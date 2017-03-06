Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    ..::ТрансФорматор::.. Все блоги -

    Летом Хонда перейдёт в «Сиэтл Саундерс»

    6 марта 2017
    Японский хавбек отправится в МЛС.

    Полузащитник «Милана» Кейсуке Хонда продолжит карьеру в клубе. Об этом для Calciomercato заявил вице-президент «Милана» Адриано Галлиани. Японский футболист вёл переговоры с американским «Сиэтл Саундерс», однако твёрдо решил закончить сезон в итальянском клубе. Велика вероятность, что Хонда перейдёт в МЛС летом. Трансфер будет бесплатным, так как контракт футболиста закончится.

    Кейсуке Хонда всего однажды появился в стартовом составе «Милана» в текущем сезоне. До перехода в итальянский клуб японец выступал за ЦСКА.

    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11