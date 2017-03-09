В этой записи я расскажу о Юргене Клоппе .

Футбольный тренер Клопп Юрген (Jurgen Klopp) и его история успеха .

В первом пятилетии нового века взошла звезда Жозе Моуриньо, во втором пятилетии эстафету принял Хосеп Гвардиола, ну а в настоящее время можно смело сказать, что Германия может многим дать фору, если вести речь о футбольных тренерах. Наставник мюнхенской «Баварии» Юпп Хайнкес за два года возродил пришедшую в упадок машину и выиграл с ней требл – три трофея за один сезон. Но еще большего уважения заслуживает Юрген Клопп, фактически с нуля построивший команду, которая сейчас становится одной из сильнейших в Европе.

Юрген Клопп как человек.

Это тренер, который вполне может стать великим и войти в историю всемирного футбола, ведь в историю «Боруссии» из Дортмунда он уже точно вошел. Юрген Клопп родился в 1967 году в Штутгарте. Сейчас у него есть жена, с которой он живет в своем втором браке, два сына, один из которых даже выступал за резервную команду «Боруссии», пока не завершил карьеру досрочно по причине многочисленных травм. Клопп живет в городке Хердек, который находится под Дортмундом – именно там и проживает большая часть его футболистов. Разумеется, там же живет и жена Юргена Клоппа. Он невероятно харизматичен, эмоционален, за что его и любят болельщики. За это, а также за футбольные идеи, его подход и тренировки – все это просто гениально.

Карьера игрока

Но Клопп Юрген не сразу стал тренером – он прошел долгий путь в качестве футболиста. Играл Юрген на позиции правого защитника, но нельзя сказать, что он был звездой – его даже ни разу не вызвали в сборную Германии. Так что Клопп был среднестатистическим игроком, который начал свою карьеру в клубе «Глаттен», откуда ушел в 1983 году в «Эргенцинген». Тогда ему было еще только 16 лет, поэтому о серьезных успехах на поле речь еще не шла – в новом клубе Юрген совершенствовал свою игру, набирался опыта, а через четыре года отправился в «Пфорцхайм», но это был все еще не тот уровень, о котором мечтают футболисты. 20-летний защитник не хватал с неба звезд, он усердно работал и через полгода был вознагражден переездом во Франкфурт, где начал выступать уже за более впечатляющую команду «Рот-Вайсс». Но и там Клопп Юрген не задержался особо долго и через очередные шесть месяцев перебрался в Шиндлинген, где начал свои выступления за «Викторию». Через год состоялось возвращение футболиста в Франкфурт, но «Рот-Вайсс» стал лишь последним этапом перед финальным затяжным прыжком Юргена – в 1990 году в возрасте 23 лет он перешел в команду, с которой связал себя на долгие годы.

Обретение своего места

После долгих скитаний по всей Германии Клопп Юрген наконец нашел свой дом – им стал «Майнц», в который игрок перебрался в 1990 году и остался там на долгие 12 лет. К сожалению, «Майнц» не был командой, которая представляла какую-либо угрозу топовым клубам Германии, поэтому никаких достижений в карьере игрока у Клоппа не наблюдается. Он просто играл, получал от этого удовольствие, приносил пользу своему клубу – и так прошло 12 лет. Когда Юргену было 34 года, что по футбольным меркам уже довольно много, он решил, что пора завязывать с бегом по полю. Он не попадал в основной состав с февраля 2001 года, поэтому в январе 2002 года клуб остался без Клоппа-игрока, однако обзавелся Клоппом-тренером, что, как оказалось в итоге, было гораздо более полезно.