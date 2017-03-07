За кадром.

ЦСКА-»Зенит» – послевкусие

Совсем недавно, буквально в прошлое воскресенье, наслаждаясь великолепием Краснодарского стадиона, переполненных трибун, радуясь веселым и счастливым лицам болельщиков, большому количеству женщин и детей, мне почему – то показалось, что как – то меньше стало проявлений агрессии на трибунах наших стадионов. Может – думал я, я просто перестал обращать на это внимание или наконец-то привык? Нет, просто не в курсе.

Но, к сожалению все не так прекрасно, как хотелось бы и, кажется. «Создать иллюзию о том, что ты счастлив, гораздо проще, чем стать счастливым на самом деле».

Беспорядки, которые до сих пор творятся на наших трибунах, в прямом эфире нам стыдливо не покажут. Мы прочтем это позже в вечерних новостях и пойдем спать.

После громких и повсеместных обсуждений бесчинств, которые устроили болельщики на улицах Франции, тема работы с фанатскими группировками, вновь перестала быть актуальной.

Виталий Леонтьевич разогнал Всероссийское общество болельщиков, а 1 февраля господин Мутко грозно предупредил, что болельщики-хулиганы не будут допущены в Россию во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Люди, которые хотят не болеть за свои сборные, а поехать с какими-то другими целями в нашу страну, не будут допущены в Россию», – сказал он. Размышляя, куда бы отправить своих.

Долгожданное начало сезона. Центральный матч тура. ЦСКА принимает «Зенит». Новенькая « ВЭБ – арена» приветливо распахнула свои двери болельщикам популярных команд.

По версии ТАСС, на матч приехало около трех тысяч болельщиков «Зенита». Уже на 15-й минуте игры некоторые из них подожгли атрибутику ЦСКА, спровоцировав поклонников армейской команды на агрессивные действия – несколько фанатов московского клуба перелезли через стальное ограждение, после чего вступили в кулачный бой с болельщиками «Зенита», также покинувшими свой сектор. Всего в потасовке, которая возникла в буферной зоне между секторами, участвовало около 10 человек. Кроме того, в гостевой сектор фанатами ЦСКА было брошено несколько дымовых шашек.

Вот, что рассказывает мне очевидец событий происходивших на трибунах «ВЭБ – Арены».

Через забор перелезло несколько отчаянных фаната «Зенита» и еще умудрились выкрасть армейский артефакт и передать его на свою трибуну, где эту вещь предали ритуальному сожжению. Но, подоспевшие болельщики ЦСКА с удовольствием стали отрабатывать различные техники ударов на туловищах не прошеных гостей.

Во втором тайме «Зенитовцы» подожгли пластиковые сиденья на верхних рядах стадиона и, вполне возможно распевая Шнура: «За то, что мы культурная столица, манали всех, и будем всех манатье» – поехали домой.

Как говориться, если футбол никакой, вот тебе петарда – сделай игру яркой.

Может быть, накажут ФК «Зенит» и возможно ЦСКА, восстановят стадион, снова предложат легализовать кулачные бои, на западе снимут еще с десяток фильмов про Русских фанатов, мы проведем Чемпионат Мира по футболу, который, как это обычно бывает, вновь станет лучшим за всю историю его проведения. И станем ждать, что же интересно будет в следующем сезоне, когда уже болельщики ЦСКА приедут в город над вольной Невой «поддержать» свою любимую команду? Может, обойдется? Или опять, все останется за кадром?