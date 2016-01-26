Заштатное-ТВ. Почему с «Матча» вытесняют не тех, кого надо

Эту запись лучше не плюсовать – вдруг люди подумают, что вам может быть интересен пост, в котором нет гифок с порно-звездами

В этом вашем телевизоре скоро не останется людей, способных цитировать Бродского, поэтому Бродского процитирую я.

Великий поэт создал столько афоризмов, что ими можно было бы заполнить суфлер «Матч-ТВ» на пару следующих месяцев, но одно из самых мейнстримных стихотворений, начинающееся со слов «Меня окружают глаголы», идеально характеризует всю матч-тэвэшную ленту новостей: «отстранить», «сократить», «оптимизировать», «освободить от...», «перевести на...». Кстати, в слогане «Все на матч» глагол отсутствует, потому и неясно до сих пор – зачем на матч? Ради чего?

И на фоне этого появляются попытки объяснить смысл телеканала через тот самый бантик, который по поговорке находится сверху «черти чего». Говорится о том, что канал успешен, потому что набрали лучших комментаторов (уже выгоняют, не сумев элементарно использовать), сделали лучшую картинку (а что, кто-то ожидал ч/б-канал с миллиардными бюджетами?) и стали опять показывать баскетбол и волейбол вместо Сталлоне (ох, тяжелый был выбор, когда телеправа уже давно куплены).

Все равно что измерять гениальность Серова по выбитой двери в Третьяковку.

А потом на руки приходят рейтинги, и оказывается, что даже пораженное масскультом население не прибежало на поклон. Тогда из грязного кармана достается слово «эффективность» и сокращается штат. Сокращается в лучших традициях: нужно обладать особым талантом, чтобы, имея очень много хороших комментаторов и несколько бестолковых говорящих голов, сокращать первых, а не вторых. Видимо, руководство устраивает студийная работа журналистов «Матча». Это говорит лишь о том, что кто-то чего-то очень сильно не понимает. Об этом же говорит и формулировка «из штата выводятся сотрудники, потенциал которых не используется на 100%». Интересно, кем не используется?

Можно попытаться предположить, что особо серых мышей пожалели и не перевели на гонорар, потому что иначе мыши потеряют работу: you know, кому сдались товарищи, неспособные построить оригинальную мысль длиннее трех слов... Из них такие же интересные собеседники, как из ребят у подъезда – мастера авторской песни. Это не речь, это каверы на обрывки примитивных мыслей.

Мало кто помнит, что ТВ – это, вообще-то, журналистика. Мало кто помнит вообще, что такое «журналистика». Где-то она была – то ли в Англии при Кромвеле, то ли в России при Пушкине... С ходу не скажешь. «Кромвель» - неотгаданное слово из кроссворда.

Поэтому на вопрос о качестве канала отвечают качеством пиджака на ведущем, низводя всю дискуссию до реплик персонажей Людмилы Петрушевской – с таким же уровнем взаимопонимания. «Как вам работа Гвардиолы в «Баварии»?» - «Ну, в бундеслиге играют, футболки продают». Это же клиника. А ведь мы так и рассуждаем, mon ami.

p.s. Эту запись лучше не плюсовать – вдруг люди подумают, что вам может быть интересен пост, в котором нет гифок с порно-звездами.