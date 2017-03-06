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    «Реал» назвал цену, за которую отпустит Иско ближайшим летом

    6 марта 2017
    «Галактикос» назвали стоимость футболиста.

    «Реал» рассматривает возможность продажи полузащитника Иско. Напомним, испанец недоволен положением в команде и отложил переговоры по продлению контракта. Велика вероятность, что он уйдёт ближайшим летом. Интерес к нему проявляют «Ювентус», «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».

    Согласно Tuttosport, «Реал» отпустит полузащитника сборной Испании за 35 миллионов евро плюс бонусные выплаты. Контракт Иско истекает летом 2018-го года. В текущем сезоне 24-летний футболист забил шесть голов в 27 поединках во всех турнирах.

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