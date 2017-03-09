Что это было? Тактический анализ матча «Барселона» – «ПСЖ»

Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» с холодной головой анализирует тактические аспекты невероятного матча на «Камп Ноу».

Этой ночью случилось действительно невероятное, «Барселона» смогла совершить ремонтаду. Свои мысли перед игрой я писал в этом материале. Эмоции действительно нахлынули после гола Серхи Роберто, но после того как они отошли на второй план я решил более глубоко проанализировать этот исторический поединок.

В предматчевом материале я описывал свои мысли по составу и тактике в том числе. Было очевидно, Луису Энрике придётся рисковать, это значило лишь одна – игра в 3 защитника и точка. Испанский наставник выставил эдакий микс наработок легендарного Кройфа + собственный вариант 3-5-2. Месси располагался выше других атакующий полузащитников, а Неймар и Рафинья порой располагались гораздо глубже, чем положено вингерам.

Эта модель имела определённые изъяны, которые так или иначе проявлялись по ходу игры. Ярко бросалось в глаза несоответствие поставленной задачи и сильных сторон Рафиньи. Энрике заставил бразильца выполнять отчасти черновую работу, растягивать оборону «ПСЖ» и создавать пространство для передач на Суареса и Месси. Также правый фланг вынуждал его часто включать нерабочую ногу, сковывало при передача и минимизировало их точность.

Унаи Эмери выставил 4-5-1 с явным креном на оборону. Он решил обороняться количеством, парижане действовали очень плотно – даже вингеры очень часто опускались глубоко вниз к фулбэкам, заставляя каталонцев играть в район центрального круга. Также Эмери позаботился о персональной опеке Месси, все 90 минут за ним был закреплён Блез Матьюди + от случая к случаю ещё один-два защитника, этим они серьёзно сковывали аргентинца.

Быстрый старт

Ключевым моментом для успеха «Барселоны» было грамотное сочетание скорости и агрессии. Как с мячом, так и без мяча каталонцы активно прессинговали, вынуждая защитников «ПСЖ» принимать поспешные решения и стабильно держать игроков французской команды около своей штрафной. Каждый из трёх центральных защитников подымался очень высоко. Пике (как самый глубокий из защитников) чуть ли не большую часть матча действовали на половине поля парижан, а Умтити и Маскерано продвигались глубоко вперёд. Таким образом, «Барселона» по ходу игры перестраивалась в 3-3-4, с Неймаром и Рафиньей, который прессинговали очень крайне высоко, полузащитники, формирующие (в основном) плоскую линию и Месси, дрейфующий на небольшом пространстве в качестве вспомогательного нападающего.

Эта дерзость «Барселоны» с первых секунд заставила защитников «ПСЖ» нервничать сразу же, у парижан не было эффективного ключа к решению этой проблемы, нередко оборонцы команды действовали слишком рискованно, хотя нередко этот риск окупался, потому что таким образом они ослабляли прессинг «Барсы» и экономили энергию.

Хаос и стресс, который игроки «Барселоны» создали парижанам дал знать о себе, это вылилось в первый гол Луиса Суареса. Уругваец забил после того, как мяч несколько раз хаотично отскочил. После первого мяча «Барселона» продолжала ещё некоторое время действовать с такой же ожесточённой манере, но со временем парижане справились с этим.

Прагматизм, а не пассивность

После того, как «ПСЖ» заработало свой первый угловой, «Барселона» послабила свой агрессивный прессинг – понятное дело, что играть 90 минут в таком режиме практически невозможно. Соответственно каталонцы перешли на более прагматичную модель! Скажем так, с первых минут «Барса» выжала достаточно, что вылилось в быстрый гол Луиса Суареса. Прагматизм Энрике реализовал в тактической формации 3-1-4-2 с Бускетсом, выступающим в качестве реджисты перед задней линией. Тем не менее, центральные защитники всё равно активно интегрировались в полузащиту. Хоть нога ни на минуту не снималась с педали газа, агрессия и энергия, с которой начали, быстро спала.

Этой формацией «Барселона» действовала около 40 минут и за это время они забили ещё 1 мяч на пути к своей победе. Хотя в течение этого времени «Барселона» владела мячом примерно 70%, их атаки не были столь агрессивными. А второй гол забит в силе первого – Иньеста грамотно поборолся, снова хаос и странный автогол, который по факту парижане сами себе привезли.

После перерыва «ПСЖ» начал действовать в атаке более агрессивно, ну а «Барселона» оборонялась в своей прагматичной модели 3-1-4-2, но при этом Рафинья и Неймар располагались не глубоко, что сыграло с парижанами злую шутку. Неймар мог свободно кочевать на фланге и по факту это привели к пенальти на 50-й минуте. Момент конечно спорный, потому что главный арбитр изначально не поставил на точку, но, как по мне, Мёнье всё-таки сфолил.

Возвращение парижан в игру

Счёт 3-0 был для «ПСЖ» уже тревожным звоночком, 3-4 по итогам двух матчей не внушало особого доверия. Соответственно парижане начали свою интервенцию, отсиживаться в обороне было действительно глупо. И тут то пошли в ход изъяны сверхатакующей модели «Барселоны» – у них просто не было действенной оборонительной структуры.

Почему Кавани был один? Ответ в схеме в 3 защитника.

После гола Кавани «ПСЖ» имели 2 верных момента, главный из которых принадлежит Анхелю Ди Марии. Изначально мне показалось, что аргентинец запутался в ногах, но после длительного пересмотра, мне кажется, это пенальти. Особенно если учесть, что судья поставил пенальти за фол на Суаресе.

Гранд финал

Своим голом со штрафного Неймар снова вернул интригу в игру, хотя до конца основного времени оставалось лишь 2 минуты. И вдруг снова «Барселона» оживилась, их прагматичная 3-1-4-2 превратилась в 3-3-4, а порой вовсе в 2-3-5. Пике искал своё счастью в штрафной соперника, надеюсь замкнуть чей-то навес на втором этаже. Неймар уже самостоятельно бороздил пространства и выбросил сценарий, который ему заранее написал Энрике.

В целом, можно сказать «Барса» включила тот прессинг, агрессию и скорость, которым начала игру. Каталонцы решил отказаться от фланговых проникновений и сфокусировались на лонгболах в штрафную, где команда пыталась создать численное преимущество (за счёт того же Пике). О фоле против Суареса я уже говорил, но пенальти был поставлен и Неймар его реализовал.

Гол Неймара только поощрил более агрессивную атаку «Барселоны» и парижане не могли получить даже какого-то подобия контроля на последних минутах игры.

Ну и пик, конечно же, гол Роберто:

Игроки «ПСЖ» могли действовать в этой ситуации более агрессивно, но они позволили Неймару спокойно сделать заброс, а Роберто спокойно забежать.

Вывод

Было предсказуемо, что Энрике пойдёт на риск. Только игра в 3 защитника могла принести успех! В своём материале перед игрой я выделил 2 основных момента, которые могли привести каталонцев к «ремонтаде» – быстрый гол и высокий прессинг + компактность. Всё это имело место быть по ходу игры! Защитники «Барсы» действовали выше всяких похвал, они располагались крайне высоко, но при этом перекрывали кислород атакам «ПСЖ» ещё на стадии зародыша. Луис Энрике рискнул и теперь может себе позволить выпить бокал шампанского, а может и не бокал.