Летом Хонда перейдёт в «Сиэтл Саундерс»

Японский хавбек отправится в МЛС.

Полузащитник «Милана» Кейсуке Хонда продолжит карьеру в клубе. Об этом для Calciomercato заявил вице-президент «Милана» Адриано Галлиани. Японский футболист вёл переговоры с американским «Сиэтл Саундерс», однако твёрдо решил закончить сезон в итальянском клубе. Велика вероятность, что Хонда перейдёт в МЛС летом. Трансфер будет бесплатным, так как контракт футболиста закончится.



Кейсуке Хонда всего однажды появился в стартовом составе «Милана» в текущем сезоне. До перехода в итальянский клуб японец выступал за ЦСКА.