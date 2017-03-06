«Милан» поборется с «Челси» за Конти

«Россонери» нацелились на игрока «Аталанты».

«Милан» проявляет интерес к защитнику «Аталанты» Андреа Конти, сообщает Calciomercato. Клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Причём «россонери» хотят совершить покупку вне зависимости от того, завершится ли переход к новым владельцам. Футболистом также интересуется «Челси», причём инициатива в приобретении исходит от Антонио Конте.



Приоритетное право на подписание Конти имеет «Наполи», но не планирует активировать его. 23-летний защитник забил четыре гола и сделал четыре голевых передачи в 25 матчах сезона во всех турнирах.