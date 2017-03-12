Смолов в «Боруссии», Азмун в Испании и еще 5 несостоявшихся трансферов зимы

Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» рассказывает о главных зимних трансферах, которые по тем или иным причинам сорвались.

Фёдор Смолов

Из «Краснодара» в «Боруссию Д»

«Есть варианты в Англии – из конкретного «Сток Сити». Надо думать. Есть еще одна команда, куда я готов уехать зимой. Это команда из Германии. Не буду ее называть. Рассчитываю уехать туда летом», – Фёдор Смолов.

Да, Смолов не назвал команду, но все поняли, мечта Фёдора – дортмундская «Боруссия». После этого заявления в СМИ стали возникать слухи о том, что «шмели» готовят предложение по Смолову, сделают официальный запрос в ближайшее время и т.п. Но в конце концов Фёдор остался в «Краснодаре», а его «мечте» было не суждено сбыться в январе. Очевидно, что летом «Боруссия Д» вновь попытается подписать Смолова и похоже им это таки удастся. Ведь Обамеянг мечтает о мадридском «Реале» и уже «устал играть» в Германии, поэтому если его трансфер в стан «сливочных» сорвётся габонец с удовольствием перейдёт в АПЛ, где за ним выстроилась очередь из топ-клубов. Конечно, Фёдор в состоянии заменить «главную звезду» Дортмунда, поэтому с нетерпением ждём голевых свершений Смолова в чемпионате Германии.

Вирджил Ван Дейк

Из «Саутгемптона» в «Манчестер Сити»

Один из лучших защитников чемпионата Англии Дейк добился огромного прогресса играя в стане «святых». Поэтому перед открытием зимнего трансферного окна голландец был оценен «Саутгемптоном» в кругленькую сумму – 60 миллионов фунтов, но даже такой громадный «ценник» не уберег «святых» от попыток английских грандов увести Ван Дейка прямо по ходу сезона. Конечно, руководство «святых» понимало, что уход голландца неизбежен, но терять столь важного игрока посреди сезона «Саутгемптон» не захотел, поэтому повесил такой огромный «ценник» на Вирджила. Сам голландец перед открытием трансферного окна намекал, что готов перейти в «Сити» уже зимой, даже появился в футболке «Ман Сити» во время маскарада на Рождество.

«У каждого игрока в мире есть амбиции, и я не исключение. Я желаю достичь максимума в своей карьере. Мне есть куда расти в каждом аспекте. Это потребует времени. А еще для этого мне нужны матчи на высочайшем уровне и за сборную.Суммы, которые упоминаются в связи со мной? Я не могу ничего с этим поделать, таков футбол в наши дни. Однако я не чувствую ни малейшего давления», – Вирджил Ван Дейк.

В принципе, Ван Дейк должен был перейти в «Сити», но травма, которую голландец получил в январе, вынудила Гвардиолу отложить трансфер на лето.

Асмир Бегович

Из «Челси» в «Борнмут»

Не так давно Бегович считался одним из самых сильных и стабильных голкиперов чемпионата Англии, но переход в «Челси» превратил его в одного из самых сильных и стабильных «обитателей» скамейки запасных в АПЛ. Босниец устал довольствоваться кубковыми соревнованиями, поэтому решил этой зимой сменить статус «скамеичника» на тот, который будет подразумевать значительно больше игрового времени на высшем уровне. «Челси» в общем-то был не против пойти на встречу вратарю, но обязательным условием для трансфера в стан «Борнмута» было приобретение другого голкипера, сопоставимого с Асмиром класса, для поддержания конкуренции с Тибо Куртуа.

«Мы определенно пытаемся найти решение ситуации насчет Беговича. «Борнмут» попросил отпустить его, но Бегович игрок «Челси», и я очень счастлив обладать им в команде. Я очень доволен его самоотдачей, его поведением на поле и вне его. Кроме того, он очень важная фигура в раздевалке для меня. Он уйдет, только если будет найдена хорошая замена. Иначе он останется здесь», — сказал Конте.

Но ни с Фернандо Муслерой из «Галатасарая», ни с Крейгом Гордоном из «Селтика» лондонцам так и не удалось договориться, а значит – как минимум до лета Бегович останется за спиной Куртуа.

Диего Коста

Из «Челси» в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

Главный бомбардир и лидер «Челси» устроил неожиданный бунт в середине января. По слухам китайский клуб, со сложным названием, «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложил Диего фантастическую зарплату (300 тыс. фунтов в неделю), а «синим» за Косту в качестве компенсации 80 млн. фунтов. Конечно, столь заманчивое предложение «вскружило голову» испанца и он затребовал такие же условия у «Челси» или переход в китайский клуб. Конфликт в команде нарастал, поэтому Конте решил не брать Косту на ближайший матч с «Лестером», в тот момент казалось, что трансфер испанца близок как никогда. Но через пару дней руководству «Челси» и Конте удалось найти общий язык с бунтарем, и одна из самых громких трансферных историй зимы завершилась незаконченной. Коста остался и снова забивает за «синих», правда, на Стэмфорд Бридж, памятуя о нестабильности характера своего лидера атаки, уже смотрят в будущее и ищут достойную замену бразильскому испанцу, ведь уже летом Диего может поменять своё решение.

