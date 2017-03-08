Сотворить ремонтаду. Есть ли шансы у «Барселоны»?

«Барселона» должна сотворить чудо, чтобы пройти в 1/4. Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» рассуждает на предмет возможной «ремонтады».

Сейчас играют две первые пары команды в Лиге Чемпионов, здесь интриги не вышло. Гораздо более интересным будет день 8 марта, потому что «Барселона» будет брать реванш на «Камп Ноу» против «ПСЖ». Отыграть 4-0 крайне непросто, нужно добывать победу в 5 мячей. В среднем, мяч должен лизать сетку ворот Траппа каждые 18 минут, если же речь идёт о 6 забитых, то уже каждые 15 минут.

После унизительного поражения 4-0 я понял, что уже где-то подобное видел. Пораскинув мозгами, сразу же вспомнил полуфиналы 2013 года, это тот самый исторический год немецкого финала. Так вот тогда судьбы развела двух испанцев по углам, а им в пару жребий подбросил «Баварию» и «Боруссию». Каталонцы на «Альянц арене» дико проиграли со счётом 4-0, «бланкос» на «Сигнал Идуна Парк» потерпели менее сокрушительное поражение со счётом 4-1, игру сделал тот легендарный покер Левандовски.

Помню тогда свои чувства и ощущения перед игрой. Лично мне после 4-0 на «Альянц арене» было ясно, что это конец для «Барселоны». Тогдашняя «Бавария» превосходила каталонцев по всем показателям и они выглядели просто беспомощными, у них не было ни единого шанса. К тому же, ситуацию отягощали серьёзные проблемы со здоровьем у уже покойного Тито Вилановы. Нередко за главного оставался Хорди Роура, который не имел никакого тренерского опыта. Соответственно поражение 0-3 на «Камп Ноу» читалось между строк.

С «Реалом» история была немного другая. На «Сигнал Идуна Парк» они также выглядели беспомощными, но было ясно, ситуация небезнадёжна для них. Скорее было ощущение, дескать, «Реал» просто растерялся и до конца не осознал что же всё-таки произошло + явная фортуна за спиной Левандовски (согласитесь, что забить покер в таком матче сродни вероятности, 100 к 1). Внутри команды уже тогда была неладная атмосфера, Касильяс сидел на лавке и коллектив разделился на две стороны. Тем не менее, на «Сантьяго Бернабеу» мы прогнозировано увидели бой. Вот только «Реал» не реализовал кучу моментов и выиграл 2-0 в итоге, не хватило 1 мяча.

Матч на «Камп Ноу» очень схож по контексту с схваткой «Боруссии» и «Реала» в 2013. Да, «Барселона» проиграла 4-0, уступив по всем показателем, но это поражение одного матча. Снова отчётливое чувство, что каталонцы просто растерялись. По ходу сезона «Барселоне» свойственна нестабильность, например, странное поражение 4-3 на «Балаидос» против «Сельты», дурацкое поражение «Алавесу» на «Кам Ноу» и т.д..

Мне кажется у «Барселоны» действительно очень хорошие шансы на ремонтаду, учитывая поддержку «Камп Ноу» и некоторые другие моменты, о которых скажу позже.

Что же всё-таки в первую очередь нужно сделать «Барселоны», дабы совершить эту заветную ремонтаду? Первое и самое главное – быстрый гол. Это то с чем не справился мадридский «Реал» в 2013 году против «Боруссии», в первые 15 минут мадридцы имели два 100% шанса и момент Игуаина, который форвард его уровня должен был реализовывать. Итог показывает, забей «Реал» 1 гол в первые 15 минут, итог на табло был бы 3-0 и соответственно это означало выход в финал.

В 2013 «Барселона» в ЛЧ уже совершала ремонтаду, в первом матче против «Милана» они проиграли со счётом 2-0 и именно быстрый гол на «Камп Ноу» стал кладезем камбэка, Месси забил уже на 5-й минуте, а каталонцы выиграли 4-0.

Также, как известно, быстрый гол является весомым психологическим преимуществом над соперником.

Следующий момент – высокий прессинг и компактность. В Париже полузащита «Барселоны» ужасно сыграла в прессинге и комбинационной игре. Для каталонцев важно наладить контроль мяча в середине поля и применять высокий прессинг. В то же время необходимо сохранить компактность, чтобы не позволить «Пари Сен-Жермен» развивать атаки.

Скорее всего Луис Энрике будет играть в 3 защитника. По последнему матчу с «Сельтой» можно понять, Луис не рассчитывает на Роберто в качестве 4 защитника, потому что в противном случае он дал бы ему отдых. При игре в три защитника тренер строит игру либо на 3-4-3, либо 3-5-2. Мне кажется, мы увидим в действие обе из них. Первая сопряжена с большим риском, делает «Барселону» более уязвимой в обороне. Вторая – менее радикальный вариант, позволяя Месси действовать из глубины.

Это мой вариант на 3-5-2, если говорить о 3-4-3, то Месси смещается вперёд и играет с Суаресом-Неймаром на одной линии. Ну и потенциально крайним левым защитником может сыграть Альба, а место Маскерано может занять Умтити. А в полузащите на краях могут сыграть – слева Ракитич, а справа Рафинья.

Также я отметил бы, что сейчас ряд игроков «Барселоны» находится в отличной форме. Неймар после серьёзного спада и безголевой серии, наконец, постепенно вышел на пик, бразилец достаточно забивает, много и успешно обводит.

Аналогично Серхио Бускетс – испанец пережил в начале сезона серьёзнейший спад в игре, но сейчас он в отличной форме.

Ну и, наконец, «ПСЖ». Я не фанат Лиги 1, но едва ли «ПСЖ» можно назвать стабильной командой. Вы помните, что в прошлых сезонах они уже к весне решали все вопросы в чемпионате и всё равно проигрывали в Лиге Чемпионов. Сейчас же они даже не лидируют в Лиге 1 и ранее, помнится, ходило много слухов об отставке Эмери.

Да, «ПСЖ» провёл идеальный матч во Франции, но в Испании другая пляска и им уже нужно будет играть по-другому.