что конфликта у них не было, и сообщил, что хотел стать частью «мадридского проекта».

В первом сезоне за «Реал» Хаби выступал под номером «22». Дебют Хаби в «Реале» состоялся в матче с «Депортиво». Хаби провёл на поле все 90 минут. Свой первый гол в футболке «Реала» Алонсо забил в ворота «Вильярреала» с пенальти на 87-й минуте. В матче против «Севильи» Хаби открыл счёт за гостей автоголом на 10 минуте. Следующий гол Хаби забил в ворота «Спортинга». В матче против «Атлетико» Хаби забил гол на 49-й минуте и отдал голевой пас на 55-й.

В том сезоне Алонсо стал ключевым игроком в центре полузащиты «Реала». Алонсо играл хорошо не только в чемпионате, но и в Лиге чемпионов. Всего в сезоне 2010/11 Хаби Алонсо сыграл 52 матча и забил один мяч.

Чемпионский для Реала сезон Хаби начал в хорошей форме. Он показывал стабильную игру как в защите, так и в нападении, выступая созидателем атак команды.

Сезон 2012/13 получился для испанца не слишком удачным. Из-за травм он выбывал из игр на немалые сроки. Положение усугубилось и после конфликта команды с тренером Жозе Моуриньо. В середине марта 2013 года появились сообщения о том, что Алонсо не собирается продлевать контракт с руководством «Реала», который истекает по окончании сезона 2013/14. Однако в начале января 2014 года Хаби продлил контракт до июня 2016 года.

«Бавария»

29 августа 2014 года Хаби Алонсо перешёл в мюнхенскую «Баварию» за 10 миллионов евро. Контракт подписан на 2 года. В новом клубе Алонсо получил футболку с номером 3. 30 августа Алонсо дебютировал за мюнхенцев, выйдя в основе на матч с «Шальке 04». 18 октября 2014 года испанец оформил первый гол за «Баварию», забив со штрафного мяч в ворота «Вердера». Летом 2015 года сменил номер 3 на 14, после ухода Клаудио Писарро․

Международная карьера.

На Евро-2004 Алонсо был заменён в матче с Россией при счёте 1:0, сыграл все 90 минут против Португалии, где его команда уступила со счётом 0:1. В итоге испанцы не прошли групповой этап.

На чемпионате мира в Германии Хаби Алонсо 14 июня 2006 года забил первый гол испанской сборной в ворота Украины (счёт матча 4:0), ставший первым голом Испании на турнире и первым голом Алонсо за сборную. Несмотря на успешное выступление на групповой стадии, где Испания выиграла все свои игры, команда была выбита будущими финалистами, французами, в 1/8 финала.

На Евро-2008, которое оказалось успешным для испанцев, Алонсо был капитаном сборной в заключительной игре группового этапа против Греции, став игроком матча. Испания выиграла турнир, а Алонсо сыграл в четырёх из шести матчей за сборную.

На ЧМ-2010 Хаби Алонсо участвовал во всех матчах сборной Испании, играя вместе с Серхио Бускетсом и Хави в центре поля, и помог сборной завоевать первый трофей Кубка мира. На 28-й минуте заключительной игры против Нидерландов он получил удар в грудь от голландского полузащитника Найджела де Йонга. Фол был спорным, казалось, что нарушение заслуживает прямой красной карточки, но Говард Уэбб ограничился жёлтой. Несмотря на боль, он доиграл весь матч.

На Евро-2012 23 июня 2012 года, Хаби Алонсо сыграл свой 100-й матч за Испанию в четвертьфинале против Франции, в котором он забил оба мяча и принёс победу Испании.

Перед ЧМ-2014 Хаби Алонсо принял решение завершить выступления за сборную Испании по завершении турнира. На самом «мундиале» Алонсо открыл счёт в первом матче группового этапа со сборной Нидерландов, однако матч закончился поражением испанцев со счётом 1:5.

Всего за сборную своей страны Хаби Алонсо провел 114 игр и забил 16 мячей, выиграв в составе национальной команды два чемпионата Европы (2008, 2012), чемпионат мира (2010) и став бронзовым призёром Кубка конфедераций (2009).

Реал Сосьедад – 116 матчей 9 голов

Ливерпуль – 142 матча 15 голов

Реал Мадрид – 158 матчей 4 гола

Бавария – на данный момент 66 матчей 5 голов

Сборная Испании – 114 матчей 16 голов