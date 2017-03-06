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    Усманов, Абрамович, Галицкий и Федун попали в топ-500 богатейших людей мира

    6 марта 2017
    Агентство Bloomberg опубликовало обновленный рейтинг 500 миллиардеров мира.

    В список включены несколько российских бизнесменов, связанных с футболом.

    Акционер лондонского «Арсенала» Алишер Усманов занимает 70-е место. Его состояние оценивается в 13,9 миллиарда долларов.

    Владелец «Челси» Роман Абрамович располагается на 118-м месте (10,7 млрд), владельца «Монако» Дмитрия Рыболовлева поставили на 129-е место (9,52 млрд).

    198-е место занимает 49-летний владелец «Краснодара» Сергей Галицкий. Его состояние оценили в 6,98 миллиарда.

    Бывший владелец «Анжи» Сулейман Керимов располагается на 320-м месте (5,01, млрд), а нынешний хозяин «Спартака» Леонид Федун – на 366-м (4,63 млрд).

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