«Эвертон» и «Вест Хэм» нацелились на экс-хавбека «Ман Сити»

Английские клубы хотят укрепить середину поля.

Полузащитник «Удинезе» Секо Фофана интересен английским клубам. По данным Calciomercato, предметный интерес к футболисту проявляют «Вест Хэм» и «Эвертон». Кроме того, за прогрессом 21-летнего хавбека следят «Ювентус» и «Интер». Футболист перешёл в «Удинезе» из «Манчестер Сити» минувшим летом.



В Италии Секо Фофана сыграл 22 поединка, забил пять голов и сделал одну результативную передачу. Следует отметить, что за последний год стоимость молодого полузащитника увеличилась в четыре раза.