Широкие возможности. Почему Роману Широкову нужно переходить в...

Осторожно! В данном посте слишком часто повторяется слово «Роман»!

Известнейший эксперт в области футбола и Валерия Карпина – Андрей Червиченко (знаменитый тем, что покупал в «Спартак» Саболча Шафара и Люка Зоа) – высказался здесь на тему того, что Широков, Дзагоев и Еременко – это будет уже перебор для ЦСКА. Действительно, у армейцев же нет никаких кадровых проблем, и совсем не об этом мы истошно орали всю осень, ну да ладно.

Прикольнее всего слышать про Еременко, который потеряет место в составе. Никакого Еременко в ЦСКА в нынешнем сезоне не было.

Когда-то очень давно (два дня назад), мы все смотрели матч «Ювентуса», и не надо после этого объяснять, как должен играть атакующий полузащитник. Еременко – это среднее арифметическое между Погба и Дибалой (с поправкой на наш чемпионат), Роман Е. образца прошлого сезона – это то, от чего соперникам было больно. Теперь с начала чемпионата прошло шесть месяцев, а человек до сих пор не вылезает из индивидуального плана тренировок. Вот в такой ситуации ему помешает сменщик?

Слуцкий всю дорогу ставит ЦСКА спартаковскую игру, а нет сегодня в России более спартаковского игрока, чем Широков. Как оказалось, он в сотню раз более спартаковский, чем всё нынешнее руководство красно-белых.

Неприятность может поджидать в другом пункте: ведь на протяжении первой половины сезона дублером Еременко был Панченко. Учитывая, что и при больном финне Слуцкий использовал Кирилла в дозах, достойных капельницы, с появлением Широкова нам стоит ждать Панченко в аренде на расстоянии Хабаровска.

Ну а если ЦСКА – не единственный вариант для Романа Ш., то приятнее всего было бы видеть Широкова в «Рубине», который, кажется, почти справился со своей черной полосой и которому очень бы хотелось подстраховаться от проблем как с уезжающим Георгиевым, так и с инфантильным К. Эдуардо.

Как жаль, что не получилось зацепиться хоть мизинцем за плей-офф Лиги Европы.