Карл Дженкинсон

Из «Арсенала» в «Кристал Пэлас»

Экс-защитник сборной Англии был очень близок к переходу в «Кристалл Пэлас», но Карл решил, что незначительная убавка зарплаты, важнее футбола, а ведь за «канониров» Дженкинсон в этом сезоне играет по «большим праздникам»

«Спросите любого футболиста – и он скажет, что мы просто любим играть. В январе я знал, что в Арсенале меня не будут часто выпускать на поле, так что точно был открыт к другим вариантам. Я играл постоянно два года в Вест Хэме и именно это помогло мне раскрыться. По многим параметрам Пэлас был бы отличным вариантом для меня. Я бы вновь мог играть регулярно, а это все, чего я хочу. К тому же, мне знаком Сэм Аллардайс, мы с ним отлично поработали в Вест Хэме, я показывал отличную игру. С большим уважением отношусь к нему как к тренеру и был бы рад вновь выступать под его началом. Но в конце концов этот вариант не выгорел. Тут сошлось много факторов. Когда ты уходишь из такого клуба, как Арсенал, все должно быть правильно – хороший тренер, хороший контракт. Не поймите меня неправильно, мне не нужны баснословные суммы – просто все должно быть правильно», – Карл Дженкинсон.

Хотя «Кристал Пэлас» предлагал Дженкинсону личный контракт чуть хуже того, что у него сейчас заключен в «Арсенале», однако в случае вылета в Чемпионшип зарплата Карла уменьшилась бы на 40%, видимо Карл не поверил в команду Аллардайса.

Стивен Колкер

Из «Куинз Парк Рейнджерс» в «Локомотив».

Экс-защитник «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» был близок к переходу в стан железнодорожников. В принципе, уже все детали перехода Колкера в «Локомотив» были согласованы. Железнодорожники предлагали англичанину контракт на 3 года по истечении срока полугодичной аренды. Несмотря на то, что 25-летний Колкер получил повреждение бедра в октябре прошлого года и до сих пор восстанавливался, «Локомотив» был готов осуществить данный трансфер. Очевидно, трансфер англичанина сорвался по нескольким причинам, во-первых уже после контактов с «Локо» Стивен Колкер попал в неприятную историю, ведь англичанин был задержан полицией за пьяный дебош, который он устроил в Лондоне. По данным полиции, возможный новичок «Локомотива», бросал в людей различные предметы на одной из железнодорожных станций в Лондоне, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения. Колкер был оштрафован на 735 фунтов стерлингов и отпущен. Во-вторых Колкер и его агент должны были вылететь в Испанию на сбор «Локо» для завершения трансфера на следующий день после того, как игрок устроил дебош в Лондоне. Но вместо этого «железнодорожники» были проинформированы, что англичанин не хочет переходить на правах аренды. «Локомотив» был готов выкупить игрока, однако после его требований по зарплате – 100 тысяч фунтов в неделю – решил отказаться от идеи с переходом защитника. Таким образом, железнодорожники решили отказаться от приобретения игрока из-за неуважения Колкера и его представителей.

Сердар Азмун

Из «Ростова» в «Вильярреал»

Лидер «Ростова» и главный бомбардир команды вполне мог сменить чемпионат России на чемпионат Англии или Испании. Неплохо выступив в Лиги Чемпионов с «Ростовом» Азмун привлек внимание европейских клубов. Так перед открытием зимнего трансферного окна иранцем, по слухам, активно интересовался «Ливерпуль», хотя сам Сердар предложений не получал.

«У меня нет никаких предложений. Если появится, я рассмотрю его, будь то «Ливерпуль» или любой другой клуб», – Азмун.

А когда близилось закрытие трансферного окна и стало понятно, что Азмун не перейдёт в «Ливерпуль» у иранца возник более реальный вариант смены клуба. Так авторитетная испанская газета AS заявила, что «Вильярреал» начал поиски замены Алешандре Пато, который зимой переехал в Китай. По информации AS, «желтой субмарине» интересен Азмун, а сделку испанцы планируют закрыть к концу января. Было очевидно, что Сердар может покинуть РФПЛ уже этой зимой, тем более ранее Азмун давал понять, что готов к смене клуба. На вопрос журналиста хочет иранец играть в России или попробовать силы в Европе? Сердар отвечал:

Ну, конечно, я бы хотел поиграть в Европе.

Казалось, что Азмун близок к уходу из «Ростова» как никогда, но руководство ростовчан решило сохранить иранца до конца сезона, хотя летом, вероятно, он уже покинет ростовский клуб.

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