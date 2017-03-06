«Ювентус» послал скаутов для просмотра 50-миллионного форварда

Туринский клуб раздумывает над трансфером

«Ювентус» рассматривает возможность приобретения нападающего «Атлетика» Иньяки Уильямса. По сведениям Ilbianconero, туринский клуб послал скаутов для просмотра его игры. Следует отметить, что за футболистом также следит «Ливерпуль». Летом клубы поборются за талантливого нападающего.



Сумма выкупа испанского форварда составляет 50 миллионов евро. Иньяки Уильямс забил пять голов и сделал семь результативных передач в 36 поединках текущего сезона во всех турнирах.