Тотальный Карпин

На «Матч -ТВ» Вышла новая, аналитическая передача.

МОСКВА, 16 февраля 2017 года. /ТАСС/.

Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин назначен главным редактором футбольных трансляций дирекции спортивных трансляций телеканала «Матч ТВ».

По странному стечению обстоятельств, эта новость не всколыхнула и не раззадорила «антиспартаковскую» коалицию. К счастью, как это часто случается в последнее время, это смелое кадровое решение не разметало современную болезненно-непримиримую общественность по разные стороны виртуальных баррикад. Прошла тихо и незаметно, буднично и подозрительно пристойно. Так, как когда-то провожали партийных деятелей на заслуженный отдых и исключительно по состоянию здоровья.

Уже давно канули в лету незатейливые шутки в адрес генерального продюсера «Матч ТВ», как и канала в целом. Сегодня, лидеры «сопротивления» празднуют юбилеи и за достойное вознаграждение охотно комментируют футбольные матчи в уютных питейных заведениях. Времена изменились.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в очередной раз продемонстрировала свой всем известный талант руководителя.

Оказалось, что:

«Футбол является одним из самых рейтинговых видов спорта и требует особого внимания в части комментирования и аналитики. Мы видим серьёзный интерес телезрителей к качественному разбору и анализу и рассчитываем, что контроль за работой футбольных комментаторов, совершенствование навыков экспертного и аналитического комментирования повысится с назначением Валерия Карпина на новую должность».

Скажу проще, без этих бюрократических узоров.

Телеканалу снова нужны новые герои, чуть не сказал «иконы».

Помимо якобы«серьезного интереса телезрителей к качественному разбору и анализу», есть еще этот проклятый рейтинг и весьма прозрачный расчет на привлечение большего числа зрителей из рядов красно-белой торсиды.

Раскрутка нового «бренда» началась незамедлительно.

На днях нам показали любопытный документальный фильм «Ла Лига Карпина». Фильм, в котором Валерий Карпин рассказывает истории о первых днях испанской карьеры и поет нам на баскском языке. А сегодня мы стали свидетелями первой передачи Валерия Георгиевича в ранге главного редактора футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ».

Валерий Карпин личность незаурядная. В прошлом приличный игрок, бизнесмен, тренер, «сбитый летчик», и просто – «космос».

Когда-то Леонид Слуцкий ввел в обиход и, возможно, запатентовал эту метафору, сравнивая окружающую нас вселенную с нереально высоким уровнем экспертных возможностей Карпина.

«Всегда смотрю и слушаю его оценки. Безумно интересно. Вот здесь могу оценить – человек, который находится на принципиально ином уровне. Остальные – плюс-минус, оценивать не желаю».

И ведь сложно не согласиться с такой во всех смыслах высокой аттестацией аналитической работы Валерия Карпина.

Новая передача вышла под интригующим телезрителя названием: «Тотальный разбор».

Вот как сам Валерий Георгиевич анонсировал новый проект:

«Название программы говорит само за себя. Тотальный разбор подразумевает под собой то, что в студии мы будем разбирать все: матчи, голы, ошибки арбитров и игроков. Акцент на судейских ошибках делать не стоит, этот вопрос будет проходить фоном. Программа „Тотальный разбор“ не заменит программу „Свисток“».

Не заменит «Свисток», как и вроде не должна заменить программу «8-16» и передачу Георгия Черданцева.

Но сложилось впечатление, что если и не должна, то почему так старается?

Формат новой передачи прост и абсолютно неприхотлив. Комментатор телеканала Роман Гуцайт в форме обширного интервью в привычной для канала «веселой», «непринужденной», улыбчивой манере беседует с Валерием Георгиевичем о перипетиях событий прошедшего 18-го тура, параллельно одаривая новое руководство незатейливыми комплиментами.

На огромном экране нам показывают фрагменты матчей, которые и стараются анализировать и комментировать ведущие этой передачи. Для пущей важности экспертного мнения в студию зачем-то был приглашен главный судья России по пляжному футболу Владимир Титов.

Валерий Георгиевич вежливо поинтересовался у гостя, знает ли тот правила большого футбола, и продолжил свою привычную работу, абсолютно не замечая «неожиданного» гостя. Владимир Титов тайком поглядывал на циферблат своих часов и, казалось, что слабо понимал цель своего пребывания в студии.

Все, чем возможно сможет, похвастается новый проект «Матч ТВ», так это довольно привычным, пусть и обстоятельно-профессиональным, но весьма вторичным форматом. Любая из пока ныне здравствующих передач посвященных российскому чемпионату, куда бы пригласили Валерия Георгиевича, автоматически бы становилась «Тотальным разбором».

Если бы ко мне на улице подошла девочка с блокнотом и микрофоном спортивного канала и краснея спросила, какую бы я хотел видеть аналитическую передачу о футболе? Предложенный авторами «Тотального разбора» формат явился бы мне в голове в последнюю очередь.

Было бы гораздо интересней, если бы Карпин сам вел эту передачу и приглашал в студию людей, с кем бы ему было бы интересно осуществлять разбор футбольных полетов. Вот тогда было бы любопытно и поучительно. Был бы простор для плюрализма мнений и, возможно, зарождения истины. Представляете эфир с Бубновым? Мясорубка (простите за каламбур).

А пока блин получился невкусный, сухой и пригоревший. Безмерно уважаю Валерия Карпина как игрока, тренера, аналитика, человека. Поздравляю с дебютом, и как всегда – верю…