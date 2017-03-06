46 тренеров и 18 президентов. Мадридскому «Реалу» исполнилось 115 лет

6 марта 2017 года мадридскому «Реалу» исполнилось 115 лет. Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» подготовил 10 интересных фактов о «лос бланкос».

Мадридскому «Реалу» сегодня исполняется 115 лет, 2 марта 1902 года братья Паласиосы на базе команды «Футбол Скай» основали Madrid Football Club, которому в 1920 году король Альфонс 12 присвоил статус королевского.

За это время «Реал» переживал разные времена: моменты праздности, будучи любимой командой диктатора Франко, проклятия Лиги чемпионов и разруху, как ,например, после ухода Моуринью. За 115 лет «сливочные» 32 раза становились чемпионами Испании, 11 раз брали Лигу чемпионов. Суммарно за 115 лет команда завоевала 110 титулов.





1. За 115 лет мадридский «Реал» провел 3914 поединков, в которых добыл 2305 побед, 757 ничейных исходов и 852 раза были зафиксированы поражения. За всю историю во все годы команда забила 8442 гола и пропустила 4461 мяч. Процент побед – 59%.



2. Самая длительная беспроигрышная серия «Реала» случилась после прихода к штурвалу команды Зинедина Зидана. В конечном счете беспроигрышная серия «лос бланкос» составила 40 матчей.

3. Самая длительная победная серия (22 матча) «Реала» случилась под руководством Карло Анчелотти в сезоне 2014/2015.



4. По крайней мере 392 футболиста в составе «Реала» забивали хотя бы 1 гол. Лучшим бомбардиром в истории «сливочных» является действующий игрок команды Криштиану Роналду. На его счету 392 гола.

5. За 115 лет 729 игроков сыграли, как минимум, 1 минуту в официальных матчах. Рекордсменом по количеству матчей, проведённых в футболке «Реала», является Рауль Гонсалес – 741 поединок. Среди иностранцев наибольшее количество поединков в «сливочной» футболке провёл бразилец Роберто Карлос – 527 матчей.



6. Самая крупная победа в истории – 11-1 против «Барселоны» в плей-офф Копа дель Рей сезона 1942/1943.



7. На данный момент «Реал» пишет историю и забивает в 46 матчах подряд – это рекорд и текущая серия еще не окончена.



8. Мадридцы встречались с 237-ю различными командами. Больше всего сыграно матчей против «Барселоны» – 233. Против баскского «Атлетика» провели 112 поединков.



9. За 115 лет «Реал» поменял 46 наставников. Больше всех у руля команды задержался Мигель Муньос, под его попечительством команда провела 602 матча.

10. За 115 лет лишь 18 президентов возглавляли «Реал». В среднем, один президент правил 6 лет. Самым успешным из них является действующий президент клуба Флорентина Перес, под его руководством команда завоевала 32 трофея.