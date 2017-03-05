Конте хочет вернуть в «Челси» Кристенсена

Итальянец нуждается в усилении оборонительной линии.

«Челси» рассматривает возможность возвращения из менхенгладбахской «Боруссии» защитника Андреаса Кристенсена. По информации Metro, инициатива исходит от Антонио Конте. Итальянский специалист считает, что молодой защитник сможет укрепить оборонительную линию «пенсионеров». «Боруссия» не желает возвращать футболиста, намереваясь выкупить его контракт.



«Челси» планирует настоять на своём. Лондонский клуб желает вернуть Кристенсена по окончании сезона.